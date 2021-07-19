Аналитик рассказал о вражде между Руем Виторией и тренером «Бенфики»

Португальский аналитик Жил Нуньеш рассказал о конфликте между главным тренером «Спартака» Руем Виторией и наставником «Бенфики» . Московский клуб встретится с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

У них давняя вражда. Помню, что в первой игре между «Бенфикой» Руя Витории и «Спортингом» Жорже Жезуша победил последний и сказал, что ему не составило труда выиграть, потому что он создал эту «Бенфику». В том плане, что после шести лет он оставил «программное обеспечение» [цитата Жезуша] готовым и Витории досталась лёгкая работа. В том году Витория выиграл чемпионат.

От Жорже Жезуша было даже такое сравнение: «Я оставил „Феррари“ в его руках. Хочу посмотреть, знает ли он, как им управлять». Витория ответил: «Жорже Жезуш занимает 92-е место в списке моих приоритетов – сразу после продавца попкорна в Feira Popular [парк цирковых аттракционов в Лиссабоне]».