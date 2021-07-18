Сёмин: «Я не оставлял смеющийся эмодзи под постом о поражении „Локо“»

1626620004

18 июля 2021, 17:53

Экс-рулевой «Локомотива» отреагировал на странные комментарии с его аккаунта под постом клуба о поражении в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть — я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К «Инстаграму» не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация.

В прошлом году в инстаграме Сёмина неожиданно появилось фото сексапильной блондинки.