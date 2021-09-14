ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига Европы 2021/2022

Матч «Локомотив» — «Марсель» смогут посетить до 8000 зрителей

14 сентября 2021, 19:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте объявила допустимое количество зрителей на матч группового этапа Лиги Европы против «Марселя».

Роспотребнадзор рассмотрел обращение ФК «Локомотив» по увеличению количества зрителей и уведомил клуб, что на матч Лиги Европы УЕФА «Локомотив» — «Марсель», который состоится 16 сентября в Москве, может быть допущено не более 30% от расчетной вместимости трибун.

Матч «Локомотив» — «Марсель» состоится 16 сентября на стадионе «РЖД Арена». Начало встречи — в 19:45 по московскому времени.

Ранее появилась информация о допуске зрителей на матч «Спартака» в Лиге Европы.

Все новости
На матч «Локомотив» — «Ростов» допустят 30% зрителей от вместимости трибун
02 октября Комментарии9
ОфициальноБолельщикам «Марселя» запретили посещать гостевой матч с «Лиллем»
02 октября Комментарии2
ОфициальноБолельщиков «Локомотива» из России не пустят на матч с «Лацио»
30 сентября Комментарии47
540 российских болельщиков смогут попасть на матч со словенцами
29 сентября Комментарии2
На Instagram «Шерифа» подписались 40 тысяч человек после матча с «Реалом»
29 сентября Комментарии22
ФНЛ назвала чрезмерными действия полиции в отношении фанатов «Шинника»
27 сентября Комментарии5
Сортировать
Все комментарии
Костик Смирнов
Костик Смирнов
15 сентября в 20:08
Непонятно одно, в европе считай полные стадионы, по ЛЧ было видно, а у нас как всегда? По новостям трубят совсем другое 🤔🤔🤔🤔
h4cp93pn6299
h4cp93pn6299
15 сентября в 03:28
Ничейку они увидят
Gahi
Gahi
14 сентября в 23:03
Это хорошо, поддержка болельщиков команды необходима будем надеяться что это поможет команде Локомотив одержать победу. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 сентября в 20:37
А чё 20 тыщ не судьба!?
Остапчук 67
Остапчук 67
14 сентября в 20:34
На Локомотив больше не ходят
протон
протон
14 сентября в 19:57
Там 8, там 13, там 20 - что употребляют в роспотребнадзоре
ДАША Д
ДАША Д
14 сентября в 19:49
Ценник на билеты можно и поднять.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
14 сентября в 19:40
Наверно с "Локомотивом" можно связать наибольшие надежды российских болельщиков в этой европейских компании. Николич отлично справляется с потерями в составе и вводом новых игроков. Кажется, дай ему состав из ФНЛ - он и с ним умудрится держаться как минимум в центре таблицы РПЛ. В группе "Локомотиву" попался "Марсель". Обычно клубы РПЛ играют с французскими командами более успешно, чем с английскими или итальянскими командами, но "Марсель" сейчас показывает сейчас чуть ли не самую яркую игру во французской лиге (ПСЖ в расчет не берем - это отдельная песня), поэтому если поддержка болельщиков хоть немного поможет - оно того стоит. Считаю - не проиграть в этой игре "Локомотиву" будет уже достойным результатом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
14 сентября в 19:26
Это хорошо для людей.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100