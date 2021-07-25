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Ганчаренко: «Доволен результатом, заменами мы усилили игру»

вчера, 20:29
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги против «Урала» (3:0).

Результат не должен нас обманывать, игра могла качнуться как в одну, так и в другую сторону. Нас выручил Матвей Сафонов, отразив пенальти. Когда мы повели, мы стали более раскрепощенно и более качественно играть. Может, стартовый тур сказался на зажатости. Путем замен мы смогли ускорить игру, а те моменты, которые нам выпали — реализовать. Доволен результатом, особенно тем, что заменами мы усилили игру.

Дебют Кордобы? Очень хорошо за мячи цеплялся, действовал агрессивно в атаке. Это хорошее для нас приобретение, надеюсь, продолжит в том же духе Джон.

Ранее стало известно, кто был признан лучшим игроком матча «Урал» — «Краснодар».

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:09
Хорошая скамейка сделала результат . Но Урал понравился, долго играли на равных , имели неплохие моменты, но к концу матча сильно подустали, чем быки и воспользовались , да и класс быков все же сказался.
Краснодар с победой, Уралу респект за игру.
Всем здоровья.
протон1
протон1
вчера в 22:06
все коротко и ясно сказал. с победой
Алексей 722
Алексей 722
вчера в 20:58
Так держать!!!
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 20:34
Все по делу сказал, добавить в принципе не чего
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