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Эвра: «Варан — лучшее подписание для „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 15:28

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра прокомментировал трансфер Рафаэля Варана из «Реала» в манчестерский клуб.

Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Он отлично владеет мячом и отлично играет в воздухе. Он сформировавшийся центральный защитник.

Я помню его первую игру за сборную Франции, я был так впечатлён им. Варан был так молод, но уже тогда умел хорошо владеть мячом и принимать решения. Это лучшее подписание для «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» заплатил за трансфер Варана.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:04
Только "Реал" лишается очередного вожака:
Cat01
Cat01
вчера в 15:31
Это самое лучшее
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