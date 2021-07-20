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Мина: «Издёвка Месси? Это футбол. Я всегда буду уважать Лео»

20 июля 2021, 05:27

Защитник «Эвертона» и сборной Колумбии Йерри Мина высказался об эпизоде матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки (1:1, 2:3 — пен.) с участием своего бывшего партнёра по «Барселоне», аргентинского форварда Лионеля Месси.

Мина не реализовал пенальти в послематчевой серии, после чего Месси крикнул ему: «Давай, танцуй! Танцуй теперь!»

Скорее всего, таким образом аргентинец отреагировал на танец Мины после забитого им 11-метрового в четвертьфинальной игре Кубка Америки Уругвай — Колумбия (0:0, 2:4 — пенальти).

Случай с Лео — это то, что может произойти в любой момент. Это футбол. Жизнь циклична, она даёт тебе возможность отомстить. Но я спокоен, потому что знаю, что Лео — прекрасный человек.

Я познакомился с ним в «Барселоне», и я благодарен ему за поддержку, которую он мне оказал. Я всегда буду относиться к нему с уважением. Я восхищаюсь Месси. В тот момент мы оба защищали цвета своих сборных.

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Все комментарии
Владиславчик
Владиславчик
20 июля в 08:39
Лизнул, так лизнул)))
Nеmesis
Nеmesis
20 июля в 07:45
Говнеца в гомике очень много.’ Случай с Иброй не забыт! Именно мосси со своей ложкой вынудил Гвардиолу его выгнать.Ибрагимович не подошел барсе говорили глорики))))) Ибра не может не подойти кому-то,это игрок уровня Роналду и мосси, и забивает почти столько,сколько они.А Мина молодец, не стал обижаться на того,кого тянут наверху, прощая такие огрехи!
Остапчук 67
Остапчук 67
20 июля в 07:40
Гадость так и прет из гнома
sv_1969
sv_1969
20 июля в 06:16
Это эмоции!Только и всего
112910415
112910415
20 июля в 06:03
рабочий момент, ничего особенного
Romeo 777
Romeo 777
20 июля в 05:58
Ничего страшного, в след матче, матче финала Месси его успешно провалил получив одну из наихудших оценок за игру
mihaluch
mihaluch
20 июля в 05:54
Сказано от досады.
Leha-ha50
Leha-ha50
20 июля в 05:40
Безобидная шутка - не более.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 июля в 05:36
Многие друг над другом прикалываются...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 05:36
А мог бы и ответить гному
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