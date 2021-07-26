Дюков: «Совмещение работы в сборной и „Ростове“ было желанием Карпина»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что совмещение работы на постах главного тренера сборной России и «Ростова» является пожеланием .

Ничего не изменилось, я по-прежнему считаю, что совмещение, особенно если оно долгосрочное, не является правильным. В данном случае мы исходили из пожеланий главного тренера футбольного клуба «Ростов», который не хотел ставить свою команду в тяжелую ситуацию, подставлять клуб перед началом нового сезона. Поэтому мы договорились о совмещении.