«Спартаку» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией»

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить максимальную заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 30% — это 13,5 тыс. болельщиков.
«Роспотребнадзор согласовал просьбу ФК „Спартак-Москва“ об увеличении разрешённой вместимости нашего стадиона до 30 процентов.
Решение касается матча первого тура группового этапа Лиги Европы с польской „Легией“.
Таким образом, встречу, которая состоится завтра и начнётся в 17:30 по московскому времени, смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешённая вместимость составляла 3000 человек.
Роспотребнадзор обращает внимание, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесённого за последние 6 месяцев коронавируса», — сообщили источнику в пресс-службе «Спартака».
Завтра, 15 сентября, «Спартак» сыграет с «Легией» в Москве. Встречу обслужат арбитры из Черногории. Начало – в 17:30 мск.
Красно-белые и за три часа до матча выкупят квоту билетов!
Красно-белые и за три часа до матча выкупят квоту билетов!