Матч «Атлетико Минейро» — «Бока Хуниорс» завершился массовой дракой

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вчера, 08:14

«Атлетико Минейро» по пенальти прошел «Бока Хуниорс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

После финального свистка игроки аргентинской команды начали спорить с судейской делегацией, а затем в конфликт вмешалась охрана стадиона и представители «Атлетико».

Разогнать драку пришлось военной полиции, которая использовала слезоточивый газ.

#Internacional | UNA LOCURA



Luego de caer ante #Mineiro en 8vos de la #Libertadores, jugadores de #BocaJuniors, calientes por que el VAR les anuló un gol que los mandaba a Cuartos, comenzaron una batalla en los vestidores contra la seguridad en Brasil.pic.twitter.com/UPogqHUTDt — ONCE Diario (@oncediariomx) July 21, 2021

А на этом видео президент «Атлетико Минейро» бросает бутылки в аргентинцев.

#FUTBOLxSDM📲⚽️

𝗖𝗔𝗠𝗣𝗢 𝗗𝗘 𝗕𝗔𝗧𝗔𝗟𝗟𝗔😳

Un nuevo video salió a la luz luego de los incidentes ocurridos al finalizar el duelo entre #BocaJuniors🇦🇷 y #AtléticoMineiro🇧🇷 #SergioCoelho presidente del club ‘galo’ fue captado lanzándole objetos a los jugadores ‘xeneizes’😨 pic.twitter.com/iaCqcCDAjA — Saque de Meta (@SaqueDeMetaCO) July 21, 2021

Восемь представителей «Бока Хуниорс» уже доставлены в полицейский участок, остальная команда отказалась покидать территорию Бразилии без своих одноклубников.

Недавно товарищеский матч российского клуба закончился массовой дракой игроков.