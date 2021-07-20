Фигу: «Флорентино Перес извинился передо мной за свои слова»

Бывший футболист «Реал» Луиш Фигу прокомментировал ситуацию с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом, который допустил нелицеприятные выражения о португальце.
В частной беседе могут встречаться выражения, выходящие за рамки контекста. У меня была возможность поговорить с ним лично, и он извинился передо мной, так что вопрос закрыт.
Когда "всплывают" такие оскорбления, в таком количестве, и в адрес многих публичных и уважаемых людей, надо извиняться не лично, а публично!
Публично перед каждым, поимённо...
Когда "всплывают" такие оскорбления, в таком количестве, и в адрес многих публичных и уважаемых людей, надо извиняться не лично, а публично!
Публично перед каждым, поимённо...