Селюк: «Дзюбу в любой форме можно назвать лучшим»

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о расширенном составе сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

В начале я критически отнесся к тому, что Карпин вызвал Песьякова, Осипенко, команда каждый раз пропускала кучу мячей, а они из «Ростова». Кого он добавил сейчас — это те футболисты, которые на данном этапе показали себя хорошо. Карпин — молодец. Зиньковский и Агаларов — это свежая кровь, Дзюбу в любой форме можно назвать лучшим, он замечательно проявил себя, играя в «Зените». Мы видим, что сборная работает, Карпин заявил, что лимит нужно отменять — это положительный настрой. Я считаю, что у тренера сборной правильная позиция, потому что он играл в Испании и понимает, что такое лимит на легионеров.