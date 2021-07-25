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Каряка: «„Крылья Советов“ займут в РПЛ место ближе к середине»

вчера, 16:08

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка порассуждал о предстоящем сезоне в РПЛ.

Поздравляю «Крылья» с началом сезона! В прошлом году команда уверенно играла в первом дивизионе, все шло хорошо, разве что в финале Кубка России нам не повезло. Но в целом смотрелись очень прилично, и если учесть усиление в межсезонье, то можно говорить, что команда готова. Какое место она может занять по итогам? Прогнозировать сложно, но ближе к середине. Вот еврокубки прогнозировать пока рано, посмотрим.

Про сегодняшнюю игру с «Ахматом» можно сказать, что легких игр не бывает вообще, а «Ахмат» непростой соперник. На пути к финалу Кубка «Крылья» обыграли «Ахмат» только по пенальти. Но я полагаю, что самарцы сегодня будут сильнее. Тем более, что на стадион в Самаре допущены болельщики, которые окажут поддержку команде, соскучившись по футболу.

Тем временем «Крылья Советов» взяли в аренду футболиста «Спартака».

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 19:15
Хорошо бы было , чтобы опять в лифт не попали
протон1
протон1
вчера в 18:14
думаю чуть ниже среднего
ДСА
ДСА
вчера в 17:48
Деньги у команды на это есть.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:18
Будет "золотая середина".
112910415
112910415
вчера в 17:14
ну, в добрый час !
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:46
Время покажет как говорится! Удачи Крыльям)
drug01
drug01
вчера в 16:31
Заказ принят..... Приходите
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:31
Не видя трудно сказать.
beefs
beefs
вчера в 16:30
это так хочется, а на самом деле увидим весной...
sbk
sbk
вчера в 16:20
Вижу,но уже пришлось взять Ильина.
j2d9wdd4dug3
j2d9wdd4dug3
вчера в 16:10
К концу сезона узнаем какое место займут.
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