Наумов: «Вызов Агаларова в сборную — преждевременное решение»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о расширенном составе сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Что касается Дзюбы, то его приглашение логично. Думаю, Карпин посмотрел, что всё-таки Дзюба один может сделать какой-то результат: он хорошо цепляется за мячи, что дает нашим защитникам какую-то возможность для передышки, когда мы играем вторым номером. Это очень важно для команды. Поэтому, думаю, неслучаен вызов Дзюбы. Карпин показывает этим, что личные обиды не имеют значения. Если игрок нормально себя покажет, он всё равно вызывается в сборную.

Что касается Глушакова, то он очень неплохо выглядит. Его опыт может помочь в опорной зоне, где не всегда стабильны наши молодые игроки. Поэтому, мне кажется, тут тоже логика есть. А что касается Агаларова, то, по-моему, это немного преждевременная вещь. Да, пока он забивает, но нужно время, чтобы понять, дело случая это или нет. Бывает иногда, что летит у нападающих просто абсолютно всё. Но это решение тренерского штаба. Если так решили, то что ж — посмотрим.