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Сёмин: «Я не оставлял смеющийся эмодзи под постом о поражении „Локо“»

18 июля 2021, 17:53
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Экс-рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на странные комментарии с его аккаунта под постом клуба о поражении в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Сёмин: «Я не оставлял смеющийся эмодзи под постом о поражении „Локо“»

Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть — я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К «Инстаграму» не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация.

В прошлом году в инстаграме Сёмина неожиданно появилось фото сексапильной блондинки.

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альсато
альсато
вчера в 19:01
а я вот жду, когда ШПАЛЫЧ начнет ВСЕХ костерить и в хвост ,и в гриву!))))))
протон1
протон1
вчера в 01:13
Да дед случайно пальцем мимо ткнул
Шуnя771
Шуnя771
18 июля в 21:41
Подстава, негодяи, Палыч верим!
112910415
112910415
18 июля в 19:16
верим, однозначно !
SHMEL
SHMEL
18 июля в 19:14
Верю Юрию Павловичу.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 июля в 19:13
Стопудово Шпалыч такого сделать не смог бы, поклёп на него.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
18 июля в 19:10
Действительно, чё до Палыча докопались?). На клавиши нажимать, это не его). Спросили бы лучше про рыбалку. Где , когда клюет).
Может внучка прикалывалась?). Без ведома деда?).
311
311
18 июля в 19:09
Палыч с горя смеялся!)
Ironigor
Ironigor
18 июля в 18:28
Кто кто , но только не Сёмин !!! Это же самый преданный Человек - Паровоз !!!
СОЗДАТЕЛЬ ВЕЛИЧИЯ ЛОКОМОТИВА !!!
berda2003
berda2003
18 июля в 18:18
    VAN ARM
    VAN ARM
    18 июля в 18:16
    а может просто не помнит)))
    drug01
    drug01
    18 июля в 18:14
    Сёмина будут вспоминать ещё долго....
    порт
    порт
    18 июля в 18:13
    Да я тоже иногда не помню вчерашний день.
    karnager
    karnager
    18 июля в 18:11
    Был под синькой или в шоу comment out. Других вариантов нет
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 июля в 17:56
    Это всё происки врагов!
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