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Сака: «Я сразу понял, какой „хейт“ меня ждёт после промаха»

16 июля 2021, 07:06
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Бакайо Сака опубликовал пост в инстаграме, в котором извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пен.) и высказался по поводу расистских оскорблений, которым он подвергся после игры вместе с также не реализовавшими свои попытки Маркусом Рэшфордом и Джейдоном Санчо.

Я несколько дней не заглядывал в социальные сети и проводил время с семьей, осмысливая последние недели. Этого сообщения будет мало для того, чтобы описать всю мою признательность тем, кто так поддерживал меня. Чувствую, что должен отблагодарить каждого.

Для меня было честью оказаться в сборной Англии, в которой каждый подаёт пример другим. Все в команде — братья навек. Я благодарен за всё, что узнал от партнеров и тренерского штаба. То, что я помог команде выйти в финал впервые за 55 лет и видел на трибунах свою семью, которая многим пожертвовала ради меня, значило для меня очень много.

Нет слов, чтобы описать, насколько я разочарован результатом финала и своим пенальти. Я верил, что мы выиграем матч ради вас. Прошу прощения за то, что в этом году не помог забрать трофей домой, но я обещаю: мы сделаем всё ради того, чтобы это поколение познало вкус победы.

Моя реакция после матча говорит сама за себя. Мне было очень больно, я чувствовал, что подвёл мою английскую семью. Но я обещаю вам, чтобы эта ситуация и негатив, который я получил за последнюю неделю, сломал меня.

Обращаюсь к Instagram, Twitter, Facebook. Я н хочу, чтобы другие люди, будь то взрослые или дети, получали такие же сообщения, как я, Маркус [Рэшфорд] или Джейдон [Санчо]. Я сразу понял, какой «хейт» будет меня ждать. И такова печальная реальность, что столь могущественные платформы принимают недостаточные меры для прекращения подобных сообщений.

Расизму и ненависти любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе. И благодаря большинству людей, призывающих действовать, жалующихся на комментарии в полицию, искореняя ненависть и проявляя доброту друг к другу, мы победим. Любовь всегда побеждает.

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо также прокомментировал нереализованный им пенальти и высказался о полученных расистских оскорблениях.

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mr.bra
mr.bra
16 июля в 13:12
по на придумывали словечек, лишь бы замаскировать свои косяки и не признавать вины, этот поступок заслуживает как минимум мордобития а не хейтя
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
16 июля в 09:10
Дожили, для нигера честь играть за англичан, которые торговали его предками и убивали их.
112910415
112910415
16 июля в 09:02
правильно понял
sir_Alex
sir_Alex
16 июля в 07:38
Вот и хлебай теперь полной ложкой 😉
beefs
beefs
16 июля в 07:37
да уж, а как ты хотел, ты мажешь, тебя хвалят?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 июля в 07:09
Езжай домой в Африку...
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