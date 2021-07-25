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Наумов: «Едвай однозначно усилит оборону „Локомотива“»

вчера, 14:12

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил переход в московский клуб хорватского защитника Тина Едвая.

Сложно сказать, сможет ли Едвай полноценно заменить Чорлуку, но, что он усилит оборону «Локомотива», однозначно. Он на чемпионате мира же играл. Довольно квалифицированный защитник.

Магкеев в опорной зоне может играть, а вот в защите слабоват. Пабло что-то выглядит плохо, Мурило… Едвай — усиление, болельщики «Локомотива» его ожидали. Его приобретение очень правильное.

Вратарь и центральные защитники должны быть опытными. В России, к сожалению, таких нет, поэтому приходится покупать. Не только «Локомотив» покупает, у многих клубов иностранные защитники.

Также недавно «Локомотив» подписал 18-летнего таланта из Беларуси.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:56
к нему бы прикупить какого-нибудь ечетыряй, и была пара защитников едвай-ечетыряй)
Sergei Egorov
Sergei Egorov
вчера в 14:54
Надеемся что так и будет.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 14:36
Будет видно. Пока это кот в мешке, но должен быть лучше Райковича. Вопрос лишь насколько лучше?
swed27
swed27
вчера в 14:26
Хорошая замена Чорлуке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:14
Надо на это надеяться...
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