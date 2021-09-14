«Спартаку» разрешили увеличить заполняемость стадиона на матч с «Легией»

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14 сентября 2021, 18:05

Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» увеличить максимальную заполняемость стадиона на матч с «Легией» до 30% — это 13,5 тыс. болельщиков.

«Роспотребнадзор согласовал просьбу ФК „Спартак-Москва“ об увеличении разрешённой вместимости нашего стадиона до 30 процентов.

Решение касается матча первого тура группового этапа Лиги Европы с польской „Легией“.

Таким образом, встречу, которая состоится завтра и начнётся в 17:30 по московскому времени, смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешённая вместимость составляла 3000 человек.

Роспотребнадзор обращает внимание, что у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесённого за последние 6 месяцев коронавируса», — сообщили источнику в пресс-службе «Спартака».

Завтра, 15 сентября, «Спартак» сыграет с «Легией» в Москве. Встречу обслужат арбитры из Черногории. Начало – в 17:30 мск.