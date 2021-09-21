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Фердинанд: «Роналду был одержим идеей стать лучшим в мире»

21 сентября 2021, 13:24

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о своей игре вместе с Криштиану Роналду. Футболисты выступали вместе с 2003 по 2009 год.

Роналду — лучший игрок, с которым мне приходилось выступать вместе. Когда он перешёл в «Манчестер Юнайтед», он был молодым парнем, но уже тогда у него было стремление стать лучшим в мире. Я никогда не видел ничего подобного, Роналду был одержим идеей стать лучшим в мире, он был готов сделать всё, чтобы добиться этого.

Однажды я обошёл его дом и вошел внутрь, в его гостиной сидело около шести-семи человек. Я сказал ему: «Криш, кто все эти люди, чувак?» Он ответил: «Это мой личный массажист, мой диетолог, мой врач, мой физиотерапевт, мой повар». Тогда никто не пользовался услугами такого персонала для себя лично. В этом смысле он был провидцем.

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Все комментарии
Конь 666
Конь 666
21 сентября в 21:07
Да, в выборе личного персонала парнишка Кришти разбирается уже больше 10 лет
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13 ответ Alex12357 (раскрыть)
21 сентября в 20:25
Ну это понятно что команда побеждает, но команд много, например Спартак или Томь, тоже команды и в них не играет Роналду, но они не побеждают. Реал Мадрид побеждал с Роналду, без него не очень то и получется, вот только только оправились, и какая никакая игра стала получатся. Вон Ювентус, была командой(пенсионеров, которые своё уже отыграли) с ним хотя бы на что то претендовали, без него стали средней командой. Можно долго говорить, мол замыкает, да, но почему то другие не могут замыкать по 50 голов за сезон, куда там 50, даже половину ели как замыкают. Надо понимать, что команде, как ты выразился, нужен лидер, сумашедщий, который просто не хочет проигрывать даже самый простой матч, но не у всех такой имеется, а Роналду именно такой человек. Такими были и Пеле и Марадонна и Зидан.
112910415
112910415
21 сентября в 17:37
надо признать - системный подход дал блестящий результат
протон
протон
21 сентября в 17:03
То, что Роня пашет в каждой игре - это факт.
протон
протон
21 сентября в 17:03
как бы не бесились хейтеры и барсаглоры, но роналду был есть и будет величайшим
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
21 сентября в 14:23
У него и сейчас это цель - стать лучшим, побить все рекорды. Только иногда это рвение идёт не на пользу команде. Ладно, пенальти у него бить получается. Но в Ювентусе он забрал себе и все штрафные. А вот с ними у него не так хорошо. В результате команда не забивает и не добирает очков. В этом смысле его стремление быть лучшим плохо влияет на команду. В остальном Рон крут...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 14:09
Топ-клубы не хотели связываться с Роналду. А речь ведь идет об одном из лучших футболистов в истории. Великом бомбардире. Да, Кришу уже 36 лет, но он доказывал, что умеет адаптировать свою игру сообразно возрасту — самый яркий пример был в Реале в середине 2010-х, когда Роналду превратился в киллера внутри штрафной. Он точно еще может несколько лет выступать на высочайшем уровне. В величии Криштиану нет вопросов. Переход футболиста проходит под лозунгом «Роналду возвращается домой». Португалец уже выступал за Манчестер Юнайтед в начале своей карьеры — с 2003 по 2009 год. За это время он трижды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов, а также получил первый из своих пяти «Золотых мячей». И сейчас Сульшер предпочитает навесы - и правильно. Он забивает как всегда и везде. Вездезабивака!
A.S.A
A.S.A
21 сентября в 13:52
Поставил цель стать лучшим, и стал!!!
Brooklyn888
Brooklyn888
21 сентября в 13:49
Не смотря на всех тех людей, которые мягко говоря его ненавидят ,он в свое время правильно выразился они мне просто завидуют ,я с ним полностью солидарен!..
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 сентября в 13:34
Всем бы такое рвение
Alex12357
Alex12357
21 сентября в 13:33
Он не тот вид спорта выбрал,в футболе побеждает команда,а не один игрок!!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
21 сентября в 13:27
И надо признать он этого добился.
ДСА
ДСА
21 сентября в 13:26
И только Месси мешал ему быть абсолютно лучшим.
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