Чалов: «Нравится играть с „Уфой“. Мне нередко везёт в матчах с ними»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов порассуждал о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».
Не люблю загадывать наперёд, но мне нравится играть с «Уфой». Для ЦСКА эта команда не самая удобная, а для меня, получается, в чём-то наоборот. «Уфа» постоянно обновляется, футболисты у них очень организованные, но именно мне почему-то нередко везёт в играх с ними.
Также недавно Чалов рассказывал, как сыгрывается с новым форвардом «армейцев».
Любому уважающему себя футболисту нравиться играть с самыми сильными командами. Мечта любого игрока играть в лиге чемпионов, чемпионатах континента и мира, а Чалову в радость только фк Уфа.
И это чудо хотели за 30 лямов продать. Понятно почему Влашич не хочет играть с такими партнёрами.
Любому уважающему себя футболисту нравиться играть с самыми сильными командами. Мечта любого игрока играть в лиге чемпионов, чемпионатах континента и мира, а Чалову в радость только фк Уфа.
И это чудо хотели за 30 лямов продать. Понятно почему Влашич не хочет играть с такими партнёрами.