Мостовой: «Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о назначении на пост главного тренера национальной команды. Специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Я всегда говорил, что совмещение является глупостью, однозначно это помешает ему. Не понимаю, зачем совмещать, есть тренер сборной, но зачем команда еще? Никакой логики не вижу, я понимаю, когда страна с небольшим населением, мало футбольных людей, а у нас-то другое дело.