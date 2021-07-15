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Санчо: «Я не собираюсь делать вид, что не заметил расистских оскорблений»

15 июля 2021, 05:00
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб АнглияАнглияЗакончился после серии пенальти

Полузащитник сборной Англии Джейдон Санчо опубликовал пост в твиттере, в котором извинился за незабитый пенальти в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пен.) и высказался по поводу расистских оскорблений, которым он подвергся после игры вместе с также не реализовавшими свои попытки Маркусом Рэшфордом и Бакайо Сака.

У меня было несколько дней, чтобы подумать о воскресном финале, и я всё ещё испытываю смесь различных эмоций.

Я хотел бы извиниться перед всеми партнёрами по команде, тренерским штабом и, прежде всего, перед всеми болельщиками, которых я подвёл. Это, безусловно, было худшее чувство, которое я испытал в своей карьере. Из этого турнира можно было бы вынести столько позитивного, но воспоминания об этом поражении ещё долго будут откликаться болью.

Я был готов и уверен в том, чтобы пробить пенальти. Ты мечтаешь о таких моментах с детства. Это то, почему я играю в футбол. Я уже забивал пенальти на клубном уровне. Я практиковал их бесчисленное количество раз как в клубе, так и в сборной. Я выбрал угол, в который буду бить, но в этот раз мячу не суждено было оказаться в сетке.

Я не собираюсь делать вид, что не заметил проявлений расизма, которым подверглись я и мои братья Маркус и Бакайо после игры. Но, к сожалению, в этом нет ничего нового. Как общество мы должны делать больше в этом направлении и заставлять этих людей нести ответственность.

Для меня всегда было честью представлять Англию и носить футболку с тремя львами. Не сомневаюсь, что мы вернёмся ещё сильнее!

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд в своём твиттере также извинился за нереализованный пенальти и высказался о полученных им расистских оскорблениях.

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Все комментарии
протон1
протон1
15 июля в 12:19
ну теперь англия обязана стоять на двух коленях
Smoke Buddah
Smoke Buddah
15 июля в 11:38
Вот прикол) Англичане всё выискивали повод не проводить ЧМ в России, в том числе и расизм приплетали, а теперь вон оно чё выясняется) Как говорится в своём глазу бревно не замечаем, а в чужом и соринку видим) Раз у вас всё так культурно и толерантно, то не жалуйся))
gen.v3trov
gen.v3trov ответ ВЛАД СТАРИКОВ (раскрыть)
15 июля в 10:49
Откуда такая уверенность в этом?
Vladimir808
Vladimir808 ответ Мага Шульман (раскрыть)
15 июля в 10:41
Отличный вариант!!!) Вообще много вариантов,)
Например: если в одной команде более трёх темнокожих, сразу назначить пенальти в ворота белых,))))
Давайте думать
Давайте думать
15 июля в 10:35
Я не собираюсь делать вид, что не заметил промах трех негров с одиннадцати метровой точки в финале ЧЕ2020.
don_surio
don_surio
15 июля в 09:27
По улице ходила большая крокодила, она она негрилою была.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 июля в 08:04
В таких играх пенальти нужно забивать!
Мага Шульман
Мага Шульман ответ Vladimir808 (раскрыть)
15 июля в 08:04
Можно пенальти, пробиваемый обезьяной, автоматически считать забитым.
Vladimir808
Vladimir808
15 июля в 07:43
Достали уже с расизмом.(
Предлагаю при пробитие пенальти темнокожим, вратарю встать на одно колено и в таком положении отражать пенальти.)))
Vladimir808
Vladimir808
15 июля в 07:39, ред.
…вы вернёмся ещё сильнее
Надо- мы .
Нашёл ошибку.
avici_liverpool
avici_liverpool
15 июля в 07:19
вся эта ситуация с преклонением перед чернокожими уже начала доставать фанатов, о чем свидетельствует освистыванные данной традиции. И какая же это ирония, что именно 3 чернокожих футболиста дали промаху в важнейшей серии пенальти сборной 21 века. Так что это все вина тех, кто настаивает на этом ритуале.
112910415
112910415
15 июля в 07:00
лучше бы не заметил
Федор Паршунин
Федор Паршунин
15 июля в 06:46
Не оправдываю английских болельщиков, отморозы еще те, но многие начинают реагировать на чернокожих именно так из-за их задолбавшего BLM и их борьбы с расизмом, который постепенно превращается в обратный расизм:
beefs
beefs
15 июля в 06:21
Так их, так, дай им прикурить...
ДСА
ДСА
15 июля в 06:13
Раз считает себя негром, то это его желание.
ВЛАД СТАРИКОВ
ВЛАД СТАРИКОВ
15 июля в 05:32
Ничего, белые постоят на одном колене и простят, они зла не помнят!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 июля в 05:06
Достали негры со своим расизмом.
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