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Матч «Атлетико Минейро» — «Бока Хуниорс» завершился массовой дракой

вчера, 08:14
Атлетико МинейроЛоготип футбольный клуб Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)0 : 0Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока ХуниорсЗакончился после серии пенальти

«Атлетико Минейро» по пенальти прошел «Бока Хуниорс» в 1/8 финала Кубка Либертадорес.

После финального свистка игроки аргентинской команды начали спорить с судейской делегацией, а затем в конфликт вмешалась охрана стадиона и представители «Атлетико».

Разогнать драку пришлось военной полиции, которая использовала слезоточивый газ.

А на этом видео президент «Атлетико Минейро» бросает бутылки в аргентинцев.

Восемь представителей «Бока Хуниорс» уже доставлены в полицейский участок, остальная команда отказалась покидать территорию Бразилии без своих одноклубников.

Недавно товарищеский матч российского клуба закончился массовой дракой игроков.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:48
Выглядит так, что он просто унёс огнетушитель домой
dok66
dok66
вчера в 14:52
Горячие аргентинские парни не вынесли этого позора . Ну хоть отрицательные эмоции сбросили . Теперь спокойно могут отдыхать со своими семьями
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:56
Весело у них иногда матчи проходят! Любители они такого веселья! Помнится когда-то и у нас в России аргентинская диаспора в Сатурне устроила весёлый мордобой в матче с ЦСКА!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:51
Ну повеселились фанаты
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 09:30
Думаю ФИФА посмотрела на всё это и просто в шоке.
Кубок Либертадорес проводится под эгидой КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) и ФИФА к этому не имеет никакого отношения.
В данном случае ФИФА может только осудить, а решение будет принимать только КОНМЕБОЛ.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:23
Не держат они социальную дистанцию, непорядок.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:11
В Латинской Америке всё "по взрослому"!)
Elliada
Elliada
вчера в 08:55
Как будто это финал ЧМ был
Илья85
Илья85
вчера в 08:54
Ещё бы причину обьяснили столь агресивного поведения . Чем их так обидели?
нечитайло
нечитайло
вчера в 08:51
Куда смотрит ФИФА
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 08:47
    ОПС
    ОПС
    вчера в 08:42
    Что не удивительно.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 08:23
    Президент клуба бросает бутылки
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:16
    Вы просто звери, господа...
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