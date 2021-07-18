Сёмин: «Я не оставлял смеющийся эмодзи под постом о поражении „Локо“»

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на странные комментарии с его аккаунта под постом клуба о поражении в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть — я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К «Инстаграму» не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация.
В прошлом году в инстаграме Сёмина неожиданно появилось фото сексапильной блондинки.
Может внучка прикалывалась?). Без ведома деда?).
Может внучка прикалывалась?). Без ведома деда?).
СОЗДАТЕЛЬ ВЕЛИЧИЯ ЛОКОМОТИВА !!!
СОЗДАТЕЛЬ ВЕЛИЧИЯ ЛОКОМОТИВА !!!