Бывший арбитр Ходырев покинул административную должность в «Спартаке»

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24 июля 2021, 15:46

Бывший футбольный арбитр Михаил Ходырев покинул должность заместителя начальника «Спартака» в связи с истечением контракта.

62-летний специалист работал в московском клубе с 2019 года, он занимался вопросами коммуникации с арбитрами и футболистами по профильным вопросам.

Ходырев отсудил больше 50 матчей в РПЛ . Он завершил карьеру в 2005 году, после чего трудился в качестве инспектора.

Недавно совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала.