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«Аталанта» забила 13 мячей в товарищеском матче. Миранчук отметился голом

17 июля 2021, 00:07

16 июля «Аталанта» провела товарищеский матч с клубом «Альбино Гандино».

Победу в матче одержали бергамаски со счетом 13:0.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился одним голом. Покерами отметились Эбрима Колли и Роберто Пикколи, Йосип Иличич оформил дубль, Алессандро Малламо и Кристиан Капоне забили по голу.

Также недавно голевую феерию устроила «Рома» в первом матче под руководством Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
112910415
112910415
18 июля в 15:17
просто размялись с удовольствием
санек002
санек002
17 июля в 11:06
В ПУСТЫЕ ВОРОТА НАВЕРНОЕ ЗАБИЛ!
dok66
dok66
17 июля в 09:42
Такие спарринги вообще ничего не дают . Ни уму , ни сердцу , так ... только ноги размять
lotsman
lotsman
17 июля в 09:41
Такому сопернику грех не забить.
truffagldino
truffagldino
17 июля в 07:35
Завтра соперник по серьёзнее, Маккаби Б-Р.
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 03:12
Просто поиздевались над любителями.
valt134
valt134
17 июля в 02:06
Эк Леху прорвало...
1bear
1bear
17 июля в 01:49
вначале Рома 10,теперь Аталанта 13,кто больше???)))))))))
Ironigor
Ironigor
17 июля в 00:57, ред.
Аталанта специально выбрала клуб для спаринга с таким названием, " Альбино Гандино" ??? Чтобы опустить его по самую чертову дюжину 13:0 !!!
Это знак с выше !!! Видать в этом сезоне нужно ждать чего-то прорывного от Аталанты и Миранчука !!!)))
Удачи !!!
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
17 июля в 00:33
Аталанта главный претендент на скудетто после 13-0
RBA
RBA
17 июля в 00:33
Миранчуку надо давать больше игрового времени, что бы он почувствовал уверенность в своих силах и тогда он может заиграть .
протон1
протон1
17 июля в 00:16
Жестоко обошлись с соперником )))
Дима Логинов
Дима Логинов
17 июля в 00:12
10-0 Рома, 13-0 Аталанта. Италия, ты ли это?
Cat01
Cat01
17 июля в 00:10
Отлично молодцы Браво
Q-J-G
Q-J-G
17 июля в 00:10
13:0 Несерьёзно для футбола...
Зачем такие товарищеские встречи?!
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