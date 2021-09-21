Французские СМИ: «Месси увядает. Он больше не влияет на ход матчей»

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21 сентября 2021, 10:42

Французское издание Le Parisien оценило игру нападающего в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).

Лео провёл на поле 75 минут, а после остался недоволен заменой, не пожав руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. Аргентинец всё ещё не имеет результативных действий в трёх играх в составе ПСЖ , а Le Parisien описывает выступление Месси после матча с «Лионом» следующим образом: