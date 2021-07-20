Мина: «Издёвка Месси? Это футбол. Я всегда буду уважать Лео»

Защитник «Эвертона» и сборной Колумбии Йерри Мина высказался об эпизоде матча с Аргентиной в полуфинале Кубка Америки (1:1, 2:3 — пен.) с участием своего бывшего партнёра по «Барселоне», аргентинского форварда Лионеля Месси.
Мина не реализовал пенальти в послематчевой серии, после чего Месси крикнул ему: «Давай, танцуй! Танцуй теперь!»
Скорее всего, таким образом аргентинец отреагировал на танец Мины после забитого им 11-метрового в четвертьфинальной игре Кубка Америки Уругвай — Колумбия (0:0, 2:4 — пенальти).
Случай с Лео — это то, что может произойти в любой момент. Это футбол. Жизнь циклична, она даёт тебе возможность отомстить. Но я спокоен, потому что знаю, что Лео — прекрасный человек.
Я познакомился с ним в «Барселоне», и я благодарен ему за поддержку, которую он мне оказал. Я всегда буду относиться к нему с уважением. Я восхищаюсь Месси. В тот момент мы оба защищали цвета своих сборных.