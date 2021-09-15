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Президент «Атлетико» попросил фанатов не освистывать Гризманна

15 сентября 2021, 23:14
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Президент «Атлетико» Энрике Сересо перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» попросил болельщиков не освистывать Антуана Гризманна. Для француза это первый домашний матч после возвращения в «Атлетико». В матче с «Порту» он в запасе.

Надеюсь, его встретят со всеми почестями. Он прекрасный игрок, желающий добиться успеха в «Атлетико».

Думаю, что когда Антуан выйдет, он заслуживает оваций.

Болельщики «Атлетико» негативно относятся к Гризманну за переход в «Барселону» после обещаний игрока не переходить в каталонский клуб. Недавно о взаимоотношениях с фанатами высказался и сам Гризманн.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 07:59
Гризманна не то, что освистывать а закидать надо тухлыми яйцами.
ДАША Д
ДАША Д
16 сентября в 05:40
Он заслужил свист в свой адрес, теперь надо задобрить фанатов голами.
mihaluch
mihaluch
16 сентября в 03:40
Свистать Гризмана наверх.
Brooklyn888
Brooklyn888
15 сентября в 23:58
Настойчиво попросил..
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 23:29
Этому уже есть название - градусвист.
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 23:23
А зачем его освистывать ??? Пришёл грехи свои отрабатывать.
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