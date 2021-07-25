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Стукалов: «Гол мы пропустили со стандарта — это немножко огорчает»

вчера, 22:48
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги против ЦСКА (0:1).

Сложная игра. Шла до гола. Обе команды хотели победить, играли максимально организованно. Были моменты у нас, и у ЦСКА. За счет замен ЦСКА освежил игру, добавил. Но гол мы пропустили со стандарта — это немножко огорчает.

Неназначенный пенальти? Повтор не смотрел. Знаете же, что самое прекрасное на поле — эмоции. На любой контакт на поле скамейка реагирует. А был пенальти или нет, не могу судить.

В первом тайме получалось хорошо двигать мяч. Посмотрели все матчи ЦСКА на сборах. Понимали, как разыгрывать, создавали моменты. Во втором тайме не хватило свежести. Ну и плюс замены — они неравнозначны на сегодня.

Ранее стало известно, почему в матче с «Уфой» не играл один из лидеров ЦСКА.

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SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:59
Вполне взвешенная оценка матча от тренера соперника.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:34
ЦСКА конечно команда опытнее.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:54
Порадовали армейцы....наконец-то новый главный тренер начал отрабатывать стандарты на угловых. Могли еще один гол забить с углового когда Заболотный пробивал головой после подачи Дзагоева........
протон1
протон1
вчера в 22:52
уфе надо уже сделать анализы над ошибками . и двигаться дальше. все впереди ещё! турнир только начался. стрижка только началась
beefs
beefs
вчера в 22:50
Проигрыш всегда огорчает...
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