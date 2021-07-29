Мбаппе: «Моя главная мечта — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

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вчера, 06:56

Нападающий «Пари Сен-Жермен» признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба.

Перекрёстное интервью Мбаппе и бразильского форварда команды Неймара было опубликовано в новом выпуске клубного журнала. Отметим, что самое интервью состоялось в мае этого года до появления серьёзных слухов о намерении 22-летнего француза покинуть ПСЖ .