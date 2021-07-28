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Депай: «Мне всё равно, если кто-то скажет, что я бунтарь»

вчера, 00:26

Новичок «Барселоны» Мемфис Депай ответил на вопрос касательно разговоров в футбольном сообществе о своем «бунтарском» характере.

Мне все равно, скажет ли кто-то, что я бунтарь. Порой, если вы показываете бунтарство на поле, это может добавить чего-то в игру, а вы победите.

Луис Суарес выиграл так много матчей и забил так много голов, не потому, что он самый милый, самый приятный человек на поле. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему «бунтарство» имеет такие негативные коннотации.

Ранее Мемфис рассказал, почему решил перейти в «Барселону».

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:42
Батия уже приехал - на том и бунтарство закончилось. Лео,мне как встать вдоль или поперёк?
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 16:39, ред.
не коректно сранивать себя с Суаресом.ты то и укусить никого не можешь? А вот Луи настолько крут,что Месси ему отдавал пробивать пенальти. Посмотрим на твоё бунтарство и как ты будешь отбирать у Месси мячи,что бы пробить штрафной или не дай Его Величество пенальти. Тута у обычных пациков карьера не сложилась,а у тебя и подавно,с Куманом соберёте манатки и отчалите в грибную рощу.
Брулин
Брулин
вчера в 10:41
Мне кажется, что его вообще никак не называют. Он не особенно мелькающий в СМИ спортсмен. Если только в Нидерландах.
Maksat Karanov
Maksat Karanov
вчера в 06:49
Сравнил себя с Суаресом🤣
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 05:00
А под Месси ляжет
ДСА
ДСА
вчера в 04:51
Бунтарь так бунтарь.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 03:06
Это называется не бунтарство, а упоротое единальство
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 01:46
Суарес в разы лутче!
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:31
Успокойся, всё нормально. Все молчат. )))
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