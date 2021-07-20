Мина: «Издёвка Месси? Это футбол. Я всегда буду уважать Лео»

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20 июля 2021, 05:27

Защитник «Эвертона» и сборной Колумбии высказался об эпизоде матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки (1:1, 2:3 — пен.) с участием своего бывшего партнёра по «Барселоне», аргентинского форварда .

Мина не реализовал пенальти в послематчевой серии, после чего Месси крикнул ему: «Давай, танцуй! Танцуй теперь!»

Скорее всего, таким образом аргентинец отреагировал на танец Мины после забитого им 11-метрового в четвертьфинальной игре Кубка Америки Уругвай — Колумбия (0:0, 2:4 — пенальти).