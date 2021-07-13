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Рэшфорд: «Готов к критике моей игры. За то, кто я есть, извиняться не буду»

13 июля 2021, 01:19

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд опубликовал в своём твиттере обращение к болельщикам. 23-летний форвард не реализовал свой 11-метровый в серии пенальти в финале Евро-2020 с Италией (1:1, 2:3 — пен.) и подвергся расистским оскорблениям после игры.

Я даже не знаю, с чего начать. Не знаю, как выразить то, что чувствую в этот момент. У меня был сложный сезон. Думаю, все и так это видели. Возможно, я подошёл к финалу, не ощущая полной уверенности в себе. Я всегда настраивался на пенальти, но тут чувствовал, что что-то не так. Я сделал долгую паузу, и, к сожалению, результат получился не таким, как я хотел. Я чувствовал, что подвёл партнёров. Я чувствовал, что подвёл всех.

Пенальти – это всё, о чём я только просил, чтобы помочь команде. Я могу забивать пенальти даже во сне, так почему я промахнулся именно сейчас? Этот вопрос крутится в моей голове с того момента, как я ударил по мячу. Возможно, не существует слов, которыми можно было бы это описать. Финал. 55 лет. 1 пенальти. История. Я могу лишь попросить прощения. Я хотел бы, чтобы всё сложилось иначе.

Я вырос в виде спорта, в котором приходится ждать, что о тебе напишут. Это и цвет моей кожи, и место, где я вырос, и – из недавнего – то, как я провожу время вне футбольного поля. Я могу хоть весь день выслушивать критику в адрес моей игры, мой пенальти был недостаточно хорош, мяч должен был оказаться в сетке. Но я никогда не стану извиняться за то, кто я такой, за то, откуда я вышел.

Никогда я не испытывал большей гордости, чем в момент, когда надевал футболку с тремя львами на груди, когда видел семью на трибунах, которая поддерживает меня рядом с десятками тысяч других людей. Я мечтал об этих днях.

Я Маркус Рэшфорд, мне 23 года. Я темнокожий парень из Витингтона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Если у меня ничего не останется, то будет хотя бы это.

Спасибо за все добрые сообщения. Я вернусь сильнее. Мы вернёмся сильнее.

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд поддержал Рэшфорда и двух других англичан, подвергнувшихся расизму после нереализованных пенальти.

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Все комментарии
mr.bra
mr.bra
13 июля в 15:02
мне плевать черный ты или немного с оттенком серого, мне важно ты бил пенальти как бестолочь, изображая из себя х знает что, лучше бы ты пробил со всей дури мимо, чем та клоунада что я увидел
Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:42
Ты дал себе ответ на вопрос :Почему ты так вилял задом и перед ударом бегал зигзагами???
khingan
khingan
13 июля в 09:55
А кто Вы есть,мистер Рэшфорд? Тот кто не забил пенальти? Не более . И пока Вас так будут и называть. Мне нравится эта позиция!! Угнетенных))) Негроиды ,которые никогда не были рабами и европеоиды ,которые никогда не станут рабовладельцами пытаются "нагнуть" друг друга)) То на колено ,то "раком". Раньше идиотов меньше было.
minai
minai
13 июля в 08:39
Оказывается он всё-таки умеет забивать с 11-ти метров. Правда во сне.
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 05:58
Негритята соскучились по белому господину 😂🤣😂
112910415
112910415
13 июля в 05:48
Тема предельно раздута с обеих сторон
ДСА
ДСА
13 июля в 04:52
Сам типичный расист, все время ноет, что он черный
Incredulous
Incredulous
13 июля в 03:35
А ещё вчера вы становились на колени перед теми, кто сегодня готов утопить вас в дер...ме. Вся эта ваша мнимая и показушная борьба с расизмом этот самый расизм и разжигает. Чем больше вы об этом кричите на право и на лево, тем больше толпа это подхватывает и против вас же направляет. Всем плевать на ваш цвет кожи, но чем больше вы будете показывать, что для вас это так важно и так болезненно, тем больше вы сами будете от этого страдать.
Futurista
Futurista
13 июля в 01:38
Английский лев так и не поймал свою золотую рыбку (титул)...
протон1
протон1
13 июля в 01:25, ред.
вместо того что бы поддержать игрока. эти англичане своего утопили в гневе. а смысл вставать на колено ? эти темнокожие которые подверглись обструкции скажут, ей вы зачем вы встаете на колени, если вы вчера нас оскорбляли? и за то что мы промазали!
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