Рэшфорд: «Готов к критике моей игры. За то, кто я есть, извиняться не буду»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии опубликовал в своём твиттере обращение к болельщикам. 23-летний форвард не реализовал свой 11-метровый в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пен.) и подвергся расистским оскорблениям после игры.

Я даже не знаю, с чего начать. Не знаю, как выразить то, что чувствую в этот момент. У меня был сложный сезон. Думаю, все и так это видели. Возможно, я подошёл к финалу, не ощущая полной уверенности в себе. Я всегда настраивался на пенальти, но тут чувствовал, что что-то не так. Я сделал долгую паузу, и, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел. Я чувствовал, что подвёл партнёров. Я чувствовал, что подвёл всех.

Пенальти – это всё, о чём я только просил, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему я промахнулся именно сейчас? Этот вопрос крутится в моей голове с того момента, как я ударил по мячу. Возможно, не существует слов, которыми можно было бы это описать. Финал. 55 лет. 1 пенальти. История. Я могу лишь попросить прощения. Я хотел бы, чтобы всё сложилось иначе.

Я вырос в виде спорта, в котором приходится ждать, что о тебе напишут. Это и цвет моей кожи, и место, где я вырос, и – из недавнего – то, как я провожу время вне футбольного поля. Я могу хоть весь день выслушивать критику в адрес моей игры, мой пенальти был недостаточно хорош, мяч должен был оказаться в сетке. Но я никогда не стану извиняться за то, кто я такой, за то, откуда я вышел.

Никогда я не испытывал большей гордости, чем в момент, когда надевал футболку с тремя львами на груди, когда видел семью на трибунах, которая поддерживает меня рядом с десятками тысяч других людей. Я мечтал об этих днях.

Я Маркус Рэшфорд, мне 23 года. Я темнокожий парень из Витингтона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Если у меня ничего не останется, то будет хотя бы это.

Спасибо за все добрые сообщения. Я вернусь сильнее. Мы вернёмся сильнее.