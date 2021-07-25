Широков: «Не вижу смысла в натурализации Жиго, когда есть свои игроки»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков ответил на вопрос касательно возможной натурализации французского защитника «Спартака» Самуэля Жиго.
Для «Спартака» натурализация Жиго — это хорошо, меньше будет легионеров в составе, но сборная — не клуб. Зачем? У нас разве своих нет?
Ну натурализуем его, на год-два француз нам поможет, но свои ребята играть не будут. Наверняка появятся еще молодые ребята, можно рассмотреть основную пару Джикия — Дивеев. Поэтому, не вижу смысла в этой натурализации, когда есть свои игроки.
Ранее и сам Жиго ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.
Даже классных игроков. Сборная России должна состоять из россиян.
Почему мы должны радоваться тому, что забугорный игрок вытесняет родных? И пусть она будет чуть послабее, но своя. Российская.
Лично мне неприятно смотреть на чёрную сборную Франции, пусть она и чемпион мира. Я застал времена когда там играли просто французы, а не афрофранцузы. Не хочу видеть подобной сборную России...
Даже классных игроков. Сборная России должна состоять из россиян.
Почему мы должны радоваться тому, что забугорный игрок вытесняет родных? И пусть она будет чуть послабее, но своя. Российская.
Лично мне неприятно смотреть на чёрную сборную Франции, пусть она и чемпион мира. Я застал времена когда там играли просто французы, а не афрофранцузы. Не хочу видеть подобной сборную России...