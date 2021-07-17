Московское «Динамо» разгромило венгерский клуб

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17 июля 2021, 20:28

«Динамо» обыграло «Будафоки МТЕ» в рамках товарищеской встречи (3:0).

В составе московского клуба голы забивали Константин Тюкавин, Клинтон Н'Жи и Игбун.

46’ В перерыве сделали четыре замены.



⬅️ Ушли:



Лаксальт

Тюкавин

Лесовой

Захарян



➡️ Вышли:



Скопинцев

Гладышев

Игбун

Н’Жи#ВТБтренировочныесборы #ДинамоБудафоки 1️⃣:0️⃣ — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021

62’ Ещё одна массовая замена. С первого тайма остался только Шунин.



⬅️ Ушли:



Бальбуэна

Евгеньев

Варела

Моро

Фомин

Шиманьски



➡️ Вышли:



Плиев

Ордец

Паршивлюк

Сазонов

Кутицкий

Галкин#ВТБтренировочныесборы #ДинамоБудафоки 1️⃣:0️⃣ — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 17, 2021