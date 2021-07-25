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А. Кержаков выделил в «Сочи» Федотова и Нобоа перед очной встречей

вчера, 12:18
Нижний НовгородЛоготип футбольный клуб Нижний Новгород-:-Логотип футбольный клуб СочиСочи19:00 Не начался

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал о подготовке к матчу 1-го тура РПЛ с «Сочи» и оценил будущего соперника.

Мы провели два подготовительных сбора. Так что с точки зрения функциональной готовности проблем, думаю, не будет. А в остальном – всё покажет игра, футбольное поле. Самое главное для ребят – справиться с волнением, ведь многие из них ещё не играли на таком высоком уровне.

Что касается «Сочи», то его возглавляет очень хороший специалист – Владимир Федотов. Игроки достаточно давно вместе в этом составе, так что команда нам будет противостоять сыгранная, обученная. Футболисты знают требования главного тренера. Есть исполнители, которые в одиночку могут решить исход встречи. К примеру, Кристиан Нобоа: он ведёт игру сочинской команды. Да и пятое место по итогам прошлого сезона говорит само за себя. В этом сезоне южане с уверенной победы начали свой путь в еврокубках. Нас ждёт встреча с очень серьёзным соперником. Но ребята готовы выполнить то, что мы от них требуем.

Самая большая проблема – это ограничение по количеству зрителей на игру с «Сочи» до 500 человек. Хочется, чтобы болельщиков на трибунах было гораздо больше. Очень надеюсь, что скоро всё это закончится, и тогда и болельщики, и футболисты смогут наслаждаться игрой на стадионе в полном объеме.

Ранее стало известно, что «Нижний Новгород» смог стабилизировать финансирование команды.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:07
Кержаков сильнейший молодой тренер из всех тренеров ФНЛ и возможно РПЛ. Выйти сухим из Томи ещё никому не удавалось. Талант так и прет из голубых глаз. Сохранил Томь. Молодец! Растет, как дрожжах. Теперь Великий Новгород. А вы говорите. Нет у нас своих тренеров. За граница нам поможет. Ест, есть у нас таланты. За такими будущее росфутбола, а значит придут победы в еврокубках, в сборной.
Ну и правильно. Зачем Бекиевич?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:04
Очень интересно будет понаблюдать за работой Александра в Нижнем Новгороде. В Томи у него неплохо получилось, но там и уровень совсем другой. А вот как у него получится в РПЛ , будем посмотреть. С Сочи будет нелегко, но мяч круглый и все может случится, хотя шансов на положительный результат минимум.
Ждем игры, тогда и поговорить можно будет.
Всем здоровья.
Cat01
Cat01
вчера в 12:53
Опытный взгляд тренера
Capitan555
Capitan555
вчера в 12:33
Ничейка,которая устроит всех.....
1bear
1bear
вчера в 12:28
лучше заранее сдаться,всё равно без шансов !
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:23
Интересно как пройдёт первый дебют у Кержакова - как тренера НН..!?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:19
Нобоа там один из лутчих!
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