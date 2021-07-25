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Широков: «Не вижу смысла в натурализации Жиго, когда есть свои игроки»

вчера, 11:18

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос касательно возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

Для «Спартака» натурализация Жиго — это хорошо, меньше будет легионеров в составе, но сборная — не клуб. Зачем? У нас разве своих нет?

Ну натурализуем его, на год-два француз нам поможет, но свои ребята играть не будут. Наверняка появятся еще молодые ребята, можно рассмотреть основную пару Джикия — Дивеев. Поэтому, не вижу смысла в этой натурализации, когда есть свои игроки.

Ранее и сам Жиго ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

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stavr74
stavr74 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 09:37
в яичнице главное ЯЙЦА
stavr74
stavr74 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 09:36
а тебе что по барабану как ПОЗОРЯТ СТРАНУ на международной арене ???
пусть тогда откажутся от выступлений , и сборную распустят, хоть бюджет государственный тогда сэкономят
протон1
протон1
вчера в 18:29
Свои игроки дома: Семёнов, Васин, Кутепов
Землянин
Землянин ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:51, ред.
Это к Юрану или Карпину. Широков только на поле счудил в ничего не решающем товарняке старичков, в профессиональной карьере такого не позволял, зная что это приведёт к финансовым потерям, штрафам, отстранение от игр и разрывом контрактов. С журналистами и на камеру обычно спокойно и основательно отвечает, если провокация какая или глупый вопрос просто руками разведет
Землянин
Землянин
вчера в 16:46, ред.
Верно Широков сказал 👍
112910415
112910415
вчера в 15:31
а есть смысл говорить об этом ?
ускоренно, что ли, его натурализуют ?
88_DEIVID
88_DEIVID ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:29
Я не этот смысл вкладывал. Абсолютно неважно по какой причине Ари получил гражданство.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:26
Жиго был бы хорош мог играть за жабоедов.
1-я конная
1-я конная
вчера в 13:24
Ну не натурал он - зачем его натурализировать?
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:20
Вам видней!))))
Futurista
Futurista ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:51
Качество яиц тоже имеет значение...полное их отсутствие делает задачу невыполнимой)....
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:48
ВСЕ зависит от того, кто эту "яичницу" готовит.
Futurista
Futurista ответ альсато (раскрыть)
вчера в 12:46
Яичница это наша сборная на Евро20...
альсато
альсато ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:43
ты не путай-Божий Дар, с яичницей!
stanichnik
stanichnik ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 12:43
Пример с Ари неудачный, у него жена россиянка, до замужества Наталья Грызлова, и их семья постоянно проживает в России. В то время, как Жиго француз арабского происхождения женат на своей землячке, которая пока категорически против проживания в Москве.
альсато
альсато ответ stavr74 (раскрыть)
вчера в 12:37
Тебе, что по барабану, кто будет играть в Сборной?
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:36
Известные архитекторы Санкт-Петербурга:
Тома де Томон
Андрей Воронихин
Василий Баженов
Огюст Монферран
Доменико Трезини
Карл Росси
Андреян Захаров
Франческо Растрелли...
Неплохая сборная...результат хорош...и никого это не парило)...
альсато
альсато
вчера в 12:32
вот интересно ..для Валеры Карпина, жиго-это негр или нет?)))))
stavr74
stavr74
вчера в 12:32
а где свои то ???
кто может реально сильно выступать и защищать цвета сборной???
particular
particular
вчера в 12:19
Странно, что на провокационный вопрос Широков не втетерил оппоненту в голову и не замесил его ногами для убедительности..:))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:00
А я вообще против натурализации.
Даже классных игроков. Сборная России должна состоять из россиян.
Почему мы должны радоваться тому, что забугорный игрок вытесняет родных? И пусть она будет чуть послабее, но своя. Российская.
Лично мне неприятно смотреть на чёрную сборную Франции, пусть она и чемпион мира. Я застал времена когда там играли просто французы, а не афрофранцузы. Не хочу видеть подобной сборную России...
Fahrenheit_66
Fahrenheit_66
вчера в 11:54
Бывший воспитатель Чикатило ответил на вопросы...
Бывший художник Гитлер ответил на вопросы...

Бывших игроков сборной уже вагон, это уже рядовое событие. А Широков известен избиением судьи, и наглыми интервью на "матче".
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:45, ред.
Упрямство, это черта ослов. Вот есть реальный защитник, который может помочь сборной, сильный защитник...нет сразу начинаются разговоры, типа мы сами с усами. Один, который реально усилит позицию и даст хотя бы на пару лет стабильность в защите.
В качестве тренера был шанс дать возглавить сборную сильнейшему тренеру на постсоветском пространстве КББ..
Нет. Сыны ослов пошли своим путём. "Автобус", "шаман", "туркмен", в Туркмении газ бесплатный и вообще он не титульной нации, молчун, ни с кем не дружит, если, кого урыть, закопать, сгнобить, не помогает и в интригах не участвует и т.д и т.п.
Упрямство! Гордыня! В результате осел!
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 11:44
На сборную всё равно, а вот если лимит никто не собирается отменять, то надо пользоваться этой хитростью. Даже всякие Ари гражданство получали в своё время, которые абсолютно сборной не нужны были.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:26
Вчера пару раз был полным статистом в опасных эпизодах(в том числе .и голевом),так что как раз для уровня нашей нынешней сборной...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:26
Там не все так просто. Нужно 5 лет прожить в стране. Он не прожил. После этого год уходит на смену футбольного гражданства по линии ФИФА. Так что для Спартака возможно это и нужно, а для сборной не факт.
makkie
makkie
вчера в 11:25
Кстати, я бы присмотрелся к Осипенко из Ростова.
Очень интересный ЦЗ, даже на фоне неудачной игры команды - один из лучших в защите.
beefs
beefs
вчера в 11:24
что то мы совсем не о том думаем...
ОПС
ОПС
вчера в 11:20
Все правильно сказал.
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