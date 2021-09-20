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Орлов: «Как другие форварды, кроме Смолова, могут конкурировать с Дзюбой?»

20 сентября 2021, 16:04

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возвращении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в состав сборной России.

Какие бы ни были личные взаимоотношения между тренером и игроком, но если футболист показывает высокий класс и выделяется в чемпионате — он заслуживает моральное право. Поймите, это же определяется не только главным тренером, а общественностью и своими показаниями. Я ещё не видел ни одного тренера, который бы не взял футболиста… Хотя, нет, видел — всё же бывают редкие исключения. Лобановский отказывался… Но это нонсенс, если вдруг тренер из-за каких-то личных взглядов решает отказаться от футболиста — это говорит лишь о твердолобости специалиста. Хороший хозяин, когда строит дом, берёт внутрь всё для того, чтобы он по итогу получился хорошим. Если есть деталька, которая по личным причинам не нравится и он от неё отказывается, то дом будет не до конца выстроен. То же самое в футболе! Карпин же говорил о том, что будет играть тот, кто сильнее и заслуживает. Это аксиома.

Сегодня в матче с «Рубином» ожидаю, что Артём вместе с Азмуном проявит мастерство игры тандемом. У Семака же принципиальный спор со Слуцким: он проиграл оба матча в прошлом сезоне. Дзюба набирает, возвращается. Он достоин, чтобы быть вызванным в сборную. Да, есть Смолов, который забил шесть мячей, но остальные как могут конкурировать с Дзюбой? Я жду Дзюбу в сборной.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
20 сентября в 19:11
Когда строишь дом,тут-да,Артемка пригодится,только при чем тут сборная...))))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Ironigor (раскрыть)
20 сентября в 18:58
)
протон
протон
20 сентября в 18:33
Никто кроме Гены Орлова не видит Дзюбы в сборной
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 18:08
....к тому же он наш,питерский!
Caniggia
Caniggia
20 сентября в 18:01
Короче, всё ясно! Лет до 50 у этого дерева "не будет конкурентов", пока он ласты на поле не склеит!
Ironigor
Ironigor
20 сентября в 17:51
Орлов: «Как другие форварды, кроме Смолова, могут конкурировать с Дзюбой?»
Какие могут быть ещё вопросы к господину Орлову ???)))
МапС
МапС
20 сентября в 17:51
Гена забыл, что Черчесов Денисова из-за личных отношений не вызывал.
А Дзюбу вообще к сборной подпускать нельзя, даже если и форму восстановит. Его время прошло.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 сентября в 17:26
А вот и "секта свидетелей Дзюбы" активизировалась. Такое ощущение, что еще лет десять Орлов будет рассказывать, что Артему нет равных в России. Но дедушке простительно, в его возрасте уже привыкаешь мыслить по определенным лекалам и перестроиться на другое мнение тяжеловато. По факту Артему в настоящее время сложно играть каждый матч на высоком уровне, яркие матчи чередуются с невзрачными. А сборной осталось провести считанное количество игр и в каждой из них придется выкладываться по полной, много двигаться, забивать голы и отдавать голевые передачи, а не по старой привычке неспешно бегать по половине поля соперников и предъявлять полузащите, что они не смогли отдать мяч в ноги.
Некакойшенко
Некакойшенко
20 сентября в 17:09, ред.
Дзюба супер , Дзюба крут
Дзюба просто рукоблуд
А у деда вновь прокол
Так как орлик трындабол......
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 сентября в 16:43
Ага, вот и старый орлик обьявился.
particular
particular
20 сентября в 16:35, ред.
Гена, вот про моральное право не надо ля-ля...
Как конкурировать?... Конкурировать можно ногами, мыслью, выносливостью и креативом... Вот в ручной тяге и трении ему, конечно, нет равных..:)
LAISMEN
LAISMEN
20 сентября в 16:29, ред.
Известный комментатор несомненно преувеличил насчет общественного мнения во отношение Дзюбы. Что касается его спортивной составляющей то его показатели мягко говоря не впечатляют. Да и сравнивать его с другими нападающими которые уже успели забить не мало голов за свои клубы (которые в итоге дали результат) полагаю не совсем корректно и неуместно.
Накир
Накир
20 сентября в 16:16
Ну теперь многие вставят свои пять копеек...
Baggio R.
Baggio R.
20 сентября в 16:10, ред.
Он про мастерство игры тандемом Дзюбы и Азмуна в раздевалке?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
20 сентября в 16:10
Агаларов забил 8, так что Дзюба даже не 2-й после Смолова...
Сварожич
Сварожич
20 сентября в 16:09
Вот и посмотрим на него в сегодняшнем матче
ЮЗИК
ЮЗИК
20 сентября в 16:08
Орлов за своих мазу тянет
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 16:07
Все понятно!Осень на дворе!Пора в клинику деду))
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