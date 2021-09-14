Матч «Локомотив» — «Марсель» смогут посетить до 8000 зрителей

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14 сентября 2021, 19:23

Пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте объявила допустимое количество зрителей на матч группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Марсель», который состоится 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчетной вместимости трибун.

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится 16 сентября на стадионе « РЖД Арена». Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.

Ранее появилась информация о допуске зрителей на матч «Спартака» в Лиге Европы.