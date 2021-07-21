Матч «Атлетико Минейро» — «Бока Хуниорс» завершился массовой дракой

«Атлетико Минейро» по пенальти прошел «Бока Хуниорс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес.
После финального свистка игроки аргентинской команды начали спорить с судейской делегацией, а затем в конфликт вмешалась охрана стадиона и представители «Атлетико».
Разогнать драку пришлось военной полиции, которая использовала слезоточивый газ.
#Internacional | UNA LOCURA— ONCE Diario (@oncediariomx) July 21, 2021
Luego de caer ante #Mineiro en 8vos de la #Libertadores, jugadores de #BocaJuniors, calientes por que el VAR les anuló un gol que los mandaba a Cuartos, comenzaron una batalla en los vestidores contra la seguridad en Brasil.pic.twitter.com/UPogqHUTDt
#Escandalo en los vestuarios #BocaJuniors pic.twitter.com/GN6gPaYqwl— La Informativa Digital (@LaInformativaD1) July 21, 2021
А на этом видео президент «Атлетико Минейро» бросает бутылки в аргентинцев.
#FUTBOLxSDM📲⚽️— Saque de Meta (@SaqueDeMetaCO) July 21, 2021
𝗖𝗔𝗠𝗣𝗢 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔😳
Un nuevo video salió a la luz luego de los incidentes ocurridos al finalizar el duelo entre #BocaJuniors🇦🇷 y #AtléticoMineiro🇧🇷 #SergioCoelho presidente del club ‘galo’ fue captado lanzándole objetos a los jugadores ‘xeneizes’😨 pic.twitter.com/iaCqcCDAjA
Восемь представителей «Бока Хуниорс» уже доставлены в полицейский участок, остальная команда отказалась покидать территорию Бразилии без своих одноклубников.
Недавно товарищеский матч российского клуба закончился массовой дракой игроков.
Кубок Либертадорес проводится под эгидой КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) и ФИФА к этому не имеет никакого отношения.
В данном случае ФИФА может только осудить, а решение будет принимать только КОНМЕБОЛ.
Кубок Либертадорес проводится под эгидой КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) и ФИФА к этому не имеет никакого отношения.
В данном случае ФИФА может только осудить, а решение будет принимать только КОНМЕБОЛ.