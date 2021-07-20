Фигу: «Флорентино Перес извинился передо мной за свои слова»

Бывший футболист «Реал» прокомментировал ситуацию с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, который допустил нелицеприятные выражения о португальце.

В частной беседе могут встречаться выражения, выходящие за рамки контекста. У меня была возможность поговорить с ним лично, и он извинился передо мной, так что вопрос закрыт.