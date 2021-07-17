ГлавнаяНовостиПротоколыКубок Париматч Премьер 2021

«Сочи» одержал победу над «Рубином» на предсезонном турнире

17 июля 2021, 18:03
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

«Рубин» уступил «Сочи» в рамках предсезонного турнира.

«Рубин» — «Сочи» 1:3 (0:0)
Голы: Хакшабанович, 90 (с пенальти) — Прохин, 48, Барсов, 50, Попов, 87

Ранее Леонид Слуцкий рассказал о будущем Хвичи в «Рубине».

Все новости
ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в товарищеском матче
Вчера, 19:12 Комментарии14
«Красава» потерпел поражение в дебютном матче ПФЛ
18 июля Комментарии19
«Торпедо» разгромило «Спартак-2». Итоги 2-го тура ФНЛ
17 июля Комментарии8
Московское «Динамо» разгромило венгерский клуб
17 июля Комментарии17
«Ростов» проиграл венгерскому клубу в последнем матче на сборах
17 июля Комментарии4
«Аталанта» забила 13 мячей в товарищеском матче. Миранчук отметился голом
17 июля ФотоКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
17 июля в 22:48
Шифруются казанцы.
Не сомневаюсь, что в первом туре против Спартака выйдут во всеоружии и злыми!
Должен быть интересный матч.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
17 июля в 22:44
Рано делать выводы . Вспоминается такой же турнир в 18-19 г. ещё при Кононове - Спартак - Ростов ( 2:1 ), Спартак -Зенит ( 3 : 0 ), Спартак - Локомотив ( 4 :0 ) . В итоге -5 место в чемпионате .Вот и радуйся после этого ! Чемпионат даст ответы -кто есть кто .
протон1
протон1
17 июля в 21:36
Интересно, как это Сочи умудрился набрать 5 очков, сыграв три матча, когда за победу дают два, а Спартаку они слили.
qqzrvr2ru93t
qqzrvr2ru93t
17 июля в 20:41
Хороший матч провели.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
17 июля в 20:13
Честно говоря Рубин меня сильно разочаровал . И в игре со Спартаком, и с Сочи это была команда последней восьмерки РПЛ. И не надо отговорок, что это тренировочный турнир. до ЧР осталась неделя , а команда у Слуцкого разобрана полностью.
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июля в 19:15
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил выступление команды на товарищеском турнире Кубок Матч Премьер.

«Отличный турнир, большое спасибо организатором. Все прекрасно: стадионы, логистика, локации. Вопрос только к нам. Мы не смогли подготовиться так, как нужно.


Игроки, которые удивили? Это рабочая информация. Сейчас все будут в разном состоянии. Понятно, что чемпионат уже стартует через неделю и нужно быть в оптимальной готовности, но футболисты у нас в разном состоянии.

Дюпин понимал, что у нас играют молодые защитники. Поэтому он и старался их подстраховывать. Это нормальная практика

Макаров находится в форме, которая далека от оптимальной», — заявил Слуцкий."

До старта РПЛ осталась неделя,а у нас все в разном состоянии,но это нормальная практика.
Тренировались-веселились
Стартовали-прослезились.
Надеюсь,что Левонид отбросит в сторону пляски с бубном и займется построением команды,а ведь впереди еще и квалификация..
rubinovyi2
rubinovyi2
17 июля в 19:03
Дюпин похоже никак не может восстановится после Евро...))))))
LOpp
LOpp ответ particular (раскрыть)
17 июля в 18:50
Это называется отвлекающий маневр. Усыпляют бдительность конкурентов))
ДСА
ДСА
17 июля в 18:41
Рубин вообще никакой.
Брулин
Брулин
17 июля в 18:30, ред.
Так плохо играть по настоящему невозможно! Это просто ужас! Хакшабанович не стоит 6 Лямов.
drug01
drug01
17 июля в 18:22
Желаем удачи дальше
particular
particular
17 июля в 18:17, ред.
Чё-то казанцев топчут, плющат и пинают все кому не лень...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
17 июля в 18:15
Да, кажется, что к данному турниру большая часть участников, относится как к двухсторонке или часть тренировочного процесса перед началом чемпионата. Какие-нибудь выводы по силе команд по этому турниру я бы не делал. Разве что, посмотреть по какой схеме пытаются играть команды и какие составы наигрывают. По объективной оценке лучше дождаться старта РПЛ - недолго осталось.
mihaluch
mihaluch
17 июля в 18:12
Это всё эксперементы.
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 18:11, ред.
Прочитав на soccer.ru, что многие юзеры сайта считают достойным В.Федотова возглавить сборную России по футболу, В.Федотов решил доказать на деле, что они не ошибаются, и под раздачу попал "Рубин", который возглавляет бывший тренер сборной России)
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 18:10
Товарняк - не показатель. Ждем начала чемпионата.
88_DEIVID
88_DEIVID
17 июля в 18:08
Сдаётся мне, в названии слова не хватает.
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 18:05
Официальные матчи, игры в РПЛ покажут, кто есть, кто...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100