Карпин вступил в должность главного тренера сборной России

Пресс-служба РФС объявила о том, что Валерий Карпин официально стал главным тренером сборной России.
Стороны заключили соответствующее соглашение. Параллельно специалист продолжит свою работу в «Ростове».
Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.
В подобном совмещении постов есть смысл только в одном случае- когда клуб, руководимый совместителем, является базовым для сборной.
Сама идея "базового клуба" тоже довольно тупа, но по крайней мере при ней совместитель может работать без стопроцентного риска запутать самого себя и провалить работу .
Все остальные случаи- практически гарантированный шлак на выходе.
Попытка одновременного выполнения таких разноплановых и разноуровневых задач, как сборная и клуб, да ещё замешанных на принципиально разном составе игроков является гарантией провала как минимум одной из этих задач и наиболее вероятно- провала сборной.
Последний пример совмещения- Слуцкий 2015/16. Предпоследний- Хиддинк 2009/2010.
Нигде в мире не практикуется подобная идиотия, но у России, как водится, свой фирменный путь- привычное путешествие по граблям.
Вот интересно- когда-нить надоест ходить с фейсом, отрихтованным граблями, или это не лечится?..)))
В подобном совмещении постов есть смысл только в одном случае- когда клуб, руководимый совместителем, является базовым для сборной.
Сама идея "базового клуба" тоже довольно тупа, но по крайней мере при ней совместитель может работать без стопроцентного риска запутать самого себя и провалить работу .
Все остальные случаи- практически гарантированный шлак на выходе.
Попытка одновременного выполнения таких разноплановых и разноуровневых задач, как сборная и клуб, да ещё замешанных на принципиально разном составе игроков является гарантией провала как минимум одной из этих задач и наиболее вероятно- провала сборной.
Последний пример совмещения- Слуцкий 2015/16. Предпоследний- Хиддинк 2009/2010.
Нигде в мире не практикуется подобная идиотия, но у России, как водится, свой фирменный путь- привычное путешествие по граблям.
Вот интересно- когда-нить надоест ходить с фейсом, отрихтованным граблями, или это не лечится?..)))