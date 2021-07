«Аталанта» забила 13 мячей в товарищеском матче. Миранчук отметился голом

16 июля «Аталанта» провела товарищеский матч с клубом «Альбино Гандино».

Победу в матче одержали бергамаски со счетом 13:0.

Российский полузащитник «Аталанты» отметился одним голом. Покерами отметились Эбрима Колли и Роберто Пикколи, Йосип Иличич оформил дубль, Алессандро Малламо и Кристиан Капоне забили по голу.

Prima amichevole stagionale ✅

First friendly of the season 👌



🆚 AlbinoGandino 13-0

⚽️⚽️⚽️⚽️ #Colley

⚽️⚽️⚽️⚽️ #Piccoli

⚽️⚽️ #Iličić

⚽️ #Miranchuk

⚽️ #Mallamo

⚽️ #Capone



📝 Match report 👉 https://t.co/UxJILeu9dA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/5SZVhxoDlb