«Сочи» одержал победу над «Рубином» на предсезонном турнире

«Рубин» уступил «Сочи» в рамках предсезонного турнира.
«Рубин» — «Сочи» 1:3 (0:0)
Голы: Хакшабанович, 90 (с пенальти) — Прохин, 48, Барсов, 50, Попов, 87
Закрываем турнир в таком составе ⤵️#РубинСочи | 🔴🟢 х ⚪️🔵 pic.twitter.com/Ago3ZyEt75— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) July 17, 2021
Ровно час остаётся до матча #РубинСочи 🔜— «Рубин» Казань (@fcrk) July 17, 2021
Наш стартовый состав на игру 👇🏻 pic.twitter.com/TriHV5eqIr
А вот и фотографии с первой половины матча #РубинСочи 📸 pic.twitter.com/GHWwlRnZ2A— «Рубин» Казань (@fcrk) July 17, 2021
Ранее Леонид Слуцкий рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».