«Красава» потерпел поражение в дебютном матче ПФЛ

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18 июля 2021, 20:23

Клуб «Красава», создателем которого является бывший футболист, а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин, с поражения стартовал в дебютном матче в ПФЛ .

Команда в 1-м туре в гостях уступила «Твери» (1:3).

Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.