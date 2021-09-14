Болельщики «Зенита» устроили фаер-шоу на Неве накануне матча ЛЧ с «Челси»

Болельщики «Зенита» записали видео с поддержкой для своей любимой команды накануне матча группового этапа Лиги чемпионов против команды «Челси».
Фанаты петербургского клуба устроили фаер-шоу на Неве.
Огненная поддержка «Зенита» перед стартом в Лиге чемпионов УЕФА 🔥🔥🔥 #UCL pic.twitter.com/VKNxWtVBHP— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 14, 2021
Матч «Челси» — «Зенит» обслужат арбитры из Польши.
Зенитовские болелы всю ночь жгли пиротехнику по всему городу, орали, дебоширили и пьянствовали толпами на улицах - "преданные болельщики, поддержка, спортивный дух" - гуляй рванина.
Зенитовские болелы всю ночь жгли пиротехнику по всему городу, орали, дебоширили и пьянствовали толпами на улицах - "преданные болельщики, поддержка, спортивный дух" - гуляй рванина.