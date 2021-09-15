«Позорище!» Фанаты «Спартака» оскорбляли игроков после поражения от «Легии»

Фанаты «Спартака» оскорбляли игроков команды после домашнего поражения от «Легии» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.
«Мы — „Спартак“, а вы — го*но!» — скандировали болельщики с трибуны в адрес футболистов, которые после игры собрались в центре поля.
«****** позорище!» — также звучало от фанатов красно-белых.
«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.
И зачем им напрягаться? Они и молодёжь которая начинает играть более или менее, уже начинают портить такими зарплатами, а детская психика не может с этим бороться, вкусив каплю кайфа хочется напиться вдоволь. И сразу забывают за футбол ⚽, хорошая машина 🚗, девки, отдых в любом конце света. И конец карьеры, а сколько их таких было и будет, если не изменить полностью эту под корень прогнившую систему. Есть отличная система футбола в МЛС где есть потолки зарплат. От каждого по способностям, каждому по труду. Но для этого нужно чтобы клубы становились хотя бы наполовину частными. Чтобы был регулятор, человек который со своего кармана содержит клуб. А у нас всё на бюджете регионов, и кто как может так и ворует. Вообщем как-то так. Спасибо за понимание.
И зачем им напрягаться? Они и молодёжь которая начинает играть более или менее, уже начинают портить такими зарплатами, а детская психика не может с этим бороться, вкусив каплю кайфа хочется напиться вдоволь. И сразу забывают за футбол ⚽, хорошая машина 🚗, девки, отдых в любом конце света. И конец карьеры, а сколько их таких было и будет, если не изменить полностью эту под корень прогнившую систему. Есть отличная система футбола в МЛС где есть потолки зарплат. От каждого по способностям, каждому по труду. Но для этого нужно чтобы клубы становились хотя бы наполовину частными. Чтобы был регулятор, человек который со своего кармана содержит клуб. А у нас всё на бюджете регионов, и кто как может так и ворует. Вообщем как-то так. Спасибо за понимание.