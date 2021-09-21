ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Французские СМИ: «Месси увядает. Он больше не влияет на ход матчей»

21 сентября 2021, 10:42
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Французское издание Le Parisien оценило игру нападающего Лионеля Месси в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Лео провёл на поле 75 минут, а после остался недоволен заменой, не пожав руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. Аргентинец всё ещё не имеет результативных действий в трёх играх в составе ПСЖ, а Le Parisien описывает выступление Месси после матча с «Лионом» следующим образом:

Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит пешком по полю и больше не влияет на ход матчей.

Все новости
Мбаппе: «Я просил ПСЖ отпустить меня летом»
Сегодня, 13:28 Комментарии17
Нагельсманн: «Поражение от „Айнтрахта“ было совершенно необязательным»
Сегодня, 10:07 Комментарии8
Трой Дини рассказал, что его отец возил в багажнике наркоторговца
Вчера, 13:46 Комментарии7
Яя Туре: «Я буду доступен для „Барселоны“ в любое время»
Вчера, 10:53 Комментарии11
Бывший игрок ПСЖ: «Неймару дали свободу, а он стал избалованным парнем»
Вчера, 10:34 Комментарии26
Пике: «„Барселона“ может играть 3 часа и не забить гол»
Вчера, 09:55 Комментарии10
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
21 сентября в 23:48
Кристина же ваша! Месси и в 2019 году за Барсу 7 туров не мог забить, а дальше прорвало. Говорили он потух, а спустя два года выиграл КА и разрушил ваши мечты, что он останется без титула со сборной 😀
И сейчас в отборе тащит сборную, заодно стал лучшим бомбардиром на своём континенте 😀
кристина бораз
кристина бораз ответ Agamaga........ (раскрыть)
21 сентября в 22:51
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
    21 сентября в 20:42
    Фантазии? То есть я вру? Всё таки Кристина больше выиграл? 😀👍
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
    21 сентября в 20:39
    Не научились читать? Где я написал, что не важно забивать? Он на третий сезон больше забил, а проигрывал старикам вроде Квальярелы. Вот и привёл пример про Лукаку. Но фаны Кристины своеобразные люди.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    21 сентября в 18:28
    Месси дает шанс шавкам выползти, что бы растоптать их как он умеет.
    амурец
    амурец ответ Bечный и Великий Князь (комментарий удален) (раскрыть)
    21 сентября в 17:39
      протон
      протон
      21 сентября в 16:24
      Да дайте человеку войти в ритм, я очень редко смотрю игры с ним, но в псж глядел - там чудо, что еще гола не было, моменты есть, то что нет голов - дело поправимое.
      амурец
      амурец
      21 сентября в 15:32
      Он уже давно не на что на влияет, как его журналисты сделали якобы лучшим сейчас так же и утопят
      кристина бораз
      кристина бораз ответ Gelious (раскрыть)
      21 сентября в 15:11, ред.
      Это называется прозрение...когда увидел что король голый)...человек видит что его кумир оказался не тем кем его представлял от этого смятение,отрицание очевидного.весь их мир рухнул)
      кристина бораз
      кристина бораз ответ Agamaga........ (раскрыть)
      21 сентября в 15:10
      То есть голы не важно забивать по твоей логике?)...это что то новое в футболе)
      кристина бораз
      кристина бораз ответ Agamaga........ (раскрыть)
      21 сентября в 15:08
      Это уже фантазии пошли)
      ESPANOL
      ESPANOL
      21 сентября в 13:59
      Журналюги любят сгущать краски! Месси не увядает, а просто осваивается в совершенно другой команде, команде со своими схемами и понятиями понимания своей игры, с установками тренера такими, как он сам понимает и хочет, чтобы его команда играла. Это всегда болезненный процесс. Лео в прошлом году тоже долго не забивал и тоже все стали говорить, что его звезда закатилась, но потом разыгрался и стал прежним Месси. Рону проще в МЮ, потому что рядом с ним неиграют такие Асы, как Мбапе и Неймар, поэтому у Рона свободы больше в принятии решений, в инициативе. Месси же пока старается больше играть на звездных партнеров и от этого его игра замыливается. В Барсе он был главным и единственным, поэтому сам принимал решения, поделиться или самому взять игру на себя. Прав Аршавин, ПСЖ не его команда, гораздо легче адаптироваться ему было бы в Леоне или Монако. А еще я скажу, что Пачетино не тренер уровня ПСЖ. Защита у парижан дырявая и вся надежда у тренера на звездное нападение и полузащиту, но Леон отлично показал, что любая команда с плохой защитой при грамотной игре, весьма уязвима. Зря Месси заключил контракт на 2 года, нужно было заключать на год, чтобы была возможность поменять клуб или вернуться в Барсу к новому тренеру, тем более, что запас по годам, хотя и не большой, но есть (ориентир на Рона).
      Caniggia
      Caniggia
      21 сентября в 13:59
      Три матча - абсолютно не показатель! Месси сейчас совсем не в форме. Физика нулевая. Ему нужно ещё время, чтобы привести себя в лучшие кондиции. Думаю, Почеттино и вовсе не ставил бы аргентинца в основу, даже не включал в заявку, но, видимо, давление шейхов даёт о себе знать и приходится выпускать совершенно неготового Лео. В этом плане жаль тренера - он заложник сложившейся ситуации со звездой. Сам Месси понимает, что у него ничего не получается, отсюда злоба на весь мир и на себя и непожатие руки тренеру только от понимания своей несостоятельности на данный момент. Думаю, после игры они пожали друг другу руки, немного успокоившись. Уверен, что в ПСЖ скоро мы увидим прежнего Месси и тогда все его критики резко начнут переобуваться. Так что, ждём возвращения легенды!
      зигзаг
      зигзаг
      21 сентября в 13:34
      Скока завистников у лучшего игрока планетыМесси развелось)))) во их бомбит))
      чемпионство с душком
      чемпионство с душком
      21 сентября в 13:00
      Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит пешком по полю...


      Месси готов для перехода в РПЛ.
      sir_Alex
      sir_Alex
      21 сентября в 12:48
      Рано давать столь категоричные оценки.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
      21 сентября в 12:40
      У "тряпки" больше титулов командных и индивидуальных 😀 и всё это на одной левой! 😀
      Dima salev
      Dima salev
      21 сентября в 12:36
      Месси ещё не сказал последний слова в футболе
      alexgurzan
      alexgurzan ответ alexgurzan (раскрыть)
      21 сентября в 12:31
      .
      alexgurzan
      alexgurzan
      21 сентября в 12:31
      Не по плану.
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
      21 сентября в 12:26
      Ну голы и Лукаку забивал, он выиграл чемпионат. Перешёл в АПЛ и там забивает.
      Кто-то и стоя забивает всю карьеру)
      Gelious
      Gelious
      21 сентября в 12:23
      Вот это горение у людей Аха-ха
      Legend 6
      Legend 6 ответ Gelious (раскрыть)
      21 сентября в 12:19
      Ну я же говорю не разбираешься)
      Тащер за которого ты топишь как раз только ногу и подставляет. А со сборной титул взял только благодаря тому, что его заменили.
      кристина бораз
      кристина бораз
      21 сентября в 12:15
      Да,и кстати ..тут ветка не про Роналду,Рон не виноват что меся тряпка
      кристина бораз
      кристина бораз ответ Agamaga........ (раскрыть)
      21 сентября в 12:14
      Тащер не тащер а голов забивал больше всех а не спал стоя на поле)
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ кристина бораз (раскрыть)
      21 сентября в 12:12
      А кто же там такой независимый от партнёров с устойчивой психикой?
      Фанатам криша не нравятся вопросы: А почему он 3 года подряд вылетал с Ювентусом? А почему заняли 4 место в чемпионате? Он ведь тащер, не зависит от партнёров 😀
      кристина бораз
      кристина бораз
      21 сентября в 12:10
      Молодцы в Барселоне,правильно сделали что его вышвырнули как использованный г.....н)
      кристина бораз
      кристина бораз
      21 сентября в 12:08
      Рон в 36 забивает а меся в34 сопли на кулак мотает...ахахххаааа
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ Gelious (раскрыть)
      21 сентября в 12:05
      Возвращаться в Турин совсем не хочется.
      Время нахождения в Ювентусе и провалы в ЛЧ, 4 место в чемпе подчёркивает всё его величие и статус "лучшего игрока 21 века". Ахахах)) пусть и дальше получает из рук собственного агента липовые награды ахахах
      кристина бораз
      кристина бораз
      21 сентября в 12:02
      Игрок одной команды,очень зависимый игрок при этом с нестабильной психикой а увядать он уже два года назад начал...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100