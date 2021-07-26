Карпин определился с помощниками в сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин назвал имена своих помощников в национальной сборной.
В штаб войдут Николай Писарев, Виктор Онопко, Виталий Кафанов, Луис Мартинес и Джонатан Альба. Из-за совмещения не смогу посещать все матчи тура, поэтому это будут делать Николай Николаевич и Виктор Савельевич и предоставлять мне всю информацию.
Ранее специалист рассказал, будет ли вызывать форварда «Зенита» Артема Дзюбу в сборную России.
Не хватает звезд матч тв, в лицах Шмурнова, Генича, Шалимова и Мостового. Аршавин, Кержаков вроде как пристроены, а вот Вова Быстров нет, пресс аташе - его роль!
Не хватает звезд матч тв, в лицах Шмурнова, Генича, Шалимова и Мостового. Аршавин, Кержаков вроде как пристроены, а вот Вова Быстров нет, пресс аташе - его роль!
У меня вопрос. Когда 4 тренера Ростова уедут в расположение сборной на неделю-две, кто будет тренировать игроков Ростова и следить за их физическими кондициями?
У меня вопрос. Когда 4 тренера Ростова уедут в расположение сборной на неделю-две, кто будет тренировать игроков Ростова и следить за их физическими кондициями?
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Тот случай, когда совмещение может пойти во вред и Ростову, и сборной России.
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Тот случай, когда совмещение может пойти во вред и Ростову, и сборной России.