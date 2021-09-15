«Позорище!» Фанаты «Спартака» оскорбляли игроков после поражения от «Легии»

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15 сентября 2021, 19:48

Фанаты «Спартака» оскорбляли игроков команды после домашнего поражения от «Легии» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы — „Спартак“, а вы — го*но!» — скандировали болельщики с трибуны в адрес футболистов, которые после игры собрались в центре поля.

«****** позорище!» — также звучало от фанатов красно-белых.

«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.