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Селюк: «Дзюбу в любой форме можно назвать лучшим»

20 сентября 2021, 15:47

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о расширенном составе сборной России на предстоящие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

В начале я критически отнесся к тому, что Карпин вызвал Песьякова, Осипенко, команда каждый раз пропускала кучу мячей, а они из «Ростова». Кого он добавил сейчас — это те футболисты, которые на данном этапе показали себя хорошо. Карпин — молодец. Зиньковский и Агаларов — это свежая кровь, Дзюбу в любой форме можно назвать лучшим, он замечательно проявил себя, играя в «Зените». Мы видим, что сборная работает, Карпин заявил, что лимит нужно отменять — это положительный настрой. Я считаю, что у тренера сборной правильная позиция, потому что он играл в Испании и понимает, что такое лимит на легионеров.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
20 сентября в 18:19
Видимо,в прошлой жизни Дзюба был негром...Так что теперь правильное ,ласковое наименование их-Артёмка,а не Максимка.
второй
второй
20 сентября в 18:00
так же считаю Дзюба лучший нападающий среди русских!!!
Свeтозар
Свeтозар
20 сентября в 17:05
Спорное суждение....раньше был хорош...
1bear
1bear
20 сентября в 16:41
на счёт Дзюбы Селюк погорячился - сборной не нужны тихоходы...
Вoлхв
Вoлхв
20 сентября в 16:33
Посмотрим на все это ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
20 сентября в 16:27
Кто так говорит,тот в футболе полный ноль!
LAISMEN
LAISMEN
20 сентября в 16:09
Вызов в сборную Дзюбы по моему мнению невзирая на его форму это шаг назад. Мы это уже проходили в сборной Черчесова. Играть по предсказуемой схеме через Дзюбу уже давно не эффективно и неактуально в современных реалиях мирового футбола. Да и соперники нас уже давно в этой постановке хорошо изучили. Отяет простой. Если его нейтрализовать на поле схема "Играть через Дзюбу" теряет всякий логический игровой смысл. Сейчас у нас новая сборная с очень креативным тренером. Ждем неординарных задумок, красивой игры от нашей сборной команды.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
20 сентября в 15:58
Селюк лизнул что ли?)
mihaluch
mihaluch
20 сентября в 15:58
Дзюба всегда крепко стоит на ногах.
sv_1969
sv_1969
20 сентября в 15:53
Селюк любит деревья! Покрасьте Зюбу гуталином!
VeniaminS
VeniaminS
20 сентября в 15:52
Пусть еще поиграет
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