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Фердинанд: «Сможет ли Варан приспособиться к АПЛ? Там совсем другой футбол»

вчера, 01:51

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд выразил мнение, что новичок команды Рафаэль Варан, перешедший из «Реала», может испытать проблемы с адаптацией в чемпионате Англии.

На бумаге всё выглядит очень, очень здорово, но Рафаэль должен понимать, что в Англии совсем другой футбол. Тебе нужно будет ехать к «Бернли» и на другие подобные выезды. Стиль футбола в Премьер-Лиге отличается от всего, во что он играл раньше. Сможет ли он с этим справиться? Это вопрос, на который ему придётся найти ответ.

Мячи будут летать мимо его ушей, постоянные подачи под разными углами — это то, чего он не мог видеть в Испании на постоянной основе, где они как правило играют внизу, в более медленный футбол с не таким быстрым развитием атаки.

Его будут просить иначе играть в защите, и именно здесь он должен будет показать свой настоящий класс — сможет ли он приспособиться? Это реальный вопрос. Но я искренне верю, что у него есть для этого всё необходимое.

Ранее появился слух о том, что один из защитников МЮ собирается обсудить своё будущее с руководством клуба после перехода Варана.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:34
Заранее приговорили француза 😁
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 04:37
Варан сможет, опыт у него достаточно большой и с Реалом, и со сборной
Gahi
Gahi
вчера в 03:33
Рафаэль Варан достаточно опытный футболист, который против многих клубов мирового футбола успел поиграть в составе Реала. Так что для него большой проблемы не составит адаптироваться в АПЛ и понять какие требования в игре необходимы для успешной игры против различных команд Туманного Альбина. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 02:48
Посмотрим что получится
протон1
протон1
вчера в 02:03, ред.
да ну конечно поэтому середняк вильярреал вынес мю
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