Наумов: «Едвай однозначно усилит оборону „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил переход в московский клуб хорватского защитника Тина Едвая.
Сложно сказать, сможет ли Едвай полноценно заменить Чорлуку, но, что он усилит оборону «Локомотива», однозначно. Он на чемпионате мира же играл. Довольно квалифицированный защитник.
Магкеев в опорной зоне может играть, а вот в защите слабоват. Пабло что-то выглядит плохо, Мурило… Едвай — усиление, болельщики «Локомотива» его ожидали. Его приобретение очень правильное.
Вратарь и центральные защитники должны быть опытными. В России, к сожалению, таких нет, поэтому приходится покупать. Не только «Локомотив» покупает, у многих клубов иностранные защитники.
Также недавно «Локомотив» подписал 18-летнего таланта из Беларуси.