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ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче

вчера, 19:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Нижний НовгородНижний НовгородМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в контрольной встрече.

Дублем в составе «армейцев» отметился Ильзат Ахметов, а за «Нижний Новгород» пенальти реализовал Александр Сапета.

Состав ЦСКА: Акинфеев (Тороп), Фернандес, Васин (Бийол), Щенников (Бистрович), Дивеев, Ахметов, Кучаев (Эджуке), Марадившили (Тикнизян), Бохинен, Обляков, Заболотный.

Состав «Нижнего Новгорода»: Анисимов (Городовой), Козлов, Масоэро, Горбунов (Гоцук), Калинский, Могилёвец (Сапета), Каккоев, Пенчиков (Галаджан), Шарипов, Ткачук (Гогличидзе), Берковский (Сулейманов).

Перед началом товарищеского матча ЦСКА объявил о продлении контракта с ветераном клуба.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ну а Нижний Новгород что как то по другому себя чувствует, все в одних условиях, они тоже под нагрузками и тоже на сборах были. Мало того у них нет даже близко таких игроков как у ЦСКА. Так что эти отмазки для бедных. Посмотрим на них в сезоне, что и кто .
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:32, ред.
На старте сезона такое возможно. Многие команды не вышли ещё на пик формы. И это нормально. Возможно проблема ещё и в том, что играли без двух лидеров - Дзагоеаа и Влашича. Ну и Заболотный пока не оправдывает надежд
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:23
Васин и косяк - это слова синонимы!!!
Ironigor
Ironigor ответ Serg_Diamond (раскрыть)
вчера в 22:54
В том то и дело что Нижний Новгород совсем другой уровень и показывать такую игру с явным аутсайдером не айс.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:44
Не знаю куда там они с Оличем бежали. Просто другой уровень соперников был. Новгород неплохо прессинговал, не давал времени на раздумья и перекрывал все подходы к своим воротам. В итоге забить вышло только за счет индивидуальной техники. Это был полезный матч для подготовки к сезону. Так против ЦСКА будут играть многие клубы в РПЛ. Уровень готовности к сезону у игроков разный. Кто-то уже готов, кто-то выпадает. Еще есть время.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:46
Ильзат молодец. Руководству ЦСКА хотелось бы пожелать прислушаться к мнению болельщиков по поводу игры В. Васина.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:16
Васин снова привёз!
Поц
Поц
вчера в 20:21
Не думал, что когда-нибудь это напишу. Зря убрали Олича.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:18
Посмотрел эту игру, никаких положительных эмоций не приобрёл. Первый тайм играли лучше, но во втором просто как будто сдулись . Только не надо их оправдывать, обе команды в равных условиях, под нагрузками после сборов. Но учитывая что ЦСКА играли с клубом который в этом сезоне только появился в РПЛ из лигой ниже, и учитывая что ЦСКА один из лидеров РПЛ, то этот матч скорее в пользу Нижнего Новгорода, чем ЦСКА. Мало того у НН были шансы для взятия ворот и поменять счёт на табло, владение мячов выровнилось 50/50 . Но к концу второго тайма второй мяч на свой счёт записал Ахметов и этим самым ЦСКА всё таки вырвал победу у НН. Если всё так останется, у ЦСКА могут быть большие проблемы в атаке , ну в обороне как были проблемы так они и остались с продлением контракта с товарищем по прозвищу "привоз" Васиным . Что-то грустно видеть такой ЦСКА. До начала сезона остались считанные дни, а воз и ныне там . Зря Олича всё таки убрали , последние игры с его участием ЦСКА выдавал уже совершенно другую игру, было видно движение всей команды, стремление забить, как говорится команда побежала . А сейчас я этого не вижу 🙈 . Посмотрим чем нас сможет удивить Алексей, но уж что-то не верится в гений Березуцкого и чудо . Удачи ЦСКА !!! Всем Добра !!!
Вован Игромания
Вован Игромания
вчера в 19:45
Где ска седрик. Алешаааа!!!!Ты ска клоун а не тренер .теье место в газ мясе
Вован Игромания
Вован Игромания ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 19:43
Васин ска бела ЦСКА
протон1
протон1
вчера в 19:33
Васин в своём репертуаре похоже уже не исправим.
Cat01
Cat01
вчера в 19:31
Скромно но пока только так!
ДСА
ДСА
вчера в 19:13
Спартак побеждает убедительнее
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