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Уволенный из «Атланты» Хайнце не давал игрокам пить много воды

20 июля 2021, 05:59

Стали известны подробности отставки Габриэля Хайнце с поста главного тренера «Атланты Юнайтед».

По информации источника, Ассоциация футболистов MLS направила жалобу в лигу от имени игроков «Атланты», которые заявили о неправомерных действиях 43-летнего специалиста.

Сообщается, что бывший игрок «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» ограничивал количество воды, которую могли пить его подопечные во время предсезонных тренировок. В итоге это привело к вмешательству врачей клуба. Также Хайнце отказывался предоставить футболистам гарантированные выходные и требовал от них всегда быть готовыми ответить на звонок или в любой момент явиться на тренировку.

Напомним, другой экс-игрок ПСЖ недавно возглавил клуб из итальянской Серии А.

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Все комментарии
протон1
протон1
20 июля в 14:13
Пусть в Фиорентину едет. Будет Кокорину запрещать пить шампанское.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 июля в 08:44
Чел с садистскими наклонностями!
sir_Alex
sir_Alex
20 июля в 07:19
Правильно, на всех воды не напасёшься! 😂😂😂
Legend 6
Legend 6
20 июля в 07:19
Если Роналду станет тренером, он будет выгонять всех непричесанных из команды, а в основной состав будут попадать только красивые и накаченные и с бритыми ...опами.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 06:39
У каждого свой подход к тренеровкам
shlomo
shlomo
20 июля в 06:29
О как, и ткое оказывается может случится....
STVA 1
STVA 1
20 июля в 06:15
Зверь какой то
КЭТиК
КЭТиК
20 июля в 06:09
Похоже теперь его никуда не возьмут.
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