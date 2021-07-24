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Бывший арбитр Ходырев покинул административную должность в «Спартаке»

24 июля 2021, 15:46

Бывший футбольный арбитр Михаил Ходырев покинул должность заместителя начальника «Спартака» в связи с истечением контракта.

62-летний специалист работал в московском клубе с 2019 года, он занимался вопросами коммуникации с арбитрами и футболистами по профильным вопросам.

Ходырев отсудил больше 50 матчей в РПЛ. Он завершил карьеру в 2005 году, после чего трудился в качестве инспектора.

Недавно совет директоров «Спартака» пополнил замгендиректора Первого канала.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 июля в 19:16
    YVG
    YVG
    24 июля в 18:34
    Отвечал за Безбородова. Теперь не нужен.
    makkie
    makkie
    24 июля в 16:08
    Что был, что не был - ни хуже, ни лучше не стало.
    Поэтому одной единицей в штате меньше. Не потеря для клуба!
    Ironigor
    Ironigor
    24 июля в 15:50, ред.
    Плохо отсудил видать в Спартаке. Специалист !!!)))
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