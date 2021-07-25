Мостовой: «Не уверен, что Заболотный будет играть первую скрипку в ЦСКА»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Уфой».

Первый тур приятно удивил, показывают хорошего качества футбол. Думаю, сегодня так и будет. Другое дело, мы помним концовку предыдущего чемпионата, «Уфа» выдала хорошую концовку. Мы видим, что ЦСКА возвращается, то есть хочет вернуться на лидирующие позиции. Сегодня можно увидеть всё что угодно. Хорошо, что Влашич остался, это ударная сила «армейцев».

Поможет ли Дзагоев нынешнему составу ЦСКА ? Если он здоров, то, конечно, должен. Ясно, что от Алана будут ждать намного большего, но он не молодеет. В концовке чемпионата он с огромным желанием играл. Дзагоев очень опытный, достаточно техничный, главное, чтобы ему доверяли. Думаю, у него с Березуцким есть какой-то коннект, они же вместе играли.

Связка Заболотный — Чалов? Думаю, что Чалов будет большего игрового времени получать, чем в прошлом году. А если будет забивать, то будет для него огромное преимущество. Не уверен, что Заболотный будет первую скрипку играть.