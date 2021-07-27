Аллегри: «Сейчас на Роналду больше ответственности в „Юве“, команда молода»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о роли форварда Криштиану Роналду в команде.
У нас много молодежи, они повысят ценность клуба и станут будущим «Ювентуса». Есть также опытные Кьеллини, Бонуччи и Роналду, которые станут примером для молодежи.
Роналду является великим чемпионом и умным парнем. Вчера я разговаривал с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный год, и на нем лежит большая ответственность, потому что команда молодая.
Ранее Аллегри подтвердил, что «Ювентус» продлит контракт с одним из ключевых игроков команды.
Отказав К.Роналду в том, чтобы продлить контракт, даже на условиях, в которых К.Роналду согласен на снижение своей зарплаты, играя за ЮВЕ, М.Аллегри решил похвалить К.Роналду "рассыпаясь" в комплиментах в адрес Роналду....
А не лучше бы было в сложившейся ситуации просто промолчать....Хотя бы потому, что Роналду действительно - умный парень, в этом Аллегри прав...
Честно говоря, жаль, что так получилось, хотелось бы, что К.Роналду закончил играть в ЮВЕ, в топ-лиге, в топ-команде... Да, не всегда всё получается, но выкладывается он всегда по-максиму... Но так решил М.Аллегри... И Роналду здесь бессилен...
Отказав К.Роналду в том, чтобы продлить контракт, даже на условиях, в которых К.Роналду согласен на снижение своей зарплаты, играя за ЮВЕ, М.Аллегри решил похвалить К.Роналду "рассыпаясь" в комплиментах в адрес Роналду....
А не лучше бы было в сложившейся ситуации просто промолчать....Хотя бы потому, что Роналду действительно - умный парень, в этом Аллегри прав...
Честно говоря, жаль, что так получилось, хотелось бы, что К.Роналду закончил играть в ЮВЕ, в топ-лиге, в топ-команде... Да, не всегда всё получается, но выкладывается он всегда по-максиму... Но так решил М.Аллегри... И Роналду здесь бессилен...