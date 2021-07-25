Мостовой: «Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера национальной команды. Специалист будет совмещать работу в сборной и «Ростове».
Я всегда говорил, что совмещение является глупостью, однозначно это помешает ему. Не понимаю, зачем совмещать, есть тренер сборной, но зачем команда еще? Никакой логики не вижу, я понимаю, когда страна с небольшим населением, мало футбольных людей, а у нас-то другое дело.
Скорее всего, РФС назначил Карпина от безысходности, потому что сами себе противоречат — сначала говорили, что совмещение невозможно, что человек должен быть свободен от клуба. А потом назначают в срочном порядке на совмещение, логики никакой.
Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.
Мостовой:"Совмещение - это не такая уж плохая идея, зато Валерий Георгиевич будет всегда в тонусе"
Мостовой:"Совмещение - это не такая уж плохая идея, зато Валерий Георгиевич будет всегда в тонусе"
И может задерживаться надолго.
А с хорватами играть уже скоро.
Вот закончится Олимпиада и начнут более подробные переговоры с ним.
А пока порулит Карпин. Поэтому и совмещать ему разрешили...
И может задерживаться надолго.
А с хорватами играть уже скоро.
Вот закончится Олимпиада и начнут более подробные переговоры с ним.
А пока порулит Карпин. Поэтому и совмещать ему разрешили...