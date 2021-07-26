Карпин определился с помощниками в сборной России

Наставник сборной России назвал имена своих помощников в национальной сборной.

В штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это будут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич и предоставлять мне всю информацию.