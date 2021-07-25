Матвеев: «Так и думал, что будет сложно играть с „Краснодаром“»

Главный тренер «Урала» прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Краснодара» (0:3).

Так и думал, что играть будет сложно. Соперник мотивированный. Моментов у нас было не так много, но, тем не менее, были. 11-метровый надо было забивать, конечно. Без забитых мячей сложно рассчитывать на положительный результат.

Игра разделилась до пенальти и после? Конечно, всё могло быть по-другому. Во втором тайме мы создавали моменты, но надо доводить до конца просто. Новички Агеев и Железнов неплохо вошли в игру. Жалко, что проиграли. Поздравляю ребят с дебютом.