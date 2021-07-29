ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Мбаппе: «Моя главная мечта — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

вчера, 06:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба.

Перекрёстное интервью Мбаппе и бразильского форварда команды Неймара было опубликовано в новом выпуске клубного журнала. Отметим, что самое интервью состоялось в мае этого года до появления серьёзных слухов о намерении 22-летнего француза покинуть ПСЖ.

Моя главная мечта — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, это было бы потрясающе. Но одержать ещё одну победу на чемпионате мира тоже было бы здорово.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:26
следующий сезон для ПСЖ - определяющий. набрать такую порцию топовых игроков на 4 позиции, и не дойти хотя бы до финала ЛЧ - будет провалом.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:58
Врядли псж в скором времени выиграет ЛЧ а если сам Мбаппе хочет выигрть этот кубок ему надо переходить в достойный клуб, например в Реал.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:50
Да останется куда денется, контракт по жирнее хочет.
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 09:24
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 09:17
    Лч с Псж никогда не выйграешь
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 08:47
    Зачем публиковать новости двухмесячной давности?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:42
    ХОРОШАЯ МЕЧТА,НАДО ПРИСТУПИТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ.
    Incredulous
    Incredulous ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 08:24
    Новость полностью прочитай, а не только заголовок. Это слова из интервью, взятого в мае.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 08:23
    Килиан настолько всех уже запутал , что вообще непонятно , что парень от жизни хочет . Постоянные заявления, противоречащие одно другому, льются из его уст не переставая. Что он хочет, так и остается загадкой??? Прямо ромашка какая то : "Уйду....не уйду ". Может цену себе набивает???
    Ждем окончания этого поднадоевшего уже всем сериала.
    Всем здоровья.
    artem saribekyan 1
    artem saribekyan 1 ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 07:58
    Потому, что более половины ее клубов сильнее Зенита.
    Остальные или сильнее остальных российских клубов, или равны им . Вот почему, и большого ума здесь не надо .
    Gahi
    Gahi
    вчера в 07:39
    Мечтают многие но не каждому дано выиграть трофей. С Томасом Тухелем и капитаном команды Тиаго Силва вы выходили в финал Лиги Чемпионов но не смогли его выиграть проиграли в финале год назад минимально 1-0 Баварии. Стоило капитану после 8 лет игры в команде как и тренеру уйти в Челси, хотя их и никто не пытался остановить из ПСЖ, через полгода они помогли выиграть Челси трофей Лиги Чемпионов. Вот так и в жизни бывает одни мечтают, а другие выигрывают Лигу Чемпионов а также Чемпионат Европы. Удачи
    Иван Сидоров 2
    Иван Сидоров 2
    вчера в 07:29
    Мбаппе в своем стиле. недавно говорил что в Реал хочет.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 07:26
    Почему вообще Лига 1 считается топ?
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 07:21
    Его главная мечта - срубить побольше бабла.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 07:16
    Или до конца футбольной карьеры)
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 07:14
    Тогда придется остаться в ПСЖ еще на пару лет.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 07:13
    Он выбрал деньги. Это его выбор. А все эти фразы для проформы.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 07:12
    Во чешет..Только недавно уходить собрался . Значит навсегда в ПСЖ)))
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 07:12
    Играть надо в 22 года, а не мечтать, и "бежать" с ПСЖ, "без оглядки", если действительно хочешь быть топ-игроком, развиваться, прогрессировать, как игрок, а не деградировать в Лиге 1... С такой игрой, хотя это и игрой назвать нельзя, как ты играл на Евро-2020 не надо даже и мечтать о Золотом мяче....
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 06:59
    И снова ПСЖ
    beefs
    beefs
    вчера в 06:58
    мечты, мечты, где ваша сладость...
    ОПС
    ОПС
    вчера в 06:58
    Задача очень трудная.
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