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Мостовой: «Не уверен, что Заболотный будет играть первую скрипку в ЦСКА»

вчера, 18:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Уфой».

Первый тур приятно удивил, показывают хорошего качества футбол. Думаю, сегодня так и будет. Другое дело, мы помним концовку предыдущего чемпионата, «Уфа» выдала хорошую концовку. Мы видим, что ЦСКА возвращается, то есть хочет вернуться на лидирующие позиции. Сегодня можно увидеть всё что угодно. Хорошо, что Влашич остался, это ударная сила «армейцев».

Поможет ли Дзагоев нынешнему составу ЦСКА? Если он здоров, то, конечно, должен. Ясно, что от Алана будут ждать намного большего, но он не молодеет. В концовке чемпионата он с огромным желанием играл. Дзагоев очень опытный, достаточно техничный, главное, чтобы ему доверяли. Думаю, у него с Березуцким есть какой-то коннект, они же вместе играли.

Связка Заболотный — Чалов? Думаю, что Чалов будет большего игрового времени получать, чем в прошлом году. А если будет забивать, то будет для него огромное преимущество. Не уверен, что Заболотный будет первую скрипку играть.

Ранее Фёдор Чалов рассказал, почему ему нравится играть против «Уфы».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:03
нет, он не скрипач вовсе
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:31
Первую скрипку, не первую.....а сегодня у него победный гол в вороты Уфы.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:58
Главное чтобы дирижёра не подводил и зрителей радовал.
YVG
YVG
вчера в 19:49
Скрипку, не скрипку, а роль первого манекена ему уготована.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:41
Интересно будет посмотреть на команду под началом Алексея Березуцкого, который не так давно ещё сам играл с большинством этих ребят. Это может быть основной психологической проблемой в ЦСКА. Как игроки воспримут Березуцкого в качестве тренера, большой вопрос, особенно такие, как Акинфеев, Дзагоев, Щенников, Набабкин, Фернандес. Остаётся надеяться на требовательность к игрокам главного тренера и на профессионализм футболистов.
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:39
Время покажет кто будет бомбардиром....
particular
particular
вчера в 19:34
Без разницы, кто будет со скрипкой, а кто с флейтой... Главное, что бы оркестр играл музыку, а не корячился в спазмах нарушенной гармонии...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 19:29
Весьма вероятно, что и так
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:28
не сыграет ничего страшного
второй
второй
вчера в 19:27
какая скрипка такой и клуб!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:25
Заболотный будет ноты переворачивать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:24
Как играет Заболотный мы видели на сборах, ваще не о чём,будет на лавке сидеть!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:15
Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Васин, Щенников, Марио Фернандес, Дивеев, Ахметов, Обляков, Мухин, Бохинен, Заболотный, Чалов.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:06
Матчи все покажут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:06
Им нужно было конкурента ослабить...
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 19:02
Зато у Чалова на флейте прекрасно получается играть, а у Дзагоева соло исполнять, только вот Зенитушка не оценил.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 18:59
Вторая скрипка также неплохо, пусть играет вторую)
Cat01
Cat01
вчера в 18:58
Первые игры покажут!!!!
drug01
drug01
вчера в 18:57
Как будет стараться таков будет результат
протон1
протон1
вчера в 18:57
А Заболотный , это продолжение глупой селекции
Хочется ошибиться, но человеку 30лет!!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:54
Появление Заболотного у нас вообще загадка.
7jt9qb8juuj7
7jt9qb8juuj7
вчера в 18:51
Будет стараться на второй играть.
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