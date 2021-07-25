Чалов: «Нравится играть с „Уфой“. Мне нередко везёт в матчах с ними»

Нападающий ЦСКА порассуждал о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

Не люблю загадывать наперёд, но мне нравится играть с «Уфой». Для ЦСКА эта команда не самая удобная, а для меня, получается, в чём-то наоборот. «Уфа» постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везёт в играх с ними.