ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче

ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в контрольной встрече.
Дублем в составе «армейцев» отметился Ильзат Ахметов, а за «Нижний Новгород» пенальти реализовал Александр Сапета.
Состав ЦСКА: Акинфеев (Тороп), Фернандес, Васин (Бийол), Щенников (Бистрович), Дивеев, Ахметов, Кучаев (Эджуке), Марадившили (Тикнизян), Бохинен, Обляков, Заболотный.
Состав «Нижнего Новгорода»: Анисимов (Городовой), Козлов, Масоэро, Горбунов (Гоцук), Калинский, Могилёвец (Сапета), Каккоев, Пенчиков (Галаджан), Шарипов, Ткачук (Гогличидзе), Берковский (Сулейманов).
Перед началом товарищеского матча ЦСКА объявил о продлении контракта с ветераном клуба.