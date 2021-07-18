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«Красава» потерпел поражение в дебютном матче ПФЛ

18 июля 2021, 20:23
ТверьЛоготип футбольный клуб Тверь3 : 1Логотип футбольный клуб Красава (Одинцово)КрасаваМатч завершен

Клуб «Красава», создателем которого является бывший футболист, а ныне популярный видеоблогер Евгений Савин, с поражения стартовал в дебютном матче в ПФЛ.

Команда в 1-м туре в гостях уступила «Твери» (1:3).

Ранее сообщалось, что консультировать тренерский штаб «Красавы» будет один из самых опытных российских тренеров.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 09:22
у большого пути - разные этапы
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 06:50
Красавы!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
18 июля в 23:40
Лучше бы Газмясом назвали было бы прикольно
4RT
4RT
18 июля в 23:00
Скоро всем надоест эта игрушка
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 июля в 22:55
Первый блин комом! 😜
SHMEL258
SHMEL258
18 июля в 21:47
Когда у Красавы встреча с Газмясом, в каком туре?
pendulum47
pendulum47
18 июля в 21:18, ред.
Смотрел игру в прямом эфире.
Уровень дворового футбола только организация спортивная, а так вату катали по полю. Либо сыграли договорняк в честь дня города Тверь, либо у Красавы проблемы с пониманием игры. Нападающие не бьют в выгодных позициях, при выходе на ворота отдают пас назад либо партнеру в даль... С 2х метров бить чтоли запрещает Женя? Сколько моментов и выходов и они не бьют, а отдают на даль... защита дарит такие выходы, а они финтят и вместо удара с 2х метров дает кому-то передачу...
протон1
протон1
18 июля в 21:13
название команды смешное. ) ни чем не лучше чем газмяс) а так удачи красавы.
Ironigor
Ironigor
18 июля в 20:54
Футбол Блогермен по кличке "Красава" , ну что поделаешь проиграл . Бывает и такое.
STVA 1
STVA 1
18 июля в 20:52
А как хотели то? Это вам не тут)))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 июля в 20:46
Придумали дурацкое название команде
izrafel
izrafel
18 июля в 20:37
Хочу выделить не Красаву, а Тверь....молодцы!
Baggio R.
Baggio R.
18 июля в 20:35
"Тверь" - красава)
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 20:33
новичку простительно
Mekail
Mekail
18 июля в 20:31
Посмотрим на ваш "тренерский лучший состав"
Djebrael
Djebrael
18 июля в 20:29
Ну и почему это должно быть сенсацией...
shlomo
shlomo
18 июля в 20:28
Ну ну..... ну нам только не хватает ПФЛ обсуждать....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 20:24
Вот они клоуны...
x57e7w7xef77
x57e7w7xef77
18 июля в 20:24
Все еще впереди. Победы придут.
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