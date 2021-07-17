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«Торпедо» разгромило «Спартак-2». Итоги 2-го тура ФНЛ

17 июля 2021, 21:05

Завершились все матчи 2-го тура ФНЛ.

«Енисей» — «Кубань» 2:2
Голы: Кичин Валерий 27 (пенальти), Кичин Валерий 63 (пенальти) — Алейников Василий 7, Петров Илья 34

«Томь» — «Балтика» 1:0
Гол: Семейкин Артем 78

«Акрон» — «Волгарь» 1:0
Гол: Базелюк Константин 68

«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» 0:0

«Оренбург» — «Металлург» 4:0
Голы: Воробьёв Дмитрий 20, Сиваков Михаил 26, Прудников Николай 59, Фамейе Джоэль 83 (пенальти)

«КАМАЗ» — «Текстильщик» 1:0
Гол: Гаглоев Александр 32

«Факел» — «Велес» 1:0
Гол: Максимов Максим 24

«Ротор» — «Олимп-Долгопрудный» 1:1
Голы: Бериашвили Илиа 86 — Иполе Филип 8

«Краснодар-2» — «Алания» 1:3
Голы: Иванов Дмитрий 19 — Засеев Азамат 24, Хабалов Алан 52, Эльдарушев Абу-Саид 89

«Торпедо» — «Спартак-2» 5:0
Голы: Калмыков Амур 18, Калмыков Амур 45, Султонов Мухаммад 58, Енин Иван 62, Шумских Алексей 74

«Торпедо» разгромило «Спартак-2». Итоги 2-го тура ФНЛ

Недавно сообщалось, что форвард «Енисея» продолжит карьеру в чемпионате Австралии.

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Ledokol64
Ledokol64 ответ 1-я конная (раскрыть)
18 июля в 10:09
Такая же загадка на счет Липецкого Металлурга. Почему он восьмой, а не одиннадцатый. Неужели есть какие-то скрытые параметры регламента? И что такое "С" в таблице? Понятно с "И", " В", "Н", " П", а вот "С"-большой вопрос.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 22:44
Оренбург тоже порадовал!
1-я конная
1-я конная
17 июля в 21:50
Один вопрос - а почему Спартак-2 на 16-м месте, а не на 19-м?
протон1
протон1
17 июля в 21:31
Торпедо явно хочет играть в РПЛ.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 21:29
Для меня было только два матча которые вызывали интерес , это Нефтехимик - СКА Хабаровск и
Енисей - Кубань. Остальные матчи были так или иначе все четаемы насчёт итогового счёта .Так и получилось что именно эти два матча закончились боевой ничьей.
Однако очень удивлён счётом в игре Ротора с Олимпом из Долгопрудного , не смотрел этот матч, но ожидал от команды которая только ещё недавно играла в РПЛ, совсем другого результата. Если честно то Олимп удивил . Ну посмотрим что будет дальше. Посмотрел игру Оренбурга с новичком ФНЛ Металлургом из Липецка . Уверенная игра Оренбурга и такая же уверенная победа, очень понравился Фамие , жаль что на последней минуте не забил пенальти. Ну а по игре Оренбург, это один из лидеров ФНЛ. Посмотрел хороший матч между Краснодаром 2 и Аланией . Конечно качество игры у Алании выше, что и отразилось на конечном счёте табло . Этот сезон думаю принесёт ещё много неожиданных результатов, тем интереснее будет наблюдать за развитием событий. Борьба за путевку в РПЛ будет точно напряжённее прошлого сезона. Будем делать посмотреть !!!
Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 21:17
Оренбург опять зажигает...
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 21:07
Не все матчи закончились как должны были.
me6eff4rttb8
me6eff4rttb8
17 июля в 21:06
Молодцы Игроки Торпедо!
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