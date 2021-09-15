Президент «Атлетико» попросил фанатов не освистывать Гризманна

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15 сентября 2021, 23:14

Президент «Атлетико» Энрике Сересо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» попросил болельщиков не освистывать . Для француза это первый домашний матч после возвращения в «Атлетико». В матче с «Порту» он в запасе.

Надеюсь, его встретят со всеми почестями. Он прекрасный игрок, желающий добиться успеха в «Атлетико». Думаю, что когда Антуан выйдет, он заслуживает оваций.

Болельщики «Атлетико» негативно относятся к Гризманну за переход в «Барселону» после обещаний игрока не переходить в каталонский клуб. Недавно о взаимоотношениях с фанатами высказался и сам Гризманн.