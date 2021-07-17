«Аталанта» забила 13 мячей в товарищеском матче. Миранчук отметился голом

16 июля «Аталанта» провела товарищеский матч с клубом «Альбино Гандино».
Победу в матче одержали бергамаски со счетом 13:0.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился одним голом. Покерами отметились Эбрима Колли и Роберто Пикколи, Йосип Иличич оформил дубль, Алессандро Малламо и Кристиан Капоне забили по голу.
Prima amichevole stagionale ✅— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 16, 2021
First friendly of the season 👌
🆚 AlbinoGandino 13-0
⚽️⚽️⚽️⚽️ #Colley
⚽️⚽️⚽️⚽️ #Piccoli
⚽️⚽️ #Iličić
⚽️ #Miranchuk
⚽️ #Mallamo
⚽️ #Capone
📝 Match report 👉 https://t.co/UxJILeu9dA #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/5SZVhxoDlb
Также недавно голевую феерию устроила «Рома» в первом матче под руководством Жозе Моуриньо.
Это знак с выше !!! Видать в этом сезоне нужно ждать чего-то прорывного от Аталанты и Миранчука !!!)))
Удачи !!!
Это знак с выше !!! Видать в этом сезоне нужно ждать чего-то прорывного от Аталанты и Миранчука !!!)))
Удачи !!!
Зачем такие товарищеские встречи?!
Зачем такие товарищеские встречи?!