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Карпин вступил в должность главного тренера сборной России

вчера, 13:19

Пресс-служба РФС объявила о том, что Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России.

Стороны заключили соответствующее соглашение. Параллельно специалист продолжит свою работу в «Ростове».

Карпин вступил в должность главного тренера сборной России

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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Все комментарии
Анд-м
Анд-м
сегодня в 17:36
Я всегда был против совмещения, и если карпину удастся вывести напрямую Россию на ЧМ, то это будет большой успех и везение
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:00
С почином, Валерий Георгиевич и удачи Вам! Она Вам ой как еще пригодится.
протон1
протон1
вчера в 17:57
сборная конечно лучше играть не станет , просто некому , но есть и хорошие моменты . на зарплате экономия тренеру будет и главное интервью после матчей , карпин в этом просто мастер. ждем огненных комментов об игре деревянной армии по футболу ) .
протон1
протон1
вчера в 17:55
говорили что дзюбы не будет. а дзюба может показать футбол и принципиально войти в сборную при карпине играть.
ZA POROGA
ZA POROGA ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 17:47
"Но пошаливать он стал втихимолочку
Он как-то бороду завязал узлом
И из кустов назвал Волка 16ью"

В.С.Высоцкий - Про козла отпущения
ZA POROGA
ZA POROGA
вчера в 17:19
а по сему сб.рф не будет в ближайшее время представлять осмысленную современную команду ..
господам с рфс пожелание - вдумчиво почитайте басню крылова - квартет...
Evilhuman
Evilhuman
вчера в 17:13
Хуже уже быть не могло, остаётся ему с командой только удачи пожелать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:23
Поздравляем,с тайной надеждой на чудо.Что ещё остаётся???
Overbeer
Overbeer
вчера в 16:02
к новому году опять по кругу- Кунц, Бердыев, Боаш, Семак..
Удачи конечно, но совмещение.. надеюсь хотя бы за стыки зацепятся
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 15:43
Удачи!!!! Главное желание есть у него.
Брулин
Брулин
вчера в 15:11
Мужественный он человек, Карпин. Добровольно пощёл в козлы отпущения...
4RT
4RT
вчера в 14:37
"Вступил" самое правильное слово для этой сборной
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:27
Мои личные поздравления, думаю у Георгиевича всё получится.
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:22
Ну что же, хочется пожелать Георгичу только удачи. Будет невероятно сложно отобраться на ЧМ в Катар, но как говориться, в Валеру можно только верить. Главное, что теперь не упёртый Черчесов руководит сборной со своим древним футболом. Теперь нас ждёт более весёлое и атакующее зрелище, но результат при этом может вполне остаться таким же плачевным. Надо омолаживать команду и такие ребята, как Самошников, Захарян, Тюкавин, Лесовой, Мостовой, Мухин, Макаров, Жемалетдинов Р., Соболев, Дивеев, Максименко, Сафонов и ещё некоторые, надеюсь, составят костяк новой молодой сборной. Конечно, без нескольких стариков тоже не обойдётся. Джикия, Марио, возможно, Кузяев и Заболотный... Но, наверняка, у Валеры уже в голове очерчен свой круг и кандидатов, которых он привлечёт в команду. Тут у него полный карт бланш. Он главный, ему и отвечать за состав. Конечно, совмещение напрягает и даже угнетает, не должно этого быть в современных футбольных реалиях, но так сложились обстоятельства и здесь ничего не поделаешь, надо смириться и засучив рукава окунуться с головой в большую и трудную работу. Удачи, Валерий Георгиевич Карпин! За Вами Россия!
баск
баск
вчера в 14:10, ред.
Одно из самых бессмысленных и безмозглых решений РФС..

В подобном совмещении постов есть смысл только в одном случае- когда клуб, руководимый совместителем, является базовым для сборной.
Сама идея "базового клуба" тоже довольно тупа, но по крайней мере при ней совместитель может работать без стопроцентного риска запутать самого себя и провалить работу .

Все остальные случаи- практически гарантированный шлак на выходе.
Попытка одновременного выполнения таких разноплановых и разноуровневых задач, как сборная и клуб, да ещё замешанных на принципиально разном составе игроков является гарантией провала как минимум одной из этих задач и наиболее вероятно- провала сборной.

Последний пример совмещения- Слуцкий 2015/16. Предпоследний- Хиддинк 2009/2010.

Нигде в мире не практикуется подобная идиотия, но у России, как водится, свой фирменный путь- привычное путешествие по граблям.
Вот интересно- когда-нить надоест ходить с фейсом, отрихтованным граблями, или это не лечится?..)))
swed27
swed27
вчера в 14:07
Ну, как говорится, с Богом!
makkie
makkie
вчера в 14:06
Соперникам сборной России даже не надо напрягаться.
РФС своими руками роет яму(
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 14:03
Хуже вряд ли будет!! А так ,как Валерий Георгиевич в прошлом, далеко не последний футболист, думаю наша сборная прибавит,хотя у нас эту функцию "прибавит" вешать на наших тренеро немного не уместна, т.к. задатки футболистам дают местные школы,плюс еще зависит от футболиста,хочет ли он прогрессировать сам?!! Сюда входит и физика и навыки и м.др.....!Ладно посмотрим!!! Всех с открытием нового сезона рпл!!! Хоть мы ее и поливаем,а она одна у нас ,родная!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:01
Дело сделано, надо приступать к работе. Пожелаем Карпину удачи на этом нелегком поприще. Получится или нет - скоро узнаем. Но будем надеяться, что Валера все же начнет омолаживать состав. На любимчиках Черчесова мы далеко не уедем - определенно. Ротация назрела уже давно, только Стас почему то этого не понимал.
Будем болеть за сборную , а там как бог даст.
Всем здоровья.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:00
У сборной теперь новый полковВодец. Можно пожелать только удачи.
Плохо то, что сразу же с Хорватией играть. Лучше бы на Мальте-Кипре потренироваться.
Надеюсь на обновление состава, атакующий футбол и побольше футбольного фарта.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:58
Пожелаем ему успехов.
drug01
drug01
вчера в 13:54
Всё будет хорошо!
Cat01
Cat01
вчера в 13:53
В добрый путь, удачи!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:38
Надеюсь у Карпина не будет столбов в атаке
particular
particular
вчера в 13:36, ред.
Соглашение, основанное на взаимных компромиссах...
Хочется, что бы Карпин проявил независимость, нетерпимость и бескомпромиссность...
Что бы ломал неокрепшие души избранных сборников, а самым бестолковым засовывал свои очки в самые неподходящие места для лучшего понимания...
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:29
Наконец-то срослось с главным тренером сборной России...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:21
Это событие надо отметить
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 13:20, ред.
Ура ! Поздравляю сборную России , теперь я ваш болельщик !)
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