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Дюков: «Совмещение работы в сборной и „Ростове“ было желанием Карпина»

26 июля 2021, 14:29

Президент РФС Александр Дюков заявил, что совмещение работы на постах главного тренера сборной России и «Ростова» является пожеланием Валерия Карпина.

Ничего не изменилось, я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В данном случае мы исходили из пожеланий главного тренера футбольного клуба «Ростов», который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, подставлять клуб перед началом нового сезона. Поэтому мы договорились о совмещении.

Ранее Карпин рассказал, будет ли вызывать нападающего Артема Дзюбу в сборную России.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia ответ Аксинья (раскрыть)
26 июля в 19:47
Ладно, посмотрим, высказал личное мнение, в любом случае, Ростову желаю только удачи с Карпиным или без.
Аксинья
Аксинья ответ Caniggia (раскрыть)
26 июля в 19:39
Многие воют, согласен, но мне Валера по душе - даже после распродажи лидеров (иначе клубу не выжить) Карпин умеет быстро восстанавливать команду))
Caniggia
Caniggia ответ Аксинья (раскрыть)
26 июля в 18:25
Мне не по барабану судьба Ростова. Думаю, к туру 10-му сами завоете от нового Карпина.
протон1
протон1
26 июля в 18:24
То есть если сборная не выйдет на ЧМ в Катаре, вы возьмёте на себя ответственность?
112910415
112910415
26 июля в 17:09
" А желания Карпина я всегда исполняю ! "
Аксинья
Аксинья ответ Caniggia (раскрыть)
26 июля в 17:01
Если тебе судьба "Ростова" по барабану, то мне , как и многим истинным болелам почему то нет. Хватило нам и бердыевского ухода из команды))
Аксинья
Аксинья
26 июля в 16:58
Просто Валера думал, что Дюков не подпишется на совмещение и отстанет от него.)) Но Дюков загнанный в цейтнот пошел и на такой шаг - ну не Семаком же жертвовать.))
Caniggia
Caniggia
26 июля в 16:32
Лучший вариант для сборной сейчас э это если Ростов разорвёт контракт с Карпиным, освободив его для сборной и сам определится с новым главным. Для Ростова это тоже лучший вариант, так как скорее всего его результаты станут хуже со совмещённым Карпиным. Это реалии жизни. Так будет лучше всем.
Союзник противников
Союзник противников
26 июля в 16:31
НЕ заводи рака за камень,ибо если человеку предлагают поработать 6 месяцев,то он(если не полный дурак,или Усач),никогда не поставит себя на грань гарантированной потери ПОСТОЯННОГО рабочего места.
Брулин
Брулин
26 июля в 15:13
Красава Дюков ... На немца денег пожалел, на компенсацию Ростову за расторжение контракта пожалел , на норм. контракт Валере денег пожалел ... И рисков никаких не видит. И с совместительством как лихо переобулся по сравнению с 2019-м. Короче эстонский бестрофейщик будет крайним если что
Ironigor
Ironigor
26 июля в 15:05
В данном случае мы исходили из пожеланий главного тренера футбольного клуба «Ростов», который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, подставлять клуб перед началом нового сезона.
Со стороны Валеры это очень правильное и взвешенное решение. Валера чувствует большую ответственность перед клубом , перед своими игроками которых он только начал набирать и готовить к долгому пути в чемпионате России. И то что это соглашение по контракту со сборной России о совмещении этих должностей и заключением его только на пол года ответственность лежит только на РФС. Валера высказал свои усилия которые РФС приняло и подписало с Карпиным такой контракт. Будем смотреть чем всё это закончится и как Карпин отработает свой срок в сборной !!! От себя хочется пожелать только Удачи Карпину и больших Успехов и конечно выхода на Чемпионат мира 🌍 !!!
Трезвый повар
Трезвый повар
26 июля в 15:01
Я не против совмещения Карпиным на 5 месяцев. Но он ещё позвал в сборную весь тренерский штаб Ростова. Кто будет тренировать Ростов пока все тренера будут в сборной? Осинов один врятли справится
oFANATo
oFANATo
26 июля в 14:49
Потому что питерскому Дюкову деваться было не куда.....больше никто не согласился идти в сборную.
makkie
makkie
26 июля в 14:46
Ростов с Карпиным не прогрессирует, кстати.
Ежегодно проваливают весну, промахи с новичками, серии без побед и рваная игра.
Я вообще думал, что после сезона Валера сам уйдет в отставку. Ан-нет, остался.
Overbeer
Overbeer
26 июля в 14:41
Бердыев без работы, но не востребован.. Ростов уже поплыл..
наверно Дюков что-то знает, но молчит
Leha-ha50
Leha-ha50
26 июля в 14:38
Понять Валеру можно. Оказаться безработным в ноябре , в его планы явно не входит. Ведь гарантии , что мы попадем на ЧМ никто не даст. А так , в случае неудачи, он спокойно продолжит работу в Ростове, где у него неплохо получается.
Василий 50
Василий 50
26 июля в 14:34
Карпин уже сидел на двух креслах.
stanichnik
stanichnik
26 июля в 14:32
По завершению отборочной компании на ЧМ-2022 Капину предстоит определяться с кем он с РФС или с фк Ростов.
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