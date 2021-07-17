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Московское «Динамо» разгромило венгерский клуб

17 июля 2021, 20:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Будафоки МТЕ (Будапешт)Будафоки МТЕМатч завершен

«Динамо» обыграло «Будафоки МТЕ» в рамках товарищеской встречи (3:0).

В составе московского клуба голы забивали Константин Тюкавин, Клинтон Н'Жи и Игбун.

Ранее сообщалось, что «Динамо», «Спартак» и ЦСКА сразятся за сенегальского форварда.

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Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
17 июля в 23:19
Ладно, договорились. Пока, Павел! Встретимся, как всегда- на баррикадах!!!
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
17 июля в 23:14
Да ну, Вить, никаких под...бок, я имел ввиду только то, что написал- при всех своих талантах Черевченко проиграл все матчи предсезонки, т.к. решал, вероятно, иные задачи, чем достижение результата в счёте, так же как и Шварц, на мой взгляд..

И насчёт обидок- ерунда, какие могут быть обидки между динамовцами)
Это только на фкдине народ с удовольствием мочит друг друга, иной раз почитаешь, и одна только мысль- ребята, вам к санитарам..))
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
17 июля в 23:03
У меня нет ненависти к этому человеку, только презрение. Ты, Павел, пару дней назад написал мне, что я спец по Черевченко. Ну, я воспринял это как под.....ку, тем-более, ставить на одну ступень Черевченко и Шварца- себя не уважать. Паша, если я тебя обидел, извини. Нехватало нам еще из-за этого субъекта ссориться.
баск
баск ответ Capral (раскрыть)
17 июля в 22:55
Привет, Вить.

Однако, презрение и ненависть к Шварцу застит чистый незамутнённый взгляд моего Императора, вынуждая его видеть то, чего нет..)
Вот в каком углу у меня написано, что я счастлив?)

Сегодня был разгрузочный матчик, в котором неспеша и не переламываясь просто побегали по травке, и даже немножко повыпендривались..

Посмотрим, как сработают в Ростове.
Будет видно, делом ли занимались на сборах, или просто дышали горным воздухом..
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
17 июля в 22:34
А с кем посмотрел, с такими как мадьяры? Зенит не отдает стоющих игроков. Мне, было стыдно играть товарняк с такой командой как сегодня. Но Шварцу нужны высокие показатели, а с кем, как не с венграми их получить.
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
17 июля в 22:12
Посмотрел три игры с участием Сазонова и во всех трёх его действия понравились, из него выйдет толк.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
17 июля в 21:44
Ваня, тебя впечатлила игра Сазонова на фоне этих мёртвых мадьяров? Наверно Зенит не планировал играть с такими соперниками, поэтому и отдали его Шварцу...
Capral
Capral ответ баск (раскрыть)
17 июля в 21:41
Павел, привет!
Павел, я надеюсь, ты счастлив? Победа над таким легендарным и непобедимым соперником!!! Да здравствует Шварц и его атакующий футбол!!!
stanichnik
stanichnik
17 июля в 21:40
Сегодняшний соперник не оказал должного сопротивления, вполне ожидаемая болельщиками Динамо победа. Смею предположить, что скорее всего состав команды, вышедший в первом тайме будет составлять стартовую основу Динамо и в матче первого тура в Ростове на Дону, с той лишь разницей, что справа в атаке может быть Грулёв, а Захарян выйдет на смену Шиманьски, который долгое время тренировался по индивидуальной программе. Впечатляет игра молодого новичка Сазонова, очень высока вероятность, что выиграет конкуренцию за место на поле у Евгеньева. Даже странно как-то, почему питерцы так легко расстались с ним(перспективный молодой с российским паспортом) при том, что пока не собираются продлевать контракт с Ракицким. Тюкавин однозначно в центре нападения, а на замену хоть Нжи, хоть Слай, который наконец-то забил сегодня. В общем ждём удачного старта в Ростове, удачи и без травм!
протон1
протон1
17 июля в 21:33
"Разгромить" Будафоки звучит красиво почти как Реал
Mangur
Mangur
17 июля в 21:21
Динамо взлютовало и разорвало
Ironigor
Ironigor
17 июля в 21:03
Динамиков с Победой !!! Смотрины перед началом сезона прошли удачно. Я думаю в чемпионате покажут достойную игру. Рад за Тюкавина ,с забитым голом !!!
Удачи !!! Всем Добра !!!
баск
баск
17 июля в 20:50
Эта победа читалась, тем более что соперник не просто слаб, а нокаутирован окончанием сезона весной, когда он в последних 10 матчах чемпионата страны взял только одно очко при разнице мячей 5:32 и с грохотом выбыл в пердив.

Предсезонка наша заканчивается.
И её, к сожалению, практически провалили Галкин и Гладышев, оба показав, что они не просто сыроваты для основы, но ещё и вариться даже не начинали, хотя именно для этого им и была предоставлена возможность на этих сборах. Жаль..
Вероятно, оба вернутся в Динамо-2.

Больше понравилась игра Сазонова.
У парня здоровенные габариты, он не просто гвардеец, а форменный кавалергард, но при этом скорость имеет не хуже напов-бегунков. Настигает соперника как циркулем по карте вышагивает, даже если ошибся и отыгран.
Набрав опыта, сможет стать сильным игроком, кмк.
Другие новички Лаксальт и Бальбуэна не очень в форме, но в принципе уровень удовлетворителен, поиграют ещё и раскочегарятся.

Остальные ничего нового..

Следующий наш матч уже в Ростове.
shlomo
shlomo
17 июля в 20:47
Ну очень не плохо...в том же духе и продолжать
beefs
beefs
17 июля в 20:40
Это всего товарняк...
Cat01
Cat01
17 июля в 20:39
Верим в Динамо! Все будет хорошо
drug01
drug01
17 июля в 20:38
Молодцы так продолжать играть
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