Широков: «Не вижу смысла в натурализации Жиго, когда есть свои игроки»

Бывший полузащитник сборной России ответил на вопрос касательно возможной натурализации французского защитника «Спартака» .

Для «Спартака» натурализация Жиго — это хорошо, меньше будет легионеров в составе, но сборная — не клуб. Зачем? У нас разве своих нет?

Ну натурализуем его, на год-два француз нам поможет, но свои ребята играть не будут. Наверняка появятся еще молодые ребята, можно рассмотреть основную пару Джикия — Дивеев. Поэтому, не вижу смысла в этой натурализации, когда есть свои игроки.