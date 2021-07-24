Пайкин: «Назначение Карпина даёт надежду»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин считает, что назначение на пост главного тренера сборной России вселяет надежду на изменения.

Назначение Валерия Карпина, одного из лучших игроков России, главным тренером сборной даёт надежду на то, что система подготовки и отбора в национальную сборную будет существенно изменена. Российский футбол нуждается в подготовке новой смены и постановке амбициозных целей, это невозможно без развития детско-юношеского спорта, воспитания молодых дарований, формирования у них командного духа. Сегодня стратегическое видение важнее тактических успехов, желаю Валерию Карпину удачи на этом пути.