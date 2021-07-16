Сака: «Я сразу понял, какой „хейт“ меня ждёт после промаха»

Полузащитник «Арсенала» и сборной Англии опубликовал пост в инстаграме, в котором извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пен.) и высказался по поводу расистских оскорблений, которым он подвергся после игры вместе с также не реализовавшими свои попытки Маркусом Рэшфордом и Джейдоном Санчо.

Я несколько дней не заглядывал в социальные сети и проводил время с семьей, осмысливая последние недели. Этого сообщения будет мало для того, чтобы описать всю мою признательность тем, кто так поддерживал меня. Чувствую, что должен отблагодарить каждого.

Для меня было честью оказаться в сборной Англии, в которой каждый подаёт пример другим. Все в команде — братья навек. Я благодарен за всё, что узнал от партнеров и тренерского штаба. То, что я помог команде выйти в финал впервые за 55 лет и видел на трибунах свою семью, которая многим пожертвовала ради меня, значило для меня очень много.



Нет слов, чтобы описать, насколько я разочарован результатом финала и своим пенальти. Я верил, что мы выиграем матч ради вас. Прошу прощения за то, что в этом году не помог забрать трофей домой, но я обещаю: мы сделаем всё ради того, чтобы это поколение познало вкус победы.

Моя реакция после матча говорит сама за себя. Мне было очень больно, я чувствовал, что подвёл мою английскую семью. Но я обещаю вам, чтобы эта ситуация и негатив, который я получил за последнюю неделю, сломал меня.

Обращаюсь к Instagram, Twitter, Facebook. Я н хочу, чтобы другие люди, будь то взрослые или дети, получали такие же сообщения, как я, Маркус [Рэшфорд] или Джейдон [Санчо]. Я сразу понял, какой «хейт» будет меня ждать. И такова печальная реальность, что столь могущественные платформы принимают недостаточные меры для прекращения подобных сообщений.

Расизму и ненависти любого рода нет места ни в футболе, ни в обществе. И благодаря большинству людей, призывающих действовать, жалующихся на комментарии в полицию, искореняя ненависть и проявляя доброту друг к другу, мы победим. Любовь всегда побеждает.