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Пайкин: «Назначение Карпина даёт надежду»

24 июля 2021, 14:52

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин считает, что назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России вселяет надежду на изменения.

Назначение Валерия Карпина, одного из лучших игроков России, главным тренером сборной даёт надежду на то, что система подготовки и отбора в национальную сборную будет существенно изменена. Российский футбол нуждается в подготовке новой смены и постановке амбициозных целей, это невозможно без развития детско-юношеского спорта, воспитания молодых дарований, формирования у них командного духа. Сегодня стратегическое видение важнее тактических успехов, желаю Валерию Карпину удачи на этом пути.

Ранее стали известны детали договора между Карпиным и РФС.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
24 июля в 17:53
Сам Карпин, как игрок добился гораздо большего пока, чем, как тренер. Пора бы уже и на тренерском поприще заявлять о себе во весь голос, а не быть где-то рядом, где-то совсем близко, но не там где надо.
drug01
drug01
24 июля в 15:21
Будем верить в успех
mihaluch
mihaluch
24 июля в 15:21
Для развития нужны специалисты но их увы нет.
BDA8181
BDA8181
24 июля в 15:16
В какую веру?!!!!!!!Если вас ска пересожают всех, тогда поверю и Валере))
VAN ARM
VAN ARM
24 июля в 14:55
ПОСМОТРИМ)) Я В НЕГО ВЕРЮ))
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