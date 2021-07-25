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Чалов: «Нравится играть с „Уфой“. Мне нередко везёт в матчах с ними»

вчера, 13:53
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

Не люблю загадывать наперёд, но мне нравится играть с «Уфой». Для ЦСКА эта команда не самая удобная, а для меня, получается, в чём-то наоборот. «Уфа» постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везёт в играх с ними.

Также недавно Чалов рассказывал, как сыгрывается с новым форвардом «армейцев».

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Байкал-38
Байкал-38 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:32
Вот только не надо мне доказывать, что Чалов не деградирует.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:31
Лучше бы тебе , Федя, язычок то прикусить. Языком молотить - это не голы забивать, а с голами у тебя явная проблема.
протон1
протон1
вчера в 18:21
для начала на поле выйди. везунчик
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:45
Если ЦСКА всегда трудно играет с "Уфой",то высказывание футболиста никак не свидетельствует о деградации.Сильное слово,конечно,но не к месту,как и дальнейшие рассуждения на тему.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:31
Деградация Чалова не знает предела. Сегодня ему нравится играть против аутсайдеров, завтра против команд ФНЛ, а потом ПФЛ только будет нравиться.
Любому уважающему себя футболисту нравиться играть с самыми сильными командами. Мечта любого игрока играть в лиге чемпионов, чемпионатах континента и мира, а Чалову в радость только фк Уфа.
И это чудо хотели за 30 лямов продать. Понятно почему Влашич не хочет играть с такими партнёрами.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:45
У Уфы прекрасный тренер- молодой и амбициозный и прекрасный вратарь Беленов. Поймает кураж - его не пробить!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:10
Понты поколол, теперь бы не 79аться.
1-я конная
1-я конная
вчера в 14:35
Тебе бы вот меньше говорить, а больше учиться в створ попадать. А то чем больше говоришь - тем результатов всё меньше и меньше
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 14:35
Ну, ещё бы, с другими то мастерства не хватает забивать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:23
Сними многим везёт...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:22
Наверное последний свой гол забил Уфе.
Cat01
Cat01
вчера в 13:59
Первая игра всё на новенького
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:59
Значит ждем гола от Федора в ворота Уфы.....
drug01
drug01
вчера в 13:58
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