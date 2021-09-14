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«Спартаку» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией»

14 сентября 2021, 18:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить максимальную заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 30% — это 13,5 тыс. болельщиков.

«Роспотребнадзор согласовал просьбу ФК „Спартак-Москва“ об увеличении разрешённой вместимости нашего стадиона до 30 процентов.

Решение касается матча первого тура группового этапа Лиги Европы с польской „Легией“.

Таким образом, встречу, которая состоится завтра и начнётся в 17:30 по московскому времени, смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешённая вместимость составляла 3000 человек.

Роспотребнадзор обращает внимание, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесённого за последние 6 месяцев коронавируса», — сообщили источнику в пресс-службе «Спартака».

Завтра, 15 сентября, «Спартак» сыграет с «Легией» в Москве. Встречу обслужат арбитры из Черногории. Начало – в 17:30 мск.

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Все комментарии
ABir
ABir
15 сентября в 00:37
Хорошо, что хоть по ТВ можно смотреть матчи без QR кода
stanichnik
stanichnik
14 сентября в 20:50
Армейцам тоже не мешало бы обратиться в РПН с просьбой разрешить увеличить число зрителей на трибуны стадиона во время проведения матча ЦСКА-Спартак.
Baggio R.
Baggio R. ответ Рязань 062 (раскрыть)
14 сентября в 19:55
Так ведь это Европа (УЕФА) и устанавливает посещаемость)
112910415
112910415
14 сентября в 19:48
осталось победить и порадовать болельщиков !
КЭТиК
КЭТиК
14 сентября в 19:14
Хоть кому-то разрешат, и то хорошо.
mihaluch
mihaluch
14 сентября в 19:14
Ни чего не вижу в этом хорошего.
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
14 сентября в 19:04
Так не на матчи цска же )))
Красно-белые и за три часа до матча выкупят квоту билетов!
Рязань 062
Рязань 062
14 сентября в 19:03
у на все делается не для своих болельщиков а для чужих. на чемпионате европы стадион в Питере был забит почти под завязку...как же, нужно было показать европе, что у нас все замечательно, зато сейчас проводят игры при пустых стадионах
Василий 50
Василий 50
14 сентября в 19:01
Ради болельщиков выиграйте
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 сентября в 19:01
Это правильное решение.
LOpp
LOpp
14 сентября в 18:43
За сутки до матча, нормально
STVA 1
STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
14 сентября в 18:20
Ну ладно!Хоть на стадик сходят))
протон
протон
14 сентября в 18:12
Хорошо что запрос удовлетворили хоть так.
Союзник противников
Союзник противников
14 сентября в 18:12
Коровий вирус не устоял перед неземной красотой руководящей пары и разрешил Роспотребнадзору увеличить квоту счастливчиков,которые увидят...А что они увидят,узнаем опосля. Лишь бы не тень "Ливерпуля".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
14 сентября в 18:11
Лишь бы на пользу пошло.
izrafel
izrafel
14 сентября в 18:10
Хорошая новость...теперь осталось дело за малым...порадовать своих болельщиков, а не гостей...
drug01
drug01
14 сентября в 18:09
Это уже прибыль!
Ironigor
Ironigor
14 сентября в 18:06
Очень хорошая новость.
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