Дюков: «Совмещение работы в сборной и „Ростове“ было желанием Карпина»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что совмещение работы на постах главного тренера сборной России и «Ростова» является пожеланием Валерия Карпина.
Ничего не изменилось, я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В данном случае мы исходили из пожеланий главного тренера футбольного клуба «Ростов», который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, подставлять клуб перед началом нового сезона. Поэтому мы договорились о совмещении.
Ранее Карпин рассказал, будет ли вызывать нападающего Артема Дзюбу в сборную России.
Со стороны Валеры это очень правильное и взвешенное решение. Валера чувствует большую ответственность перед клубом , перед своими игроками которых он только начал набирать и готовить к долгому пути в чемпионате России. И то что это соглашение по контракту со сборной России о совмещении этих должностей и заключением его только на пол года ответственность лежит только на РФС. Валера высказал свои усилия которые РФС приняло и подписало с Карпиным такой контракт. Будем смотреть чем всё это закончится и как Карпин отработает свой срок в сборной !!! От себя хочется пожелать только Удачи Карпину и больших Успехов и конечно выхода на Чемпионат мира 🌍 !!!
Со стороны Валеры это очень правильное и взвешенное решение. Валера чувствует большую ответственность перед клубом , перед своими игроками которых он только начал набирать и готовить к долгому пути в чемпионате России. И то что это соглашение по контракту со сборной России о совмещении этих должностей и заключением его только на пол года ответственность лежит только на РФС. Валера высказал свои усилия которые РФС приняло и подписало с Карпиным такой контракт. Будем смотреть чем всё это закончится и как Карпин отработает свой срок в сборной !!! От себя хочется пожелать только Удачи Карпину и больших Успехов и конечно выхода на Чемпионат мира 🌍 !!!