Стадион на матче ЦСКА – «Спартак» разрешили заполнить на 30%

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15 сентября 2021, 17:44

Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны стадиона « ВЭБ Арена» на 30% от расчетной вместимости на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру. На матч будут допущены зрители, у которых есть QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание.

Продажа билетов на матч будет осуществляться в несколько этапов.

ЦСКА сыграет против «Спартака» 20 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.