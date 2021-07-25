Каряка: «„Крылья Советов“ займут в РПЛ место ближе к середине»

Бывший игрок «Крыльев Советов» порассуждал о предстоящем сезоне в РПЛ .

Поздравляю «Крылья» с началом сезона! В прошлом году команда уверенно играла в первом дивизионе, все шло хорошо, разве что в финале Кубка России нам не повезло. Но в целом смотрелись очень прилично, и если учесть усиление в межсезонье, то можно говорить, что команда готова. Какое место она может занять по итогам? Прогнозировать сложно, но ближе к середине. Вот еврокубки прогнозировать пока рано, посмотрим.

Про сегодняшнюю игру с «Ахматом» можно сказать, что легких игр не бывает вообще, а «Ахмат» непростой соперник. На пути к финалу Кубка «Крылья» обыграли «Ахмат» только по пенальти. Но я полагаю, что самарцы сегодня будут сильнее. Тем более, что на стадион в Самаре допущены болельщики, которые окажут поддержку команде, соскучившись по футболу.