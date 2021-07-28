Эвра: «Варан — лучшее подписание для „Манчестер Юнайтед“»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» прокомментировал трансфер из «Реала» в манчестерский клуб.

Варан напоминает мне Рио Фердинанда. Он отлично владеет мячом и отлично играет в воздухе. Он сформировавшийся центральный защитник.

Я помню его первую игру за сборную Франции, я был так впечатлён им. Варан был так молод, но уже тогда умел хорошо владеть мячом и принимать решения. Это лучшее подписание для «Манчестер Юнайтед».