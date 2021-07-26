Карпин вступил в должность главного тренера сборной России

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вчера, 13:19

Пресс-служба РФС объявила о том, что официально стал главным тренером сборной России.

Стороны заключили соответствующее соглашение. Параллельно специалист продолжит свою работу в «Ростове».

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.