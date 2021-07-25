Бийол: «С Березуцким классно. Он знает, как надо выигрывать»

Полузащитник ЦСКА подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0).

Рад вернуться. Хочется больше играть, побеждать в каждом матче. Будет тяжело, как и в прошлых сезонах. Надо много работать, тогда победы придут. С Березуцким классно. У него важное качество, что он знает, как надо выигрывать. Рад за Забу [Заболотного], первый матч — первый гол. Надо забивать ещё больше, чтобы выигрывать. Не уйду ли никуда в период лета? Без комментариев.