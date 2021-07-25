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Мостовой: «Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности»

вчера, 14:22

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды. Специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Я всегда говорил, что совмещение является глупостью, однозначно это помешает ему. Не понимаю, зачем совмещать, есть тренер сборной, но зачем команда еще? Никакой логики не вижу, я понимаю, когда страна с небольшим населением, мало футбольных людей, а у нас-то другое дело.

Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности, потому что сами себе противоречат — сначала говорили, что совмещение невозможно, что человек должен быть свободен от клуба. А потом назначают в срочном порядке на совмещение, логики никакой.

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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Все комментарии
второй
второй
вчера в 19:36
полностью согласен -именно от безысходности!!!
протон1
протон1
вчера в 18:19
Я же был свободен, добавил Мостовой
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 17:38
Зависть плохая черта Мостового
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 17:27
Мостовой давно превратился в шута.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:20
Нормальное назначение-чисто эрфээсовское! Вроде и назначили,и дали карт-бланш аж на полгода! И при этом народ рассуждает,почему КАрпин будет совмещать две должности! Потому что он не дурачок,чтобы в январе остаться безработным.
djo11
djo11
вчера в 17:15
есть и у нас неплохие игроки, тот же головин! но опять же смотрю как он играет за монако, отдает себя всего игре а когда играет за сборную, то включается только моментами, а большую часть матча просто обозначает свое присутствие) а вот почему они не хотят выкладываться полностью на поле, это вопрос) возможно психологически, выходят на поле против сильных команд, где то в подсознании уже проиграв, а если ты подсознательно проиграл до матча, то и выкладываться в полную смысла особого нет! мне так кажется, а вот что с этим делать не понятно)))
djo11
djo11
вчера в 17:08
по большому счету, думаю сейчас вообще нет никакой разницы кто будет тренировать эти пол года сборную, тут все зависит уже от игроков, либо им повезет и они не проиграют хорватии, тогда будет шанс опять же при везении попасть на чемпионат, либо все будет как обычно) очень уж похуи-тически относятся лидеры сборной ко всему происходящему и приезжают как бы для галочки, а новички если и выходят на поле, то попадают в другой мир и не понимают как вообще на таких скоростях играть, потому как в россии игра более медленная и тут дают подумать прежде чем что то сделать на поле, а в европе пока ты будешь думать, у тебя уже мяч отберут, так как очень жесткий прессинг
Землянин
Землянин
вчера в 16:25, ред.
Карпин, как и любой другой клубный тренер готовил команду к новому сезону, подбирал игроков и натренировывал под свои тактические игровые схемы и так бросать всё это. Поэтому и он согласился на контракт на пол года. Слуцкий в свое время тоже совмещал и работал за бесплатно, только за призовые и премиальные за выход на чемпионат Европы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 15:43
С Черчесовым опоздали на пару лет. Его надо было еще в 19 году отправлять, т.к. игры у сборной не было и перспектив не было ( ставка была сделана на Дзюбу и Жиркова). А РФС дождалась позорища (Лига наций, Лига конференций, ЧЕ-20) и в безвыходной ситуации указали на дверь.
pomor45
pomor45
вчера в 15:38
Да, деньги опять проклятые. В клубе зарплату и место сохранит, а в сборной будет приработок. РФС понимает, но идёт на встречу, т.к. получает выгоду в плане выигрыша во времени на подбор нового тренера на длительный контракт.
Брулин
Брулин
вчера в 15:16
*Карпин позвал Мостового в сборную*

Мостовой:"Совмещение - это не такая уж плохая идея, зато Валерий Георгиевич будет всегда в тонусе"
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:11
Тут похоже Вова высказал свое мнение.
Caniggia
Caniggia
вчера в 15:06
Карпин - это был единственный кандидат, кто согласился подписать контракт на пол года. Ни Кунц, ни Бердыев на пол года не подписали бы контракт ни при каких обстоятельствах. А контракт на более длительный срок РФС категорически не хотел подписывать, так как в случае невыхода на ЧМ, а ещё хуже, провальной и непоставленной игры, это повлекло бы за собой огромный поток недовольства и критики и с подписанным тренером, возможно, надо было бы разрывать контракт со всеми вытекающими неустойками. Такое уже было с Капелло и вот с Черчесовым и РФС на этот раз поступил, как ни странно, разумно.
drug01
drug01
вчера в 15:02
Выбор был слишком мал
sv_1969
sv_1969 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:54
Я и говорю!Дали бы царьку порулить где нить)))
112910415
112910415
вчера в 14:50
ну уловили, что есть Мост в счастливое будущее !
LOpp
LOpp
вчера в 14:46
Мостовой не устал ещё завидовать?
311
311
вчера в 14:42
В Валеру прекрасно верится! Этой стране нужен новый герой!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:32
Думаю они очень хотели Кунса, а он сейчас на Олимпиаде.
И может задерживаться надолго.
А с хорватами играть уже скоро.
Вот закончится Олимпиада и начнут более подробные переговоры с ним.
А пока порулит Карпин. Поэтому и совмещать ему разрешили...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:30, ред.
Карпина назначили, потому что не согласились или не подошли другие кандидаты, а от безысходности назначили бы Александра Мостового.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:28
Единственный кто согласился на небольшую зарплату
beefs
beefs
вчера в 14:23
ясно как божий день...
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