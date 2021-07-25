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Бийол: «С Березуцким классно. Он знает, как надо выигрывать»

вчера, 23:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0).

Рад вернуться. Хочется больше играть, побеждать в каждом матче. Будет тяжело, как и в прошлых сезонах. Надо много работать, тогда победы придут. С Березуцким классно. У него важное качество, что он знает, как надо выигрывать. Рад за Забу [Заболотного], первый матч — первый гол. Надо забивать ещё больше, чтобы выигрывать. Не уйду ли никуда в период лета? Без комментариев.

Ранее стало известно, есть ли у ЦСКА предложения по трансферу Бийола.

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Все комментарии
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 09:07
Во как! Он , оказывается, " знает, как надо выигрывать"! Куда кони раньше смотрели? А лизнуто очень зачетно, молодец Бийол!
112910415
112910415
сегодня в 07:53
не забудет к следующим матчам ?
SHMEL258
SHMEL258 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 07:52
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 07:51
    Думаю, Бийолу будет классно с Лёхой до зимнего перерыва. А там вместо Лёхи пригласят тренера.
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 06:10
    Бийол: «С Березуцким классно. Он знает, как надо выигрывать»

    Это после аутсайдера дома и то с натяжкой. 2 тур Локо, 3 тур Динамо, 4 тур Ростов, 5 тур Ахмат, 6 тур Зенит, 8 тур Спартак. Вот если хотя бы половину этих матчей выиграет вот тогда можно, что то в подобном роде говорить, а так пока только пустое бахвальство, как после первых матчей Олича, ну, а как серьёзные соперники пошли, сразу куда то всё делось.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 05:34
    Березуцкий знает но молчит.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 00:27
    Вообще был удивлен выходом Яки на поле. Парень просто никакой. Леха удивил сегодня конечно. Унылая игра в первом тайме просто клонила в сон. Стартовый состав сыграл ужасно. Васин , Обляков , Чалов - это просто находка для соперников , и только замены оживили игру , хорошо , что до этого не пропустили. Если так дальше играть будут , то только за попадание в десятку и будут бороться.
    Самая унылая игра тура.
    Всем здоровья.
    SAFqwer
    SAFqwer
    сегодня в 00:08
    Матч с Локо покажет знает Алёша или не знает...
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 00:03
    Главное победа, а дальше нужно играть так чтобы была уверенность и взаимопонимание в игровых действиях. Удачи
    oFANATo
    oFANATo ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 23:36
    Бийол:"Будет тяжело, как и в прошлых сезонах. Надо много работать, тогда победы придут."
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 23:35
    Правильно Бийол не подмажешь не поедешь....
    Cat01
    Cat01
    вчера в 23:26
    Боже... Зачем спешить делать выводы
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:26
    Гинер знает как покупать газизовых
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:16
    Ах как хочется вернуться,
    Ах как хочется ворваться , в городок !!!)))
    Mangur
    Mangur
    вчера в 23:11
    СЛУЧАЙНАЯ победа ЦСКА
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 23:08
    И тут "Остапа понесло"....
    После первой игры рано "петь дифирамбы"!
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 23:02
    Одна игра не показатель.
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