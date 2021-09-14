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Болельщики «Зенита» устроили фаер-шоу на Неве накануне матча ЛЧ с «Челси»

14 сентября 2021, 11:38
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Болельщики «Зенита» записали видео с поддержкой для своей любимой команды накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против команды «Челси».

Фанаты петербургского клуба устроили фаер-шоу на Неве.

Матч «Челси» — «Зенит» обслужат арбитры из Польши.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ Альфи (раскрыть)
14 сентября в 18:44
    Союзник противников
    Союзник противников
    14 сентября в 18:41
    Слава богу,что не брегах Темзы.
    Alice Tracy
    Alice Tracy
    14 сентября в 15:30
    Этой убогой чирикалки (более известной как Твиттер) нет, так что не могу посмотреть с телефона, что там накреативили болотные ребята. Прошлогоднюю шхуну и камзолы с эполетами расчехлили хоть?
    Оновтун
    Оновтун
    14 сентября в 15:09
    Фаер-шоу Семака в Европе круче
    Альфи
    Альфи
    14 сентября в 13:28
    а мне понравилось и чего вы все злобствуете..... Питер хорош, глаз радует.
    sv_1969
    sv_1969 ответ протон (раскрыть)
    14 сентября в 12:56
    Это же "культурные" люди из "культурной" столицы!!!

    Гопота короче)))
    dzvinka
    dzvinka
    14 сентября в 12:43, ред.
    ну ниче се, адмиралы-генералы распустили паруса на всю катушку - выкатили на воду пару двойку перделок скутеров, ведь шхуна уже на дне с прошлого сезона - атакуют на шлюпках!!!
    Браво!!1
    ДАША Д
    ДАША Д
    14 сентября в 12:16
    Интересно, на что они надеются в этой игре?
    4RT
    4RT
    14 сентября в 12:10
    Похоже на кучку ипуганых потеряшек,так и не нашедших выход 😁
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    14 сентября в 12:02
    "Что эти господа с факелами и на лодках делают в устье Темзы?"
    "Разыскивают затонувший флагман, сэр"
    протон
    протон
    14 сентября в 11:43
    Спартаковски болелы провожали команду на матч относительно небольшой группой с пиротехникой - "преступники, уголовка, административка" - задержания.
    Зенитовские болелы всю ночь жгли пиротехнику по всему городу, орали, дебоширили и пьянствовали толпами на улицах - "преданные болельщики, поддержка, спортивный дух" - гуляй рванина.
    beefs
    beefs
    14 сентября в 11:40
    Только не на стадионе...
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