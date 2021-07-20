Уволенный из «Атланты» Хайнце не давал игрокам пить много воды

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20 июля 2021, 05:59

Стали известны подробности отставки с поста главного тренера «Атланты Юнайтед».

По информации источника, Ассоциация футболистов MLS направила жалобу в лигу от имени игроков «Атланты», которые заявили о неправомерных действиях 43-летнего специалиста.

Сообщается, что бывший игрок «Реала», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» ограничивал количество воды, которую могли пить его подопечные во время предсезонных тренировок. В итоге это привело к вмешательству врачей клуба. Также Хайнце отказывался предоставить футболистам гарантированные выходные и требовал от них всегда быть готовыми ответить на звонок или в любой момент явиться на тренировку.