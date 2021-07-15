Санчо: «Я не собираюсь делать вид, что не заметил расистских оскорблений»

Полузащитник сборной Англии опубликовал пост в твиттере, в котором извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пен.) и высказался по поводу расистских оскорблений, которым он подвергся после игры вместе с также не реализовавшими свои попытки Маркусом Рэшфордом и Бакайо Сака.

У меня было несколько дней, чтобы подумать о воскресном финале, и я всё ещё испытываю смесь различных эмоций.

Я хотел бы извиниться перед всеми партнёрами по команде, тренерским штабом и, прежде всего, перед всеми болельщиками, которых я подвёл. Это, безусловно, было худшее чувство, которое я испытал в своей карьере. Из этого турнира можно было бы вынести столько позитивного, но воспоминания об этом поражении ещё долго будут откликаться болью.

Я был готов и уверен в том, чтобы пробить пенальти. Ты мечтаешь о таких моментах с детства. Это то, почему я играю в футбол. Я уже забивал пенальти на клубном уровне. Я практиковал их бесчисленное количество раз как в клубе, так и в сборной. Я выбрал угол, в который буду бить, но в этот раз мячу не суждено было оказаться в сетке.

Я не собираюсь делать вид, что не заметил проявлений расизма, которым подверглись я и мои братья Маркус и Бакайо после игры. Но, к сожалению, в этом нет ничего нового. Как общество мы должны делать больше в этом направлении и заставлять этих людей нести ответственность.

Для меня всегда было честью представлять Англию и носить футболку с тремя львами. Не сомневаюсь, что мы вернёмся ещё сильнее!