Французские СМИ: «Месси увядает. Он больше не влияет на ход матчей»

Французское издание Le Parisien оценило игру нападающего Лионеля Месси в матче 6-го тура Лиги 1 против «Лиона» (2:1).
Лео провёл на поле 75 минут, а после остался недоволен заменой, не пожав руку главному тренеру парижан Маурисио Почеттино. Аргентинец всё ещё не имеет результативных действий в трёх играх в составе ПСЖ, а Le Parisien описывает выступление Месси после матча с «Лионом» следующим образом:
Месси увядает. Он опускает голову всё ниже и ниже, он ходит пешком по полю и больше не влияет на ход матчей.
Ждем следующего появления Лео на поле и надеемся, что парень прибавит в результативности.
Всем здоровья.
Ждем следующего появления Лео на поле и надеемся, что парень прибавит в результативности.
Всем здоровья.
но папино согласие в пути,
поэтому сквозь склоки и раздоры
вперёд иду,что б денежки грести.
но папино согласие в пути,
поэтому сквозь склоки и раздоры
вперёд иду,что б денежки грести.