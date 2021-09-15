ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Стадион на матче ЦСКА – «Спартак» разрешили заполнить на 30%

15 сентября 2021, 17:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны стадиона «ВЭБ Арена» на 30% от расчетной вместимости на матч 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА выпустит в продажу ограниченную квоту билетов на игру. На матч будут допущены зрители, у которых есть QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против коронавируса или перенесенное в течение последних 6 месяцев заболевание.

Продажа билетов на матч будет осуществляться в несколько этапов.

ЦСКА сыграет против «Спартака» 20 сентября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч со «Спартаком» пропустит один из защитников ЦСКА.

Все новости
На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% зрителей от вместимости трибун
02 октября Комментарии9
ОфициальноБолельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лиллем»
02 октября Комментарии2
ОфициальноБолельщиков «Локомотива» из России не пустят на матч с «Лацио»
30 сентября Комментарии47
540 российских болельщиков смогут попасть на матч со словенцами
29 сентября Комментарии2
На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»
29 сентября Комментарии22
ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»
27 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 18:49
Хоть третью часть заполнят.
Ванечка
Ванечка
15 сентября в 18:44
Хорошая новость, но мало
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
15 сентября в 18:42
30 мало,надо хотябы 50
ermak6848
ermak6848
15 сентября в 18:41
ну хоть как то можно матч увидеть в живую ...
Cat01
Cat01
15 сентября в 17:58
Слишком мало!!!
Союзник противников
Союзник противников
15 сентября в 17:58
Нет смартфона и кода-ты не человек. Долбаная цифровизация...
протон
протон
15 сентября в 17:54
Задрали уже со своими QR кодами.
ЮЗИК
ЮЗИК
15 сентября в 17:51
Почему решили в последний момент
beefs
beefs
15 сентября в 17:51
Ну хоть что то...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100