Бывший арбитр Ходырев покинул административную должность в «Спартаке»

Бывший футбольный арбитр Михаил Ходырев покинул должность заместителя начальника «Спартака» в связи с истечением контракта.
62-летний специалист работал в московском клубе с 2019 года, он занимался вопросами коммуникации с арбитрами и футболистами по профильным вопросам.
Ходырев отсудил больше 50 матчей в РПЛ. Он завершил карьеру в 2005 году, после чего трудился в качестве инспектора.
Недавно совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала.
Поэтому одной единицей в штате меньше. Не потеря для клуба!
Поэтому одной единицей в штате меньше. Не потеря для клуба!