«Красава» потерпел поражение в дебютном матче ПФЛ

Клуб «Красава», создателем которого является бывший футболист, а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин, с поражения стартовал в дебютном матче в ПФЛ.
Команда в 1-м туре в гостях уступила «Твери» (1:3).
Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.
Уровень дворового футбола только организация спортивная, а так вату катали по полю. Либо сыграли договорняк в честь дня города Тверь, либо у Красавы проблемы с пониманием игры. Нападающие не бьют в выгодных позициях, при выходе на ворота отдают пас назад либо партнеру в даль... С 2х метров бить чтоли запрещает Женя? Сколько моментов и выходов и они не бьют, а отдают на даль... защита дарит такие выходы, а они финтят и вместо удара с 2х метров дает кому-то передачу...
Уровень дворового футбола только организация спортивная, а так вату катали по полю. Либо сыграли договорняк в честь дня города Тверь, либо у Красавы проблемы с пониманием игры. Нападающие не бьют в выгодных позициях, при выходе на ворота отдают пас назад либо партнеру в даль... С 2х метров бить чтоли запрещает Женя? Сколько моментов и выходов и они не бьют, а отдают на даль... защита дарит такие выходы, а они финтят и вместо удара с 2х метров дает кому-то передачу...