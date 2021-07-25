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«Было неожиданно». А. Березуцкий — о назначении главным тренером ЦСКА

вчера, 13:13

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда узнал о назначении на должность рулевого армейской команды.

Я узнал об этом на два часа раньше, чем все появилось в прессе. Да, было неожиданно, но мне предложили работу не президентом клуба, баскетбольным или хоккейным тренером и не какой-то иной вид деятельности, в котором я не разбираюсь. Возможно, кто-то из читателей не в курсе, но еще когда мы с братом играли в футбол, то есть до момента, когда завершили игровую карьеру, мы уже пошли обучаться в академию тренерского мастерства. А через несколько месяцев после того, как мы закончили, у нас уже была категория A. Естественно, если бы тогда не было планов тренировать, ни о какой учебе и трате времени на все это речи бы не шло.

Главный тренер — специфическая работа, непохожая на работу футболистов. Но, повторюсь, я всю свою жизнь занимаюсь этим ремеслом. Я не просто пошел учиться на тренера, чтобы быть им в будущем, но и достаточно рано в своей карьере начал задавать вопросы, которые меня интересовали. Я задавал их всем: тренерам, специалистам по физподготовке, докторам, физиотерапевтам, массажистам. Это были достаточно простые вопросы — почему мы делаем это, почему так, а не по-другому. Когда у тебя есть данные, чуть больше информации, ты сам начинаешь многое понимать.

После тридцати лет я стал еще глубже вникать в профессию главного тренера, больше общаться с наставниками, с которыми мы вместе работали. Хотел понять, почему тренер в той или иной ситуации сказал то, что сказал, как он выстраивает общение с футболистами, как объясняет тактику.

Березуцкий занял должность главного тренера ЦСКА 19 июля, до этого он готовил команду в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Ивицы Олича.

Ранее появлялась информация, что в тренерский штаб команды может войти легендарный форвард ЦСКА.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 18:22
А Березуцкий: узнал о том, что я тренер за два часа до своего назначения, а расписание матчей не знаю до сих пор:)
makkie
makkie ответ 88_DEIVID (раскрыть)
вчера в 16:24
Да они даже матч не смотрели, забей.
Прицепились к поражению Спартака - и всё тут!
112910415
112910415
вчера в 14:52
всё равно же сомнительное решение
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:26, ред.
Надеюсь Леха будет давать результат сам, без помощи старших братьев тн семьи). Как-то резко, быстро он появился на горизонте, сказал бы с бухты-барахты). Как будто часового лакея у проходного поставили, типа пусть открывает, закрывает. Остальное сами решим).
И интервью бодрые такие, уверенные со стана, типа мы всегда будем первые). Повторяют, как таблицу умножения.
К чему бы это? А?!)..
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
Да да, Слуцкий же дал установку на игру - Самошникову перехватить мяч, пройти с ним через всё поле и ударить в ногу Жиго. Браво Слуцкому!!! А ещё он дал указание Хвиче специально проиграть всё, что можно Рассказову и Деспоту тоже не цепляться за мячи, а ещё, что бы у Рубина в обороне был проходной двор, что бы защитники постоянно проигрывали один в один эпизоды, играли безграмотно позиционно, что бы три раза создали для Дюпина выходы 1 на 1. Тем самым и переиграл Виторию. Да уж, Великий стратег!
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 14:19
Интересно, а отставка для него также будет неожиданной?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ makkie (раскрыть)
вчера в 13:42
Не позавидуешь мясным, Слуцкий с Рубином вчера показали чего стоит ваш очередной тренеришка, а скоро и тренер Бенфики покажет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 13:40
Удачи Алексею Владимировичу на посту главного тренера ПФК ЦСКА.
Брулин
Брулин
вчера в 13:35
Мусаев тренирует уже десяток лет, но только раздуплился получить лицензию
makkie
makkie
вчера в 13:30
Да уж, назначить Березуцкого...
Похоже, в цска завёлся свой Федун с идиотскими замашками - то Олич, то Березуцкий.
Не позавидуешь коням!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:23
я тоже тогда уху ел)
ОПС
ОПС
вчера в 13:22
Можно быть хорошим игроком, но посредственным тренером и наоборот.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:22
Дак это и ненадолго...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:20
Посмотрим что получится
beefs
beefs
вчера в 13:17
да это все хорошо, но нужен еще талант, посмотрим что из этого получится...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:17
Теперь надо оправдать высокое доверие
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