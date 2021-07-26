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Карпин определился с помощниками в сборной России

26 июля 2021, 14:39

Наставник сборной России Валерий Карпин назвал имена своих помощников в национальной сборной.

В штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это будут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич и предоставлять мне всю информацию.

Ранее специалист рассказал, будет ли вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбу в сборную России.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
26 июля в 21:46
У любой кандидатуры всегда будут и ЗА, и ПРОТИВ. Только будущее покажет, кто был прав. Но надежда всегда остаётся до последнего матча.
pomor45
pomor45 ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 июля в 21:30
Жена Карпина. Она же заявила, что поддерживает мужа и готова выдержать всё.
pomor45
pomor45
26 июля в 21:28
Воющем будет исходить из того, что одна бабуся сказала.
dok66
dok66
26 июля в 19:55
Нормальная команда .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 июля в 19:46
В таком случае главный тренер сборной превращается в условную единицу, после Слуцкого всегда говорю совмещение вредит и сборной и клубу и самому тренеру.
RBA
RBA
26 июля в 18:48
Всё правильно, он главный, ему и решать.
25процентный клоун
25процентный клоун
26 июля в 17:53
Онопко если не сможет то попросит Овчинникова последить за матчами
протон1
протон1
26 июля в 17:51
Мостовой опять"мимо кассы"?
Kosmos58
Kosmos58 ответ Верг (раскрыть)
26 июля в 17:37
Вова - красава! Режет правду - матку, молодец!
Верг
Верг
26 июля в 17:24
Виталий Кафанов - с вратарской линией все ок должно быть.
Не хватает звезд матч тв, в лицах Шмурнова, Генича, Шалимова и Мостового. Аршавин, Кержаков вроде как пристроены, а вот Вова Быстров нет, пресс аташе - его роль!
berda2003
berda2003
26 июля в 17:08
так и я могу тренировать сборную, только предоставляйте всю информацию, пока я работаю дальнобойщиком...
Аксинья
Аксинья ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 июля в 17:02
Конечно Гамула))
Союзник противников
Союзник противников ответ swed27 (раскрыть)
26 июля в 16:55
Он работает давно консультантом в Росрыболовстве.
sv_1969
sv_1969 ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 июля в 16:41
Все на доверии)))
Karlnfo
Karlnfo
26 июля в 16:32
Писарев недавно выдал в интервью матча тв: мол надо отталкиваться от работ бывшего тренера. Это получается - будут брать тех же ду*ачков что при черчесове... и играть по той же тактике))))) классного помощника он себе выбрал. Вечно будет шептать на ушко и давать "дельные советы"
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 16:20, ред.
В нашей стране ещё рот автор "сенсации" открыть не успел,а мы всё уже знаем...Непонятно,кто стучит-сердце,печень,или желчь! Типа :От источника в закрытых структурах нашему корреспонденту стало известно"...
Твой Арсен
Твой Арсен
26 июля в 16:19
Слуцкий уже показал, что даже хороший тренер если за двумя зайцами погонится, ни одного может не поймать.
swed27
swed27
26 июля в 16:06
Романцева надо взять консультантом
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Трезвый повар (раскрыть)
26 июля в 15:48
А может сборная будет из игроков Ростова?
Overbeer
Overbeer
26 июля в 15:24
с матч-тиви мало аналитиков взял, Мостовой негодует
sihafazatron
sihafazatron
26 июля в 15:19
даже Джессика Альба приехала помочь Валере)))
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
26 июля в 15:19
Это было и раньше известно, кто будет помогать, не новость.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
26 июля в 14:59
Нормальный выбор
Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 14:58
Карпин пригласил в сборную 3 тренеров Ростова
У меня вопрос. Когда 4 тренера Ростова уедут в расположение сборной на неделю-две, кто будет тренировать игроков Ростова и следить за их физическими кондициями?
makkie
makkie
26 июля в 14:43
Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это будут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич и предоставлять мне всю информацию.
______________________

Тот случай, когда совмещение может пойти во вред и Ростову, и сборной России.
sv_1969
sv_1969
26 июля в 14:43
Понятно что своих взял... Как иначе
ЮЗИК
ЮЗИК
26 июля в 14:40
Каждый под себя выбирает
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