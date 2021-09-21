Фердинанд: «Роналду был одержим идеей стать лучшим в мире»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал о своей игре вместе с . Футболисты выступали вместе с 2003 по 2009 год.

Роналду — лучший игрок, с которым мне приходилось выступать вместе. Когда он перешёл в «Манчестер Юнайтед», он был молодым парнем, но уже тогда у него было стремление стать лучшим в мире. Я никогда не видел ничего подобного, Роналду был одержим идеей стать лучшим в мире, он был готов сделать всё, чтобы добиться этого.

Однажды я обошёл его дом и вошел внутрь, в его гостиной сидело около шести-семи человек. Я сказал ему: «Криш, кто все эти люди, чувак?» Он ответил: «Это мой личный массажист, мой диетолог, мой врач, мой физиотерапевт, мой повар». Тогда никто не пользовался услугами такого персонала для себя лично. В этом смысле он был провидцем.