ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2022. Европа

Наумов: «Вызов Агаларова в сборную — преждевременное решение»

20 сентября 2021, 16:17

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о расширенном составе сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Что касается Дзюбы, то его приглашение логично. Думаю, Карпин посмотрел, что всё-таки Дзюба один может сделать какой-то результат: он хорошо цепляется за мячи, что дает нашим защитникам какую-то возможность для передышки, когда мы играем вторым номером. Это очень важно для команды. Поэтому, думаю, неслучаен вызов Дзюбы. Карпин показывает этим, что личные обиды не имеют значения. Если игрок нормально себя покажет, он всё равно вызывается в сборную.

Что касается Глушакова, то он очень неплохо выглядит. Его опыт может помочь в опорной зоне, где не всегда стабильны наши молодые игроки. Поэтому, мне кажется, тут тоже логика есть. А что касается Агаларова, то, по-моему, это немного преждевременная вещь. Да, пока он забивает, но нужно время, чтобы понять, дело случая это или нет. Бывает иногда, что летит у нападающих просто абсолютно всё. Но это решение тренерского штаба. Если так решили, то что ж — посмотрим.

Все новости
«Неожиданно было». Ахметов — о вызове в сборную России
Сегодня, 13:53 Комментарии12
Ахметов вызван в сборную России
Сегодня, 10:09 Комментарии16
ОфициальноЗащитник «Урала» Арсен Адамов вызван в сборную России
Вчера, 18:19 Комментарии10
ОфициальноРоналду впервые с момента возвращения в «Ман Юнайтед» остался в запасе
02 октября Комментарии8
ОфициальноДибала и Мората пропускают туринское дерби. В заявке «Юве» 2 форварда
02 октября Комментарии4
ОфициальноБакаев получил вызов в сборную России
02 октября Комментарии21
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 18:05
Народ желает,вот и всё.Потом плеваться будет.Дело привычное!
ДАША Д
ДАША Д
20 сентября в 17:48
Ещё рано, а потом будет поздно вызывать агаларова в сборную.
1bear
1bear
20 сентября в 17:44
...это где себя Дзюба показал? на "лавке" Зенита?
в отличие от Агаларова,который забивает в каждой игре
Gahi
Gahi
20 сентября в 17:28, ред.
С таким подходом к себе как у Агаларова вызов сборную ещё больше придаст ему желания работать над собой. Уверен что парень понимает то с каким трудом нужно зарабатывать авторитет и свою зарплату, за которую тебя никто не упрекнет. Очень хочется посмотреть как он себя будет чувствовать в главной команде страны, если его конечно выберут в окончательный список. Всё будет зависеть от тура до окончательного утверждения состава, кто и как сможет себя показать в игре чтобы убедить тренерский штаб своём решении. Удачи
Djebrael
Djebrael
20 сентября в 16:30
Спорно он все говорит...
Мaлик
Мaлик
20 сентября в 16:19
Посмотрим кто прав будет...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
20 сентября в 16:19
На сегодня Агаларов заслуживает вызова больше чем Дзюба.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100