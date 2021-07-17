Московское «Динамо» разгромило венгерский клуб

«Динамо» обыграло «Будафоки МТЕ» в рамках товарищеской встречи (3:0).
В составе московского клуба голы забивали Константин Тюкавин, Клинтон Н'Жи и Игбун.
Наш состав на заключительный матч сборов 🙌— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021
Трансляцию встречи #ДинамоБудафоки смотрите на #ДинамоТВ в 18:00: https://t.co/tbk4YADKJA#ВТБтренировочныесборы pic.twitter.com/mDxpiguUeE
46’ В перерыве сделали четыре замены.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021
⬅️ Ушли:
Лаксальт
Тюкавин
Лесовой
Захарян
➡️ Вышли:
Скопинцев
Гладышев
Игбун
Н’Жи#ВТБтренировочныесборы #ДинамоБудафоки 1️⃣:0️⃣
62’ Ещё одна массовая замена. С первого тайма остался только Шунин.— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021
⬅️ Ушли:
Бальбуэна
Евгеньев
Варела
Моро
Фомин
Шиманьски
➡️ Вышли:
Плиев
Ордец
Паршивлюк
Сазонов
Кутицкий
Галкин#ВТБтренировочныесборы #ДинамоБудафоки 1️⃣:0️⃣
Завершаем сбор уверенной победой 👏🔝— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021
Завтра возвращаемся в Москву ⚪️🔵#ВТБтренировочныесборы #ДинамоБудафоки pic.twitter.com/KbUYeKfqZH
Ранее сообщалось, что «Динамо», «Спартак» и ЦСКА сразятся за сенегальского форварда.
Предсезонка наша заканчивается.
И её, к сожалению, практически провалили Галкин и Гладышев, оба показав, что они не просто сыроваты для основы, но ещё и вариться даже не начинали, хотя именно для этого им и была предоставлена возможность на этих сборах. Жаль..
Вероятно, оба вернутся в Динамо-2.
Больше понравилась игра Сазонова.
У парня здоровенные габариты, он не просто гвардеец, а форменный кавалергард, но при этом скорость имеет не хуже напов-бегунков. Настигает соперника как циркулем по карте вышагивает, даже если ошибся и отыгран.
Набрав опыта, сможет стать сильным игроком, кмк.
Другие новички Лаксальт и Бальбуэна не очень в форме, но в принципе уровень удовлетворителен, поиграют ещё и раскочегарятся.
Остальные ничего нового..
Следующий наш матч уже в Ростове.
Предсезонка наша заканчивается.
И её, к сожалению, практически провалили Галкин и Гладышев, оба показав, что они не просто сыроваты для основы, но ещё и вариться даже не начинали, хотя именно для этого им и была предоставлена возможность на этих сборах. Жаль..
Вероятно, оба вернутся в Динамо-2.
Больше понравилась игра Сазонова.
У парня здоровенные габариты, он не просто гвардеец, а форменный кавалергард, но при этом скорость имеет не хуже напов-бегунков. Настигает соперника как циркулем по карте вышагивает, даже если ошибся и отыгран.
Набрав опыта, сможет стать сильным игроком, кмк.
Другие новички Лаксальт и Бальбуэна не очень в форме, но в принципе уровень удовлетворителен, поиграют ещё и раскочегарятся.
Остальные ничего нового..
Следующий наш матч уже в Ростове.