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Аллегри: «Сейчас на Роналду больше ответственности в „Юве“, команда молода»

27 июля 2021, 17:32

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями о роли форварда Криштиану Роналду в команде.

У нас много молодежи, они повысят ценность клуба и станут будущим «Ювентуса». Есть также опытные Кьеллини, Бонуччи и Роналду, которые станут примером для молодежи.

Роналду является великим чемпионом и умным парнем. Вчера я разговаривал с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный год, и на нем лежит большая ответственность, потому что команда молодая.

Ранее Аллегри подтвердил, что «Ювентус» продлит контракт с одним из ключевых игроков команды.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 16:04
Дядька в раздевалке нужен , это однозначно . Но вот после его истеричных выпадов , типа бросить на газон капитанскую повязку , как то не верится в этого дядьку .
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 14:17
Больше пользы будет от молодых игроков.
Если Аллегри не назначит более техничного игрока на исполнение штрафных, то вылеты от середняков не за горами.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 11:47
звёзды на небосклоне (Ювентус) зажигаются и потухают.но команда пребывает вечно,об этом должен помнить каждый игрок,который носит эту легендарную форму.Всё преходящее,а Ювентус - вечен и даже предательское отношение коррупционеров Серии А,не смогли уничтожить НАШ ВЕЛИЧАЙШИЙ КЛУБ. И давайте скажем честно,чтоРоналду покидая Реал,выбрал именно НАС,а ни какой то ПСЖ,Баварию,МЮ/Челси или Интер. Он выбрал клуб с историей,в которой играл Зидан и Мишель Платини, Дидье Дешам и Тюрам,Эдгар Давидс и Каморонези и это только иностранцы. Теперь же история вписывает ещё одно имя и это не превзойдённый Роналду,покоритель бесчисленного множество разнообразных трофеев и часть из них подарила Юве. Поэтому каждый кто приходит в наш клуб, должен понимать какая на нём лежит ответственность и вести себя на благо команде. Если же действия игрока наносят серьёзный ущерб достижениям Синьоры,то этот игрок будет отодвинут в сторону,как впрочем и фанат.
112910415
112910415
вчера в 06:12
нынче будет труднее
протон1
протон1
27 июля в 22:44
2 раза вывел Ювентус в финал лч, просто Реал и Барса были сильнее
sv_1969
sv_1969 ответ заDOOMчивый (раскрыть)
27 июля в 22:11
Согласен!Я и написал что если!Но как говорится.... Хотя было бы интересно на это посмотреть!
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sv_1969 (раскрыть)
27 июля в 21:57
тогда это будет не Роналду,а туринская подделка. Я вот даже представить не могу,что кто то пробьёт пенальти,при Роналду в составе. И если это произойдёт,то удар будет таким тряпошным,что голкипер без труда его возьмёт.Не подписания контракта,может дать толчок к мотивации и если КР7 сыграет на максимуме,то тогда Шейхи обратят внимание и подпишут,как свободного агента с относительно хорошей зарплатой.Так что ПСЖ ещё не погасло на горизонте. А там и пару лет можно замыкать,ведь толку от Неймара не особо много,кроме его понтов,видать тоже хочет быть Роналду.
А вот то,что Макс пытался слить Криша,серьёзно скажется на взаимоотношениях, португалец не сможет такого ни забыть,ни простить.Он прекрасно понимает,что это фальшивые слова,но он ещё толком не знает,какову ему уготовили роль. И если его будут выпускать с лавочки,а не ставить в старте.то у Макса будут серьёзные проблемы,как и у всей Юве,потому что КР7 не потерпит к себе такого пренебрежительного отношения и столько г-в-НА всплывёт. Сезон будет очень сложный и возможно что конфликтный. Понимаю Аллегри,что ему не нужен Роналду,ведь авторитет итальянца уступает.даже несмотря на возраст португальца.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 июля в 20:20
Ему походу побоку, его интересуют одни рекорды
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
27 июля в 18:58, ред.
Больше ответственность на Орсато лежит, ведь в прошлом сезоне команда заняла всего четвертое место
Caniggia
Caniggia
27 июля в 18:47
В этом то и может быть проблема, что много молодых и лишь трое дядек. Многие из этих молодых выросли на голах и рекордах Роналду, а сейчас смотрят на него с раскрытым ртом и на поле они будут искать всё время его, не видя остальных. Эта магия кумира и живой легенды может работать неосознанно на подсознании у молодёжи. Лучше бы побольше опытных ребят около 30, которым по барабану кто с ними играет, Роналду или Кокорин, они в любом случае будут играть на команду, стремясь привносить максимальную пользу в командные действия. Ну а Рон уже в любом случае будет играть на свои рекорды, изредка вспоминая о Юве. Это уже зависимость, которая не лечится, а лишь обостряется с пониманием того, что его футбольный век подходит к концу. Так что ещё большой вопрос, как отразится присутствие в команде Рона на дела Юве в предстоящем сезоне.
Nеmesis
Nеmesis
27 июля в 18:38
Главное в лч ноги не раздвигать,как это делает гомик 2-8😂
Elliada
Elliada
27 июля в 18:32
Я и моя команда ... молодая, делаем что-то важное
Ironigor
Ironigor
27 июля в 18:07, ред.
Я думаю всё будет у Юве хорошо 👍. И то что Аллегри нашёл общий язык и цели с Роналдо это очень хороший знак для того чтобы Юве станет опять чемпионом Италии и всё таки возьмёт скудетто. Сплав опыта и молодёжи Юве должны будут принести свои положительные плоды. И как и Месси в Барселоне является связующим , также и Рон выполняет те-же функции. Эти две легендарные личности я думаю так и закончат свою славную футбольную историю в своих клубах. И пусть у них всё получится !!! А Юве желаю чтобы тандем Аллегри и Рона всё таки привёл Юве к Победам !!! Удачи тебе Юве !!! Всем Добра !!!
sv_1969
sv_1969
27 июля в 18:04
Если Рон сможет забыть о личных рекордах и играть на команду , то он много принесет пользы! Только сможет ли?)
Царский трон
Царский трон
27 июля в 17:59
Правильно. Нужно разлагать дисциплину и не давать шанса молодым, ради престарелого самодовольного метросексуала.
Q-J-G
Q-J-G
27 июля в 17:50
...«Ювентус» не будет предлагать Роналду новый контракт...

Отказав К.Роналду в том, чтобы продлить контракт, даже на условиях, в которых К.Роналду согласен на снижение своей зарплаты, играя за ЮВЕ, М.Аллегри решил похвалить К.Роналду "рассыпаясь" в комплиментах в адрес Роналду....
А не лучше бы было в сложившейся ситуации просто промолчать....Хотя бы потому, что Роналду действительно - умный парень, в этом Аллегри прав...

Честно говоря, жаль, что так получилось, хотелось бы, что К.Роналду закончил играть в ЮВЕ, в топ-лиге, в топ-команде... Да, не всегда всё получается, но выкладывается он всегда по-максиму... Но так решил М.Аллегри... И Роналду здесь бессилен...
володя трынкин
володя трынкин
27 июля в 17:49
У Аллегри аллергия на кристину в предстоящем сезоне либо усилится либо пропадет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 июля в 17:47
Он и так впахивает за всех. И штрафные и пенальти его, нырять тоже ему...
Hitmans Manager
Hitmans Manager
27 июля в 17:45
Роналду ещё один год должен выступить на топ уровне, физ форма позволяет... Ювентус в этом году я думаю ещё будет строится и наигровать молодых, а там уже и посмотрим...
beefs
beefs
27 июля в 17:38
Ювентус в этом году опять мимо скудетто...
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