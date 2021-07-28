Фердинанд: «Сможет ли Варан приспособиться к АПЛ? Там совсем другой футбол»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» выразил мнение, что новичок команды , перешедший из «Реала», может испытать проблемы с адаптацией в чемпионате Англии.

На бумаге всё выглядит очень, очень здорово, но Рафаэль должен понимать, что в Англии совсем другой футбол. Тебе нужно будет ехать к «Бернли» и на другие подобные выезды. Стиль футбола в Премьер-Лиге отличается от всего, во что он играл раньше. Сможет ли он с этим справиться? Это вопрос, на который ему придётся найти ответ.

Мячи будут летать мимо его ушей, постоянные подачи под разными углами — это то, чего он не мог видеть в Испании на постоянной основе, где они как правило играют внизу, в более медленный футбол с не таким быстрым развитием атаки.

Его будут просить иначе играть в защите, и именно здесь он должен будет показать свой настоящий класс — сможет ли он приспособиться? Это реальный вопрос. Но я искренне верю, что у него есть для этого всё необходимое.