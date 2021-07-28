Депай: «Мне всё равно, если кто-то скажет, что я бунтарь»

Новичок «Барселоны» ответил на вопрос касательно разговоров в футбольном сообществе о своем «бунтарском» характере.

Мне все равно, скажет ли кто-то, что я бунтарь. Порой, если вы показываете бунтарство на поле, это может добавить чего-то в игру, а вы победите.

Луис Суарес выиграл так много матчей и забил так много голов, не потому, что он самый милый, самый приятный человек на поле. Честно говоря, я не совсем понимаю, почему «бунтарство» имеет такие негативные коннотации.