«Аталанта» забила 13 мячей в товарищеском матче. Миранчук отметился голом

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17 июля 2021, 00:07

16 июля «Аталанта» провела товарищеский матч с клубом «Альбино Гандино».

Победу в матче одержали бергамаски со счетом 13:0.

Российский полузащитник «Аталанты» отметился одним голом. Покерами отметились Эбрима Колли и Роберто Пикколи, Йосип Иличич оформил дубль, Алессандро Малламо и Кристиан Капоне забили по голу.

Также недавно голевую феерию устроила «Рома» в первом матче под руководством Жозе Моуриньо.