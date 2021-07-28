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Миллз: «Не уверен, что Варан будет безупречен в АПЛ, как ван Дейк и Диаш»

вчера, 04:58

Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Дэнни Миллз прокомментировал переход Рафаэля Варана из «Реала» в «Манчестер Юнайтед».

Мы знаем, что в Испании у тебя будет где-то шесть действительно сложных матчей за сезон, если не считать игры в Лиге чемпионов, а в АПЛ такие матчи бывают каждую неделю.

Когда ты разговариваешь с игроками, которые перебрались в АПЛ из иностранного чемпионата, они всегда говорят об интенсивности Премьер-Лиги. Играя с командами из нижней части таблицы, ты всё равно должен выкладываться все 90 минут каждую неделю. Лёгких матчей здесь нет, Варану придётся к этому привыкать.

Премьер-Лига сильно отличается от Ла Лиги. Мы видели, как нелегко защитникам справляться с физической нагрузкой и возросшей интенсивностью игр. Уверен, что в Ла Лиге есть много матчей, в которых Варан мог выкладываться на 70-75%. В таких играх «Реал» очень много владел мячом и не подвергался большому давлению. В АПЛ такого не бывает. К этому нужно будет привыкнуть очень быстро.

Это хорошее приобретение для МЮ, но я не уверен на 100%, что Варан придёт и будет безупречен, как Вирджил ван Дейк или Рубен Диаш, которые пришли словно из ниоткуда.

Схожим мнением о трансфере Варана также поделился бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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протон1
протон1
вчера в 16:50, ред.
да ну конечно поэтому середняк вильярреал вынес мю
h8you
h8you
вчера в 08:40
видели мы этих диашей на ЧЕ
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:34
Не уверен – не трынди)))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 05:07
Да и черт с ним
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