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А. Березуцкий: «Победили закономерно. Отдельно отмечу самоотдачу»

вчера, 22:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Уфы» (1:0).

В первую очередь, важно было победить в первом матче сезона. В первом тайме ребята заметно нервничали. Но во втором сыграли гораздо лучше, победили закономерно. Отдельно отмечу самоотдачу.

Прогресс на стандартах? Это работа Бабаяна, он отвечает за стандарты, ему помогают аналитики. Мы явно стали выше по сравнению с прошлым сезоном.

В первом тайме не хватало контроля мяча. Все знаем уровень Дзагоева, особенно когда он здоров, а сейчас он здоров. Знает, как вести игру, контролировать. Во втором тайме показал свой класс.

Чалов — правый инсайд? Полностью доволен его игрой. На самом деле он играл там все сборы. Не знаю, что еще добавить. На данный момент это его основная позиция. Уже много раз говорил: любой игрок может выходить почти на любой позиции.

Мотивация Заболотного? Он всегда был таким в любой команде. Всегда нравилась его игра, стиль.

Что касается Гогуа, то он чувствует какой-то дискомфорт в колене, сейчас он тренируется с тренерами по физподготовке. Но у нас есть и Карпов, и Бийол. Конкуренция на позиции центрального защитника есть.

Ранее Березуцкий рассказал, почему матч с «Уфой» пропустил один из лидеров ЦСКА.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
сегодня в 14:27
Заболотный в принципе был неплох, но мы мало атаковали в этом матче. Уфа владела мячом наравне с нами. С игры навесов на штрафную было мало. Да и Обляков в первом тайме пасы соперникам один за другим раздавал. Бохинен мне понравился, думаю он еще прибавит. Вообще меня стартовый состав удивил , он и провалил первый тайм.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 10:56, ред.
"... а ведь это УФА"?
Да, это Уфа, которая в прошлом сезоне портила кровь всем лидерам. Не надо принижать их уровень. И насчет любимчиков, мы ведь не знаем текущего состояния игроков. Согласен, вместо Облякова я хотел бы видеть Марадишвили, но мы ведь не знаем в каком он сейчас состоянии. В первом тайме проседал именно центр. Можно сколько угодно прорываться флангами, но без сильного центра игра не получится. Вышел Дзагоев и команда преобразилась. Все же Бохинен пока еще слабоват. И слева в старте напрашивается Эджуке. Это его позиция, где он может приносить максимальную пользу. А вот Чалов в роли правого инсайда как-то совсем не убедил. Похоже эта схема не совсем ему подходит. Мне кажется для него было бы оптимально 4-4-2, где Чалов играл бы второго нападающего и подбирал бы скидки от Заболотного (как Дзюба и Азмун). А так получается Заболотному просто некому скидывать навесы. Тогда Эджуке играл бы левого полузащитника, Ахметов правого (к счастью, он "двуногий"), в центре однозначно Мухин и Дзагоев либо Марадишвили. Вместо Щенникова нужно наигрывать более быстрого Тикнизяна. Но при любой расстановке, что 4-3-3, что 4-4-2, нет места Влашичу, потому что нет позиции АПЗ.
112910415
112910415
сегодня в 07:48
играли-то посредственно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:40
Не знаю, как пойдут дела у армейцев дальше, но то что сегодня было - это район 9-10го места. С такой игрой и стартовым составом нас сожрут и не поперхнутся. Похоже у Алексея те же любимчики, что были при Ганчаренко. Очень слабая игра, а ведь это УФА, а впереди Локо с Динамо. Если ничего не изменится , то Лексей долго не протянет - определенно.
Всем здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:22
Дог скатали и норм
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:12
Выскажу свою точку зрения по этому поводу.
Начиная с того как начинал играть Березуцкий вместе со своим братом, он я думаю большинству болельщиков и специалистов не внушал доверия. Ведь не зря же им дали такую кличку , не буду говорить но очень печальную и оскарбительную. В них поверил на то время главный тренер ЦСКА, Валерий Газзаев и сделал из них не просто игроков основы ЦСКА, но и сборной России. Но дело в том что быть игроком сборной и стать главным тренером ЦСКА есть огромная разница, а можно предположить что пропасть.
И как болельщик ЦСКА, я вообще никак не могу даже представить что Алексей сможет хотя-бы что-то внести нового и перспективного в игру команды. Возьмём сегодняшний матч и стартовый состав, и что мы видим в первом тайме. Спасибо надо сказать игрокам Уфы что так это всё закончилось, а если бы на месте Уфы была бы совсем другая команда ??? Они могли уже в первом тайме решить исход всего поединка. Хорошо что руководство клуба пошло на продление контракта с Аланом Дзагоевым , и ещё вчера об этом говорил Понаморёв, что это правильное решение и ЦСКА как команда смотрится совсем по другому когда на поле находится Алан . Сегодня мы все в этом убедились. А ведь очень многие тут писали , - зачем он нужен, он списаный материал . Да , у него было много проблем со здоровьем ,травмы приследовали его . Но друзья не вы за это платите , и не нам решать. А он как был нужным , так и остаётся. Он даже нужен в раздевалке у кромки поля во время игры , он своим присутствием заряжает игроков и это очень многого стоит. И счёт на табло тоже !!!
А вот насчёт Березуцкого, как небыло у меня к нему доверия как к тренеру так и не будет. Не должен тренировать такой человек ЦСКА и всё тут. Лаборатория должна быть закрыта, и я думаю она продлится самое большее сезон . Скоро должно руководство ЦСКА прийти в себя, а нито нас ждёт краховая ситуация. Друзья, извините за эмоции. Чисто субъективное мнение. А Всем желаю только Добра !!!
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:57
С первой победой Алексей Владимирович, взяли важные три очка, так как победа в первом матче сезона дает команде положительные эмоции и хорошее настроение на следующую игру.
M-Devils
M-Devils
вчера в 22:53
Да игра с Уфой не показатель. Хотя Уфа понравилась сегодня.
А вот такой скамейки у ЦСКА я давно не видел.
Очень хочется верить в чудо, но реальность... Локо, Динамо, выезд в Ростов...
Будем смотреть.
blitz
blitz
вчера в 22:52
Заслуженная победа.
протон1
протон1
вчера в 22:43
все лёшу с васей путают. хорошая ротация на скамейке если удалят лёху) можно заменить подставить брата.
протон1
протон1
вчера в 22:41
Дальше будет настоящая проверка: Локо, Динамо, выезд в Ростов, потом через матчи Зенит, Спартак и Краснодар. вот там и посмотрим )))
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