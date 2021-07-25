Главный тренер «Уфы» прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Сложная игра. Шла до гола. Обе команды хотели победить, играли максимально организованно. Были моменты у нас, и у ЦСКА . За счет замен ЦСКА освежил игру, добавил. Но гол мы пропустили со стандарта — это немножко огорчает.

Неназначенный пенальти? Повтор не смотрел. Знаете же, что самое прекрасное на поле — эмоции. На любой контакт на поле скамейка реагирует. А был пенальти или нет, не могу судить.