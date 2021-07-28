Миллз: «Не уверен, что Варан будет безупречен в АПЛ, как ван Дейк и Диаш»

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Дэнни Миллз прокомментировал переход из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Мы знаем, что в Испании у тебя будет где-то шесть действительно сложных матчей за сезон, если не считать игры в Лиге чемпионов, а в АПЛ такие матчи бывают каждую неделю.

Когда ты разговариваешь с игроками, которые перебрались в АПЛ из иностранного чемпионата, они всегда говорят об интенсивности Премьер-Лиги. Играя с командами из нижней части таблицы, ты всё равно должен выкладываться все 90 минут каждую неделю. Лёгких матчей здесь нет, Варану придётся к этому привыкать.

Премьер-Лига сильно отличается от Ла Лиги. Мы видели, как нелегко защитникам справляться с физической нагрузкой и возросшей интенсивностью игр. Уверен, что в Ла Лиге есть много матчей, в которых Варан мог выкладываться на 70-75%. В таких играх «Реал» очень много владел мячом и не подвергался большому давлению. В АПЛ такого не бывает. К этому нужно будет привыкнуть очень быстро.