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Аналитик рассказал о вражде между Руем Виторией и тренером «Бенфики»

вчера, 17:36

Португальский аналитик Жил Нуньеш рассказал о конфликте между главным тренером «Спартака» Руем Виторией и наставником «Бенфики» Жорже Жезушем. Московский клуб встретится с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

У них давняя вражда. Помню, что в первой игре между «Бенфикой» Руя Витории и «Спортингом» Жорже Жезуша победил последний и сказал, что ему не составило труда выиграть, потому что он создал эту «Бенфику». В том плане, что после шести лет он оставил «программное обеспечение» [цитата Жезуша] готовым и Витории досталась лёгкая работа. В том году Витория выиграл чемпионат.

От Жорже Жезуша было даже такое сравнение: «Я оставил „Феррари“ в его руках. Хочу посмотреть, знает ли он, как им управлять». Витория ответил: «Жорже Жезуш занимает 92-е место в списке моих приоритетов – сразу после продавца попкорна в Feira Popular [парк цирковых аттракционов в Лиссабоне]».

Незадолго до жеребьёвки Лиги чемпионов в «Бенфике» случился большой скандал.

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Все комментарии
протон1
протон1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:54
тут на все сто согласен.. мож хорошего физподготовщика пригласить. ведь ребата не умеют простые пасы раздавать. атрофированные мышцы игроков как то надо усилить .
Сп62
Сп62 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:52
Руй то будет заряжен, а вот как зарядить команду, которую только что возглавил. Пацаны в Европе совсем не обстреляны, шапками Бенфику не закидаешь. Рую надо прыгнуть выше себя, чтобы команда поверила в свои силы.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:11
Победы Спартаку! Всем росклубам удачи. Болельщикам приятных ожиданий.
makkie
makkie ответ Gunslinger (раскрыть)
вчера в 19:59
Ну вот и вывалится из рукава авоська мячей в ворота Бенфики.
А на Открытии арене две авоськи ))
RBA
RBA
вчера в 19:14
Ну значит интереснее будет противостояние двух команд.
протон1
протон1
вчера в 19:13
Это на руку Спартаку, значит Руй будет заряжен втройне, намечается триллер, это еще мотивация для тренера.
Q-J-G
Q-J-G ответ makkie (раскрыть)
вчера в 19:12
При упоминании "Бенфика" дрожит "Зенит", всей командой включая главного тренера)
particular
particular
вчера в 19:10
Аналитик собирает информацию, обобщает её и делает выводы...
А сплетник подбирает межличностные склоки, добавляет перчинки и выкатывает на обозрение как признак своей осведомлённости...
Gahi
Gahi
вчера в 19:06
Кто бы не стал твоим соперником раз собрался играть в турнире Лиги Чемпионов то нужно выступить достойно. А то что идёт противостояния между тренерами которые до сих пор не могут поделить лавры победителя и успешной работы в клубе, при любом случае стараются показать своё превосходство в отношении друг друга. Вот и выдался хороший шанс для каждого из тренера Руй Виторией и Жорже Желушем чего они могут добиться со своими командами играя против друг друга. А всей команде Спартака хочется пожелать и напомнить русскую пословицу - "Взялся за гуж, не говори что не дюж — взялся за дело, пообещал что-либо сделать – значит и делай, отказываться нельзя". Удачи
4RT
4RT
вчера в 19:00
Жил Нуньеш похоже португальский Малахов 😁
112910415
112910415
вчера в 18:59
дополнительная перчинка только на пользу делу !
Gunslinger
Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
вчера в 18:47
Помнишь, как в сказке Царевна-лягушка махала рукавами, а оттуда всяко разно вываливалось???
Ну, там, Мелкадезе, например... :)))
1bear
1bear
вчера в 18:43
ну всё - спартачок-это вам не феррари - это скорее лада-калина,так что боюсь на этом ЛЧ закончится не начавшись
альсато
альсато
вчера в 18:39
    LOpp
    LOpp
    вчера в 18:25
    Обменялись парочкой фраз, это разве вражда?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 18:24
    И так спартак в трансе тут ещё и Жезуш на принцип пойдёт.
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 18:19
    Поляна на Открытие сейчас лучше чем в Португалии)...
    makkie
    makkie ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 18:18
    Ага... на жигулях где-нибудь по кочковатым дорогам Саратова :)
    makkie
    makkie ответ Gunslinger (раскрыть)
    вчера в 18:16
    Пусть Бенфика дрожит теперь )))
    Futurista
    Futurista ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 18:11, ред.
    Ну да)...если что Витория потом скажет, что Жезуш ехал на феррари...а он на жигулях...
    drug01
    drug01
    вчера в 18:10
    Вот это будет встреча...
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 18:04
    да согласен. да и вообще поскорее бы уже лч и чемпионаты начались)
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:03
    надо было начать немного иначе:
    Жил Нуньеш не тужил и решил рассказать о конфликте....
    Q-J-G
    Q-J-G ответ sihafazatron (раскрыть)
    вчера в 18:01
    Прочитав аналитика по поводу вражды, мотивация у тренера "Спартака", для хорошего итогового результата, зашкаливает! Тем более, что вражда на "ровном месте", инициатор вражды, Жоржи Жезуш...
    Ну, очень интригующее противостояние из двух матчей предстоит посмотреть)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:01
    Руй сыграет на гитаре частушки про Жезуша
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 17:59
    Детский сад вторая группа.
    Не могут поделить кто из них толковее.
    Но этот конфликт даст Рую дополнительный стимул.
    Он захочет доказать что и сам что-то из себя представляет как тренер.
    Удачи ему в этом деле...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:52
    Хорошей игры им!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:51
    Руи Витория выйдет победителем !!!
    Gunslinger
    Gunslinger ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Ну..... это очень большой рукав...... :))))
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 17:48
    Да плевать на них
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