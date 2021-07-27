Аллегри: «Сейчас на Роналду больше ответственности в „Юве“, команда молода»

Главный тренер «Ювентуса» поделился мыслями о роли форварда в команде.

У нас много молодежи, они повысят ценность клуба и станут будущим «Ювентуса». Есть также опытные Кьеллини, Бонуччи и Роналду, которые станут примером для молодежи.

Роналду является великим чемпионом и умным парнем. Вчера я разговаривал с ним, как и со всеми остальными. Я сказал ему, что это важный год, и на нем лежит большая ответственность, потому что команда молодая.