Мбаппе: «Моя главная мечта — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что хочет выиграть Лигу чемпионов в составе парижского клуба.
Перекрёстное интервью Мбаппе и бразильского форварда команды Неймара было опубликовано в новом выпуске клубного журнала. Отметим, что самое интервью состоялось в мае этого года до появления серьёзных слухов о намерении 22-летнего француза покинуть ПСЖ.
Моя главная мечта — выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ, это было бы потрясающе. Но одержать ещё одну победу на чемпионате мира тоже было бы здорово.
Ждем окончания этого поднадоевшего уже всем сериала.
Всем здоровья.
Ждем окончания этого поднадоевшего уже всем сериала.
Всем здоровья.
Остальные или сильнее остальных российских клубов, или равны им . Вот почему, и большого ума здесь не надо .
Остальные или сильнее остальных российских клубов, или равны им . Вот почему, и большого ума здесь не надо .