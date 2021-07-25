Наумов: «Едвай однозначно усилит оборону „Локомотива“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил переход в московский клуб хорватского защитника .

Сложно сказать, сможет ли Едвай полноценно заменить Чорлуку, но, что он усилит оборону «Локомотива», однозначно. Он на чемпионате мира же играл. Довольно квалифицированный защитник.

Магкеев в опорной зоне может играть, а вот в защите слабоват. Пабло что-то выглядит плохо, Мурило… Едвай — усиление, болельщики «Локомотива» его ожидали. Его приобретение очень правильное.

Вратарь и центральные защитники должны быть опытными. В России, к сожалению, таких нет, поэтому приходится покупать. Не только «Локомотив» покупает, у многих клубов иностранные защитники.