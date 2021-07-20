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Фигу: «Флорентино Перес извинился передо мной за свои слова»

20 июля 2021, 23:07

Бывший футболист «Реал» Луиш Фигу прокомментировал ситуацию с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, который допустил нелицеприятные выражения о португальце.

В частной беседе могут встречаться выражения, выходящие за рамки контекста. У меня была возможность поговорить с ним лично, и он извинился передо мной, так что вопрос закрыт.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 00:40
Ну про Фигу он, судя по всему, пару слов сказал, вот с Раулем и Касильясом ему будет сложно решить конфликт, а уж Роналду и сравненный с козлом Гути на 99% не примут извинения.
ABir
ABir
вчера в 00:08
Извинился, но осадочек остался
Q-J-G
Q-J-G
20 июля в 23:42
У меня была возможность поговорить с ним лично, и он извинился передо мной, так что вопрос закрыт.

Когда "всплывают" такие оскорбления, в таком количестве, и в адрес многих публичных и уважаемых людей, надо извиняться не лично, а публично!
Публично перед каждым, поимённо...
протон1
протон1
20 июля в 23:13, ред.
там еще толпа перед кем он обязан извинится) понимаю аудио запись была слита. и он небось говорил кому то из близких. но он встрял) завоевать уважение нужны годы. а потерять его в глазах общества и друзей один миг..
beefs
beefs
20 июля в 23:09
Это хорошо, когда конфликт исчерпан...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 июля в 23:09
Перес извинился и остался при своем мнении
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