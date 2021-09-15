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«Позорище!» Фанаты «Спартака» оскорбляли игроков после поражения от «Легии»

15 сентября 2021, 19:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Фанаты «Спартака» оскорбляли игроков команды после домашнего поражения от «Легии» (0:1) в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы — „Спартак“, а вы — го*но!» — скандировали болельщики с трибуны в адрес футболистов, которые после игры собрались в центре поля.

«****** позорище!» — также звучало от фанатов красно-белых.

«Спартак» имеет удручающую статистику в последних еврокубковых матчах.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
17 сентября в 18:20
Да Федуна в первую очередь и надо убрать.тогда и будут перемены
Maikl322
Maikl322
17 сентября в 00:26
мЯСО оно и в Африке мЯСО.
aventure61
aventure61
16 сентября в 11:46
а чё молчит этот дурачёк-рифмоплёт со своей птицей завтрашнего дня? согласен с болелами спартака-только 77 не только спартак,а и весь наш футбол.
Конь 666
Конь 666
16 сентября в 11:26
Мясу ни одного матча не выиграть в группе, к сожалению.
oFANATo
oFANATo
16 сентября в 10:41
    Давайте думать
    Давайте думать ответ rey_luka (раскрыть)
    16 сентября в 07:51
    Ликвидировать рпл, как дорогую внутреннюю игрушку
    rey_luka
    rey_luka
    16 сентября в 07:18
      СиБЕЕРяк
      СиБЕЕРяк
      16 сентября в 05:56
        valt134
        valt134
        16 сентября в 05:27
        Ну хотели ведь»смыть позор» десятилетней давности... Ну почти получилось...
        ttqh8cpn6f46
        ttqh8cpn6f46
        16 сентября в 03:36
        Кастрати кастрировал шансы Спартака в группе
        xpufwpvpry5z
        xpufwpvpry5z
        16 сентября в 03:31
        Их можно понять
        Багров-брат
        Багров-брат
        16 сентября в 02:20
          амурец
          амурец
          16 сентября в 00:50
          а какое позорище? Что то другое ждали от Спартака?
          Valentinych
          Valentinych
          15 сентября в 23:56
          Болельщики Спартака оскорбляли футболистов Спартака?
          А я вот ничего не буду писать. :) В отличие от спартачей, которые ни одного матча Зени не оставят без своих комментариев.
          161регион
          161регион
          15 сентября в 23:45
            True Story
            True Story
            15 сентября в 23:37
            Проигрывать на последних минутах - фирменный почерк Спартака в последние лет 15. Не понятно, чем недовольны болельщики, давно пора адаптироваться к такому стилю, ведь кто не приспосабливается к изменяющимся условиям, тот вымирает - закон эволюции
            Comentarios
            Comentarios
            15 сентября в 23:37
            Больше разговоров было что спартак треху легии отгрузит. Отгрузили..
            Palex
            Palex ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
            15 сентября в 23:31
            Федун сам шушера, нихрена не смыслящёй в футболе. Да ещё и бабу свою до руководства клубом допустил.
            David Young
            David Young ответ Vasyaultras (раскрыть)
            15 сентября в 23:30
            Вы думаете они не должны сначала заслужить прощение от своих болельщиков?
            13 RUS
            13 RUS
            15 сентября в 23:18
            Ждем с Лестером шарфики
            161регион
            161регион
            15 сентября в 23:12
            Буду краток: БУ ГА ГА ГА ГА
            Twisted
            Twisted
            15 сентября в 22:58
            То что го*но то это совершенно точно)
            Свидетель Великой Победы
            Свидетель Великой Победы
            15 сентября в 22:49
            Нельзя было проигрывать Легии тем более на своем поле.
            Водолей Сергеев
            Водолей Сергеев ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
            15 сентября в 22:48
              Байкал-38
              Байкал-38 ответ ZIBO rock (раскрыть)
              15 сентября в 22:14
                vyishenka
                vyishenka ответ ViktorVolchok07 (раскрыть)
                15 сентября в 22:04
                За последние годы неоднократно менялся состав игроков, тренерский штаб, совет директоров, а цирк все продолжается.
                cska1948
                cska1948 ответ Лучший аналитик (комментарий удален) (раскрыть)
                15 сентября в 22:03
                Если завтра уберут из РПЛ госденьги, то послезавтра в РПЛ играть будет НЕКОМУ! Вон, для ЦСКА найти инвесторов не могут, а что тогда говорить о Роторе, Н.Новгороде и далее по списку!
                протон
                протон
                15 сентября в 22:03
                В Легии, наверно перекрестились, увидев Ломовицкого. Такого бездаря ещё поискать надо, вместе с Рассказовым зачехлить и отправить покорять просторы ФНЛ. Лимитная древесина высшего сорта.
                juvenale
                juvenale
                15 сентября в 21:58
                верните тчуйсе мукунку робсона маркао и васю баранова
                ZIBO rock
                ZIBO rock ответ Байкал-38 (раскрыть)
                15 сентября в 21:56
                Не было празднования побед заранее, была клетка в которую хотели поймать орла а поймали или нет история в видео умалчивала! Про поезд я уже и не помню что там было но точно не было шапкозакидательства! И я здесь никого не оскорблял если человек не делал это первым!
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