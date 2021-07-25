«Было неожиданно». А. Березуцкий — о назначении главным тренером ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда узнал о назначении на должность рулевого армейской команды.
Я узнал об этом на два часа раньше, чем все появилось в прессе. Да, было неожиданно, но мне предложили работу не президентом клуба, баскетбольным или хоккейным тренером и не какой-то иной вид деятельности, в котором я не разбираюсь. Возможно, кто-то из читателей не в курсе, но еще когда мы с братом играли в футбол, то есть до момента, когда завершили игровую карьеру, мы уже пошли обучаться в академию тренерского мастерства. А через несколько месяцев после того, как мы закончили, у нас уже была категория A. Естественно, если бы тогда не было планов тренировать, ни о какой учебе и трате времени на все это речи бы не шло.
Главный тренер — специфическая работа, непохожая на работу футболистов. Но, повторюсь, я всю свою жизнь занимаюсь этим ремеслом. Я не просто пошел учиться на тренера, чтобы быть им в будущем, но и достаточно рано в своей карьере начал задавать вопросы, которые меня интересовали. Я задавал их всем: тренерам, специалистам по физподготовке, докторам, физиотерапевтам, массажистам. Это были достаточно простые вопросы — почему мы делаем это, почему так, а не по-другому. Когда у тебя есть данные, чуть больше информации, ты сам начинаешь многое понимать.
После тридцати лет я стал еще глубже вникать в профессию главного тренера, больше общаться с наставниками, с которыми мы вместе работали. Хотел понять, почему тренер в той или иной ситуации сказал то, что сказал, как он выстраивает общение с футболистами, как объясняет тактику.
Березуцкий занял должность главного тренера ЦСКА 19 июля, до этого он готовил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Ивицы Олича.
Ранее появлялась информация, что в тренерский штаб команды может войти легендарный форвард ЦСКА.
Прицепились к поражению Спартака - и всё тут!
Прицепились к поражению Спартака - и всё тут!
И интервью бодрые такие, уверенные со стана, типа мы всегда будем первые). Повторяют, как таблицу умножения.
К чему бы это? А?!)..
И интервью бодрые такие, уверенные со стана, типа мы всегда будем первые). Повторяют, как таблицу умножения.
К чему бы это? А?!)..
Похоже, в цска завёлся свой Федун с идиотскими замашками - то Олич, то Березуцкий.
Не позавидуешь коням!
Похоже, в цска завёлся свой Федун с идиотскими замашками - то Олич, то Березуцкий.
Не позавидуешь коням!