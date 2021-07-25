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Матвеев: «Так и думал, что будет сложно играть с „Краснодаром“»

вчера, 20:35
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:3).

Так и думал, что играть будет сложно. Соперник мотивированный. Моментов у нас было не так много, но, тем не менее, были. 11-метровый надо было забивать, конечно. Без забитых мячей сложно рассчитывать на положительный результат.

Игра разделилась до пенальти и после? Конечно, всё могло быть по-другому. Во втором тайме мы создавали моменты, но надо доводить до конца просто. Новички Агеев и Железнов неплохо вошли в игру. Жалко, что проиграли. Поздравляю ребят с дебютом.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Урал» — «Краснодар».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:12
Матвеев:"Так и думал, что проиграем!".
Gahi
Gahi
вчера в 21:08
Как команда может на что-то рассчитывать когда игрок не может забить с одиннадцати метров, а с такой игрой очень трудно рассчитывать на положительный результат. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:37
В принципе всё предсказуемо
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